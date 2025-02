Psicomoda: el toc monocromático

Una de las tendencias que causó furor en esta temporada de verano y promete regir los lineamientos de la moda durante el 2025 es el look monocromático. Un solo color que en diferentes tonalidades se apodera del cuerpo y va combinando con una precisión química los diferentes accesorios (sombreros, cinturones, pañuelos, zapatos, carteras, bijouterie) que le den más o menos sofisticación al look.

Así lo entendieron, por estos días, Carolina Ardohain, Nicole Neumann, Valentina Zenere, Emilia Attias, Estefanía Berardi y Camila Homs, verdaderas influencers que, con tan solo una galería de fotos en sus redes sociales, motivan a sus miles de seguidoras a animarse con los tradicionales blanco y negro, o a impactar con colores más audaces y provocativos.

¿Se trata de una moda que revela originalidad o bien, algún tipo de toc en esa obsesión de combinar cada detalle?

Color atemporal. El secreto para lucir un look monocromático y que deslumbre está en encontrar el punto justo entre los matices, las texturas y los accesorios. La actriz y actual pareja de Sebastián Ortega, Valentina Zenere, se graduó con honores con un look unisex que coquetea con todas las variables del negro.



En sintonía con la ex villana de “Soy Luna” aparece Nicole Neumann, quien se dejó llevar por el ojo de Laurencio Adot para lucir su inalterable cuerpo a pocos meses de ser madre. Para festejar su cumpleaños, Estefanía Berardi, la incisiva panelista de “Mañanísima”, lució un vestido de Paz Cornú en un gris metalizado que combinó con una cartera y zapatos al tono.



Carolina “Pampita” Ardohain también eligió un color único para sus noches de eventos, con un elegante conjunto del fashionista Leo Saleh. La modelo apostó por la gama del marrón y desfiló como ninguna sus botas y pañuelo. En su Instagram, escribió una historia sobre el origen del look que tuvo final feliz.



Geraldine Andrea Peré (@gegeteconecta), asesora de imagen y productora de moda, al ser consultada por NOTICIAS reconoce que el look monocromático es una de las tendencias de este 2025: “Es un gran aliado ya que estiliza la silueta. Al no haber cortes de color, se crea una línea visual continua que alarga y afina la figura. Por otro lado, transmite una imagen pulida y bien pensada. Y lo más importante es su versatilidad, ya que funciona tanto para looks formales como casuales y va perfecto para una persona cuyo estilo es clásico”.

ABC fashion

Armonía, equilibrio y suavidad visual son los aspectos que ofrecen los looks monocromáticos. Los tonos claros resaltarán el cuerpo y los oscuros disimularán aquellas partes que generan incomodidad. Y el diferencial es saber jugar con los volúmenes, combinando prendas más holgadas con otras más ajustadas y cortes tradicionales con asimétricos, que le den vida y acción al vestuario y evitar así un porte poco creativo y plano.

La creencia dicta que la elección de un solo color pareciera no tener margen de error, sin embargo es muy delgada la línea que divide lo impactante de lo ridículo. Geraldine Andrea Peré enumera algunos puntos que hay que supervisar si la idea es destacarse siempre: “Puede parecer aburrido si no se juega con texturas, capas o accesorios. Y es difícil de equilibrar si el tono no es el adecuado. Tampoco es un look recomendable para personas con un estilo ecléctico puro”.



Y a modo de asistente GPT, quien también es directora de la Escuela de Moda GP Trend School (@gptrendschool) unifica géneros y criterios: “Como estiliza y alarga la figura, es ideal para hombres y mujeres bajos o con complexión robusta. A su vez, como resalta la verticalidad y afina la silueta, luce mucho más en tonos oscuros o con cortes estratégicos”. Cada color tendrá una mejor base con la piel al tono. Mientras las pieles blancas se realzan con el negro, blanco y rojo, las trigueñas sobresalen con los azules, beige y camel. Trucos que hay que saber.



Emilia Attias, jugando con su rouge, impactó con una campera janis roja de Boken, pantalón de cuero y corpiño al tono. Misma lógica para Camila Homs que, emulando a los beduinos del desierto, lució un conjunto en color crema que combina con sus accesorios y zapatos.