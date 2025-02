Emilia Pérez: heroína en baja

Las 13 nominaciones a los premios Oscar de la película “Emilia Pérez”, todo un récord para una producción extranjera en la elitista Hollywood, parecía ser la redención de las minorías en la meca del cine. No solo el idioma español se les colaba por las ternas a los norteamericanos, sino que además, su protagonista Karla Sofía Gascón, se convertía en la primera mujer trans nominada a Mejor Actriz Protagónica.

La española de 52 años parecía estar disfrutando de las mieles del éxito, sobre todo cuando hizo historia en obtener la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes como Mejor Actriz y el Globo de Oro a Mejor Película. Sin embargo, en menos de 48 horas, el mundo se le vino encima. La revista española Variety reveló más de 20 tweets de contenido racista que la actriz habría escrito hace algunos años cuando criticó a los jurados de la Academia y luego apuntó directamente a la raza afroamericana, al Islam y el más polémico de todos, cuando justificó el pensamiento de Hitler por elevar a la raza aria por sobre el resto.

La mediatización de mensajes contra los Oscar, el Islam y no condenando el accionar del nazismo, quebraron definitivamente la impresión que la actriz había causado con el film “Emilia Pérez” y la credibilidad de sus declaraciones, en las que siempre promovía la igualdad de género, raza y nacionalidad.

Frente a este revés intelectual de su figura, la española realizó un comunicado en su cuenta de Instagram donde contraatacó diciendo que estaba siendo víctima de una campaña de odio y desinformación que afectaba a su persona. Es por ello que decidió cerrar su cuenta de X, ya que había sufrido amenazas de muerte y violencia virtual. En su descargo, se defiende explicando: “Quizá mis palabras no sean las correctas, muchas veces por desconocimiento o por pura equivocación, vuelvo a pedir perdón si alguien se ha sentido ofendido alguna vez o en el futuro”.

Lo cierto es que en las últimas horas la productora Netflix, encargada de la promoción del film, la quitó de las publicidades y anunció que no financiará sus viajes a las presentaciones pautadas.Por lo pronto, se cree que el próximo 2 de marzo, en la alfombra roja de los premios Oscar no solo no habrá redención, sino que incluso, ausencia y sobre todo polémica.