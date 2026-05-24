Mundial 2026: Luz, cámara, fútbol

Será el Mundial más televisado de la historia argentina. Por primera vez convivirán en simultáneo Telefe, TV Pública, ESPN, TyC Sports y DSports en una competencia feroz por la audiencia de una Copa del Mundo que, entre el 11 de junio y el 19 de julio, ofrecerá 104 partidos repartidos entre Estados Unidos, México y Canadá.

En ese tablero, la gran apuesta de la TV abierta será Telefe. Después de dieciséis años, el canal de Martínez vuelve a jugar fuerte en una Copa del Mundo con 32 partidos en vivo, incluidos el debut de la selección argentina y la final. La dupla central estará integrada por Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt, acompañados desde el campo de juego por Sofía Martínez. La señal prepara una cobertura transversal: móviles permanentes, programas especiales y presencia mundialista en toda la programación diaria.

En el cable, la batalla más intensa volverá a disputarse entre ESPN y TyC Sports. La señal deportiva de Disney desembarca por primera vez con derechos propios y una inversión récord que supera las siete cifra en dólares. Transmitirá 30 encuentros a través de Disney+ Premium, incluidos partidos decisivos de eliminación directa y cotejos de la selección argentina. El operativo incluye más de setenta personas desplazadas a Norteamérica y un staff de figuras encabezado por Mariano Closs y Diego Latorre.

TyC Sports, en cambio, llegará al Mundial atravesado por turbulencias empresariales. La señal recién confirmó su presencia luego de una extensa renegociación entre el Grupo Clarín, Torneos y la AFA, en medio de tensiones derivadas de los derechos del ascenso y de la reconfiguración accionaria del negocio deportivo. Aunque todavía persisten incertidumbres logísticas, el canal mantendría un esquema cercano a los 50 partidos, con Hernán Feler, Ariel Senosiain y Gastón Edul al frente de las transmisiones de Argentina. La estructura contemplaba una treintena de enviados, aunque las restricciones presupuestarias reducirían drásticamente esa cifra y obligarían a relatar algunos encuentros desde Buenos Aires, con la voz de Cristian Garófalo, la cara más importante de la señal desde el país.

La única pantalla que ofrecerá los 104 partidos completos será DSports. La señal del Grupo Werthein prepara una cobertura continental con más de ochenta profesionales desplegados entre las tres sedes y una programación permanente distribuida entre DSports, DSports2 y DSports+. Allí convivirán Sergio Goycochea, Gustavo Kuffner y el histórico Enrique Macaya Márquez, quien a los 91 años alcanzará su Mundial número dieciocho. La señal además apostará a una expansión inédita mediante su acuerdo con Paramount+, buscando salir del nicho satelital y ampliar su alcance en los hogares argentinos.

Más austera será la participación de la TV Pública. Por decisión del Gobierno nacional, el canal estatal transmitirá apenas diez partidos, incluidos todos los de la selección, mediante una retransmisión directa de la señal producida por DSports. El acuerdo entre la AFA, Torneos y el Estado quedó atravesado por la política de ajuste impulsada por la administración libertaria, que evitó repetir las estructuras millonarias de Brasil 2014 o Qatar 2022. El operativo contempla entre doce y quince enviados y una cobertura mínima, sostenida bajo el argumento oficial de que la inversión se financiará exclusivamente con publicidad privada. Entre las figuras confirmadas aparecen Alejandra Martínez, Greta Rodríguez y Jonás Gutiérrez.

Detrás de cámaras, la televisión argentina atraviesa una transformación silenciosa. El Mundial 2026 no será solamente una competencia futbolística, sino también una prueba de supervivencia para un sistema audiovisual obligado a convivir con plataformas, streaming, redes y consumos fragmentados. Por eso, más allá de quién levante la Copa en Nueva Jersey, los canales saben que el verdadero partido se jugará frente a una audiencia que ya no mira fútbol de una sola manera.