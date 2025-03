Humoristas argentinos for export

En los últimos quince años, una de las disciplinas que más creció dentro del espectáculo argentino fue sin duda el stand up. Un humorista que, parado solo en el escenario frente a un público relajado, narra de manera graciosa las vicisitudes de la vida.

Una hora donde temas como el sexo, la pareja y el trabajo entran en análisis. Sebastián Wainraich, Diego Reinhold, Pablo Angeli y Andrés Ini a principios del 2010 eran los pilares de un Paseo La Plaza que explotaba de público afín.



Pero este fenómeno trascendió las fronteras y Argentina, como buen semillero de vinos, futbolistas y actores, ahora ve irse a sus humoristas, más precisamente a Estados Unidos, donde hay un público latino necesitado de comediantes que le cuente de manera divertida las penurias de los inmigrantes. Natalia De Los Santos, Florencia Rizzo, Nahuel Bello, Daniela Calvo y Eliana La Casa son cinco argentinos que desde hace años triunfan en diferentes ciudades de Norteamérica y NOTICIAS habló con ellos.

Audacia

“Mi decisión de venirme a probar suerte con el stand up a Nueva York fue muy loca. Primero porque lo hice a mis 45 años, ahora tengo 48, y segundo porque en Argentina yo tenía mis propios shows con los que me iba muy bien” admite Natalia De Los Santos, que otrora triunfaba en la cartelera porteña con su obra “Furia” donde más de 500 personas la veían por fin de semana. “Mi intención era irme a España pero en el medio conocí a un chico que vivía en Manhattan y me vine. Como solo conseguí la visa de artista que solo te habilita a trabajar de comediante, los primeros tres meses me gasté todos los ahorros hasta que le encontré la vuelta dando clases de español a través de la actuación y ahora hago mis propios shows y doy clases de stand up a latinos que aman el género. Mis alumnos son en su mayoría venezolanos, colombianos y cubanos”.

En diálogo con NOTICIAS, De Los Santos reconoce: “el noviazgo no resultó, por lo que viví los primeros años alquilando habitaciones horribles por $800 dólares. Ahora vivo en Staten Island como el personaje de “Secretaria ejecutiva” y a la mañana me tomo el ferry que es gratis para venir a trabajar a Manhattan. Un monoambiente en Nueva York cuesta 4000 dólares, mientras yo pago con mi actual pareja un dos ambientes a mucho menos de la mitad. Tengo mi propio show que lo hago dos o tres veces por mes y es cierto que pasé de 500 personas en Buenos Aires a actuar para 60 en Nueva York, pero acá soy inmensamente feliz”.



Nahuel Bello a sus 29 años reside en North Miami desde fines del 2020. Arregló para irse a vivir a la casa de una amiga que conocía de Buenos Aires y terminaron siendo marido y mujer. Los primeros años a la espera de la residencia trabajó a distancia para una empresa argentina, mientras iba craneando contenidos para sus shows de humor. “Actúo dos o tres veces por mes y suelo unirme a los de otros argentinos que vienen a presentarse especialmente. El público es puramente latino y como los argentinos tenemos fama de agrandados y soberbios, entonces me pego bastante. Hay que hacerse cargo y mi humor va por ahí. Gusta mucho porque casi no hay humoristas argentinos acá”, relata. Entre las cosas que más extraña, además de su familia, es su club Excursionistas, del que se pronuncia fanático. “Creo que todos los argentinos siempre pensamos en volver. No puedo decir que me quiero quedar siempre acá, pero la realidad es que estoy muy cómodo en Estados Unidos y encima haciendo lo que amo, que es humor”, concluye.

Camino a la fama

Daniela Calvo, si bien es nacida en Estados Unidos, pasó toda su adolescencia en Chaco. Escuchar su tonada no trasluce lo bilingüe que es y su humor sobre el escenario parece ser traído del interior argentino más autóctono. “Me vine a vivir a Los Ángeles como asistente de producción pero con el paro de guionistas y actores del 2023, solo me quedó dedicarme al humor y ahí comencé a hacer stand up”. Con un éxito inédito para sus jóvenes 25 años, brilla en el reconocido teatro The Comedy Store. “Mi show pasa por contar mi vida sentimental, los traumas de los latinos en Estados Unidos y mi experiencia de considerarme latina nacida en Norteamérica y criada en Argentina”. Y agrega: “La gente cuando viene a mis shows me dicen que sienten estar entre amigos chumeando. Que se sienten muy cercanos a mí. sobre todo contando anécdotas donde paso vergüenza porque un latino en Estados Unidos pasa vergüenza muy seguido en los aspectos más diversos y cotidianos”.



Otra de las humoristas que triunfan en Estados Unidos es Eliana La Casa, quien se fue a Chicago en 2019, a sus 27 años, a estudiar improvisación en la prestigiosa escuela Second City, donde entendió que podía vivir de lo que soñaba. Llegó soltera y al tiempo conoció al que actualmente es su marido. “Los primeros meses alquilé una habitación en el departamento de una conocida. Después me mudé a un monoambiente hasta que me casé y ahora estamos en un tres ambientes”, relata vía llamada de WhatsApp.



A diferencia de sus colegas hace shows en los dos idiomas. “Empecé en inglés porque casi no había. Pero el año pasado pasé al español porque me di cuenta que explotó la comedia latina con humoristas mexicanos, colombianos y venezolanos, entonces los compatriotas van como camaradas a escuchar sus mismos problemas como inmigrantes. El momento más divertido es cuando muestro las diferencias entre las expectativas de migrar y lo que realmente sucede”, cuenta la showgirl.



Cuando Florencia Rizzo se fue a vivir a Miami por el trabajo de su marido en 2012, era fotógrafa y tenían dos hijos. Actualmente tiene cuatro y mutó en comediante. “Mis amigas todo el tiempo me decían que por cómo decía las cosas tenía que hacer stand up y un día me animé, tomé un curso a distancia y me probé en un escenario para mis amigos argentinos” explica ante una transformación asombrosa que la tiene hoy como una de las humoristas argentinas de más nombre. “Desde hace unos años, cuando lleno el formulario de ocupación pongo comediante”, comenta orgullosa.

A su primer y exitoso show “Sin filtro”, le siguió “Retocada”, donde tomó calibre de celebridad. “Con el tiempo a mis shows les fui quitando los modismos. La base del show está escrita sobre el argentinismo pero lo fui adaptando. En lugar de decir bombacha, digo braga, cambio pileta por piscina. No reniego del argentinismo sino que lo resalto, pero con palabras que se entiendan. Hay comediantes que lo ocultan o camuflan con otra cultura pero a mí me divierte explotar el “vos”, el “che”. En abril estrena su show más esperado “Cuales son las chances” con el que pretende girar por todo Estados Unidos.