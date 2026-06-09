Video incómodo: cuando Pettinato destrozaba al Indio Solari

La muerte del Indio Solari hizo que las redes recuperaran un video que pocos quisieran recordar: el monólogo que Roberto Pettinato le dedicó en su programa de C5N, La hormiga imperial, días después de la tragedia que dejó dos muertos en el recital de Olavarría, en marzo de 2017. Veinte minutos de editorial demoledor que, en su momento, generaron tanto rechazo como debate, y que hoy vuelven a circular con una incomodidad renovada.
Pettinato, que también integraba Sumo junto a Luca Prodan, no ahorró munición. Cuestionó que el Indio no hubiera tenido un gesto concreto hacia las familias de las víctimas —Javier León (42) y Juan Francisco Bulacio (36)—, puso en duda que sufriera Parkinson, y disparó contra su construcción mítica. Lo acusó de moverse con gorra y peluca por los shoppings para no ser reconocido, y le reclamó que no era comparable a Roger Waters, Paul McCartney ni John Lennon. "Para la gente de afuera venís a ser un semi Dios, pero vos sabés muy bien que no es lo que está pasando con vos. No es el Parkinson: son tus discos", llegó a decir.
También cargó contra el hermetismo que rodeaba al cantante, contra los comunicados que el círculo íntimo publicaba en la página Virumancia, y hasta recuperó escenas del pasado compartido: "Me acuerdo que a las dos semanas de que murió Luca te pelaste y te pusiste anteojos oscuritos para ver si levantabas un poquito más de público", sostuvo, apuntando al vínculo de Solari con el legado de Sumo.
El músico respondió meses después, en agosto de 2017, en una entrevista con FM La Patriada. Sin nombrar demasiado, dejó en claro lo que pensaba. "Al amigo Pettinato lo vi dos veces en mi vida. Que salte así a morderte el cuello me sorprende. Y eso te dan ganas de mandar todo a la mierda", dijo. También habló de haber sentido un rencor que no esperaba: "Me he sentido avasallado por cierto rencor que no sabía que existía", confesó, y calificó a sus críticos de "canalla resentida".
El video del editorial de Pettinato circula de nuevo. Y lo que en 2017 sonaba a ajuste de cuentas entre dos figuras del rock argentino, hoy, con el Indio ya muerto, tiene un registro distinto.
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