Un ex panelista de 678 hizo una encuesta por la vuelta del programa

Volvieron todos. O casi todos. Porque el kirchnerismo regresó al poder, muchos de sus ex funcionarios están de nuevo en la Casa Rosada y aquellos que estaban detenidos consiguieron su libertad.

Pero los que todavía no tienen un regreso son los ex panelistas de 6,7,8 el programa ultra K que marcó una época de la televisión, porque desde el canal del Estado se ocuparon de señalar y agredir a aquellos que criticaban al gobierno de la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Por eso, ante la vuelta al poder, ellos también quieren su lugar. Así lo demostró el humorista y guionista Carlos Barragán, uno de sus históricos ex panelistas, que hizo una encuesta en la red social Twitter para conocer la opinión de sus seguidores. “Encuesta de #TodosEnCuero: ¿debe volver 6,7,8?”, preguntó.

Las opciones de respuesta, con mucho de ironía, eran: “No, pero disimulemos”, “Si, y que no se den cuenta”, “Un poco, en fotonovelas”, “Con todos, hasta con Oliván”. Sus seguidores votaron de manera arrolladora por la última opción.

La periodista María Julia Oliván condujo 6,7,8 en 2009. Pero se fue envuelta en un escándalo y luego aseguró que se arrepentía de su paso por ese programa. Eso le valió las quejas y los desencuentros con todos los panelistas que pasaron por allí, incluso con el mismo Barragán, cuyos seguidores ahora quieren que vuelva el programa y que, incluso, la convoquen a su contrincante.

Hace pocos meses atrás, otra ex panelista de 6,7,8 había demostrado su disconformismo con el trato que recibía del kirchnerismo. Sandra Russo se sentía ignorada.

“Hay un punto en el que uno dice basta, yo lo sentí hace un mes a eso. Aguanté los cuatro años macristas, pero se me terminó la paciencia. Si nos sueltan la mano de este lado también, será hora de irse”, le confesó al ex embajador del Vaticano Eduardo Valdés, en su programa de AM 750. Y completó: “Se hace emocionalmente insoportable”, dijo la periodista, aunque aseguró que no pierde las esperanzas: “Creo que las cosas se van a acomodar”.