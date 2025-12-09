La tarjeta del evento al que fue el "Chiqui" Tapia en Mar-A-Lago

Claudio “Chiqui” Tapia llegó a Mar-a-Lago en una noche que, en apariencia, mezcló fútbol, diplomacia y lobby político. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino estuvo presente en una cena privada en la mansión de Donald Trump en Palm Beach, organizada como homenaje a la figura pública conservadora Charlie Kirk; “Un honor estar presente en Mar-a-Lago, en el marco del homenaje a Charlie Kirk”, posteó el dirigente deportivo en su cuenta de X.

Si bien se desconocía cierta simpatía del titular de la AFA por el activista republicano asesinado este año, la presencia de Tapia, que había viajado a Estados Unidos por el sorteo del Mundial 2026, generó suspicacia en el espectro político. Fuentes periodísticas coinciden en que la cena funcionó como un espacio de vínculo más amplio. El argentino agradeció y conversó largo rato con Félix Lasarte, identificado como abogado y uno de los asesores vinculados a la Comisión de Inteligencia del círculo de Trump. “A Félix Lasarte por la invitación a esta jornada tan importante”, posteó el dirigente futbólistico.

La tarjeta digital de invitación al encuentro que asistió Tapia fue difundida en diversos medios. El flyer de color carmesí con letras doradas indican las diversas categorias de ubicación en la principal cena del evento: clasificación Silver para invitados con un valor de 50.000 dolares, clasificación gold para invitados de 80.000 dolares y clasificación Platinum para invitados de con un valor de 125.000 dolares. Los asistentes a la ceremonia que no participaban del banquete solo se le habilitaba el acceso adquiriendo el ticket single de 10.000 dólares.

Sobre Lasarte, varios medios internacionales lo describen como un abogado con influencia en círculos conservadores de Miami y con acceso a funcionarios vinculados a la seguridad estadounidense.Ademas de ser el puente que facilitó la presencia de Tapia en Mar-a-Lago, según fuentes, su especialidad es la seguridad para eventos deportivos y relaciones institucionales.La imagen de Tapia con el asesor, en la residencia estadounidense, fue interpretada en Casa Rosada como una jugada con implicancias diplomáticas y simbólicas.

Ese contexto político se superpuso a un conflicto abierto entre el gobierno nacional y la AFA que se intensificó las últimas semanas. El Ejecutivo volvió a impulsar la regulación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), chocando una vez más con la dirigencia futbolística tradicional, tras el escándalo de los allanamientos vinculados a Sur Finanzas, una financiera ligada al entorno del propio Tapia, por sospechas de lavado de activos y evasión.

Los allanamientos ordenados por la Justicia Federal y la mención a la operatoria financiera de la máxima entidad del fútbol argentino, fueron base para que desde Casa Rosada y del oficialismo critiquen al dirigente por conflictos de interés y falta de transparencia. En la disputa pública, Milei y su círculo fueron críticos con la conducción de Tapia. Varios analistas, consultados en medios especializados, remarcaron que la foto en Mar-a-Lago alimentó la narrativa de que el dirigente deportivo se está moviendo en una lógica propia, que incomoda al mileismo.

Fuentes judiciales citadas por la prensa detallaron que la investigación busca seguir trazas financieras y comprobar si hubo maniobras de lavado o evasión. Hasta ahora las causas corren en sede judicial y las defensas prefieren hablar de “operaciones regulares” hasta tanto se resuelvan las pericias. Por ese lado, lo que comenzó como una imagen fraternal en una residencia de Palm Beach terminó por convertirse en un mensaje con réplicas en la diplomacia, la Justicia y la política interna argentina.

La relación de Donald Trump con el fútbol no es nueva ni monolítica. Este año, el mandatario cobró protagonismo en el sorteo del Mundial y medios internacionales registraron gestos públicos de la FIFA hacia el republicano, incluida una ceremonia en la que la organización le entregó un premio simbólico. El propio presidente se mostró entusiasta con el torneo que se jugara el año que viene en suelo norteamericano.