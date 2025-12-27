El brazo social con el que Javier Catoni busca proyectarse en La Pampa

En el centro del nuevo perfil público de Javier Catoni aparece hoy un proyecto que busca trascender lo empresarial. Se trata de la Fundación Catoni: Sembrando Futuro, una iniciativa de carácter filantrópico que comienza a desplegarse como su principal plataforma de acción social y comunitaria en La Pampa, y que al mismo tiempo funciona como el sostén de su incipiente construcción política con proyección hacia 2027.

Radicado desde hace más de una década en la provincia, Catoni decidió canalizar parte de su trayectoria y de sus recursos a través de una fundación orientada al desarrollo social, ambiental y humano. Sembrando Futuro nace con una agenda amplia pero concreta: urbanismo sostenible, cuidado del ambiente, formación ciudadana, promoción del deporte y hábitos saludables, entre otros. Parte de su plataforma política.

Catoni nació en Buenos Aires, y su vocación inicial no estuvo ligada ni a la política ni al empresariado, sino a una experiencia traumática que marcó su vida: el atentado contra la Embajada de Israel en 1992. Con menos de 19 años y a pocas cuadras del lugar, fue uno de los tantos civiles que corrieron a asistir a las víctimas. Ese episodio, según ha contado, definió su interés por la seguridad, la asistencia en crisis y la protección de personas.

Aunque se formó académicamente en Ingeniería Biomédica y en Ingeniería en Sistemas, su recorrido profesional derivó hacia el ámbito de la seguridad de élite. A comienzos de los años 2000 inició una carrera internacional que lo llevó a trabajar en Estados Unidos, Europa y Medio Oriente, especializándose en protección de personas, gestión de riesgos y operaciones en contextos complejos. Con el tiempo, fundó su propia empresa, consolidó una estructura global y construyó su patrimonio desde el sector privado.

Instalado definitivamente en La Pampa, Catoni desarrolló un centro de entrenamiento y diversificó inversiones, pero también comenzó a involucrarse de manera más directa en el debate público local. La creación de la Fundación Catoni: Sembrando Futuro representa ese punto de inflexión: el pasaje de una trayectoria individual a un proyecto colectivo, con impacto social medible y vocación territorial.

Hoy, más que un simple paso previo a una candidatura, la fundación aparece como el núcleo desde el cual Catoni busca legitimar su presencia pública: menos discurso y más acción concreta. En un escenario político atravesado por el descreimiento, su apuesta combina filantropía, gestión y una narrativa que intenta correrse de la lógica partidaria tradicional para instalarse en el terreno del hacer.

