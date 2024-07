El sobrino de Yabran fue denunciado por violencia de género

El apellido polémico vuelve a estar en la mira de la Justicia. A 16 años del suicidio de Alfredo Yabrán, el empresario postal que decidió quitarse la vida acorralado por la investigación judicial que lo sindicaba como autor intelectual del asesinato de Josér Luis Cabezas, el reportero gráfico de NOTICIAS, un miembro de la familia vuelve a ser investigado. Se trata Elías Oscar Yabrán, sobrino del ex dueño de OCA, quien está imputado por defraudación por administración fraudulenta y una acusación por violencia de género y lesiones graves.

Hijo de Miguel Oscar Yabrán, hermano de Alfredo, Elías no cuenta con el total beneplácito de su familia ya que no pertenece a la rama más acaudalada. Sin embargo, había logrado amasar su propia fortuna con la empresa Logistore SRL junto a su socia Gabriela de Simone. Pero todo terminó de la peor manera cuando Yabrán, según la denuncia, ejerció violencia física que le produjo lesiones a su ahora ex socia, en el marco de la disolución de la firma ante la investigación que se realizaba por desvíos de fondos y gastos injustificados que él habría realizado con el dinero de la la compañía.

Causa

“La empresa está radicada en zona franca y está dedicada a ser depósito. Y cuando se comenzaron a investigar los movimientos financieros internos fue que empezó todo”, detallan a NOTICIAS fuentes con acceso al expediente judicial. Es que, luego de que se iniciara un proceso para analizar los movimientos de fondos de la firma, se produjo la escena de la polémica.

Durante la realización de una asamblea para tratar la disolución de la empresa como consecuencia de las irregularidades que De Simone observaba, y ante la vista de abogados y otros presentes, Yabrán no dudó en recurrir a la violencia, según su ex socia. Ella cuenta que él la empujó haciéndola caer al piso y provocándole una fisura en su dedo anular izquierdo y una lesión que requirió de nueve puntos de sutura para cicatrizar, como muestra la imagen que ilustra esta nota. No sólo eso. Pocos días después, Yabrán habría decidido quitarle la obra social para dificultar su atención y recuperación.

“Este episodio no fue aislado porque, según consta en la denuncia de ella, desde hace años que viene ejerciendo violencia psicológica y maltratos verbales”, agregan a este medio fuentes cercanas a la investigación.

La inspección a las cuentas de la empresa determinó que no sólo habrían existido faltantes de dinero, los cuales su contador caratulaba como “adelantos de dividendos” sin justificación, sino que también el empresario habría usado el dinero de la firma para su vida privada. Por ejemplo, la compra de vehículos de lujo como un Chevrolet Camaro o motos de alta gama, que se descubrió que fueron adquiridos por la empresa, pero que habrían sido de uso personal para él.

Más aún, Yabrán puso trabas para llegar a un acuerdo con su ex socia para la división de la firma e incluso creó una nueva empresa que no sólo se queda con los clientes de su predecesora sino que, además, de acuerdo a la denuncia, costea sus gastos a través de las cuentas de Logistore. “Hasta los costos de internet se pagan desde la empresa anterior”, detallan.

Tras la feria judicial se espera que la causa avance y que, a diferencia de su tío, y salvando las distancias, Elías Yabrán dé las explicaciones pertinentes a la Justicia.