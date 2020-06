El inexplicable papelón del ENACOM

Desde el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) aseguraron que se trató de un error, que se publicó un borrador. Sin embargo, durante algunas horas, hubo incertidumbre sobre el futuro de la televisión. En su sitio oficial, el organismo publicó esta mañana un comunicado en el que le solicitaba a los programas limitar la cantidad de invitados y se imponía que solo pudieran concurrir a los estudios profesionales de la salud y funcionarios públicos. Pocas horas después de que comenzara a circular el texto fue dado de baja y reemplazado con otro que solo brinda sugerencias de prevención sanitaria.

"Yo firmé el comunicado electrónicamente. Se subió otra versión pero la firma fue para todos. Era un borrador", contó a NOTICIAS el presidente del ENACOM, Claudio Ambrosini. "Si a un actor le dan un permiso para circular por X causa, ¿por qué no lo voy a dejar yo concurrir a un estudio? Antes de cometer un acto de censura, prefiero desacelerar", agregó el funcionario.

El comunicado original -el borrador- expresaba: "De acuerdo a la normativa vigente, sólo podrá concurrir a los estudios de los diferentes medios de comunicación la dotación mínima de personal afectado para la continuidad de las emisiones. Respecto de los invitados, sólo podrán concurrir, con las medidas sanitarias adecuadas, profesionales de la salud y funcionarios públicos en el ámbito de sus competencias, de manera excepcional y siempre que ello resulte imprescindible para informar a la ciudadanía".

El comunicado final, por el contrario, baja el tono imperativo y se concentra en hacer sugerencias: "ENACOM recomienda concurrir a los estudios de los diferentes medios de comunicación a la dotación mínima de personal afectado para la continuidad de las emisiones. Respecto de los invitados, recomendamos que concurran con las medias sanitarias adecuadas, de manera excepcional y siempre que ello resulte imposible de realizar de manera remota".

Consultado acerca de si en algún momento se evaluó la posibilidad de restringir quién puede ir a la televisión y quién no y por qué se hizo la redacción original del comunicado, el funcionario respondió: "No. Lo que pasa es que escribe mucha gente. No está en mi espíritu censurar a nadie. Si a un opinólogo lo dejan circular, yo no le puedo prohibir que vaya a un programa de televisión". Además, afirmó que la motivación para recordar las medias de prevención estuvo ligada a la viralización de imágenes en donde panelistas o invitados no respetan el distanciamiento social: "Nos llegan videos de personas abrazándose en estudios de televisión y creo que debemos predicar con el ejemplo. Pero nosotros solo recomendamos", finalizó.