Operativo boicot: Antonio Laje habló sobre el “sabotaje” a Milei

“Ayer tuvimos muchos problemas. Lo que pasó ayer no puede pasar”, reconoció Antonio Laje en su programa de A24. El conductor de Otra Mañana se refirió este martes a las fallas técnicas que ocurrieron durante la entrevista del día lunes a Javier Milei en la señal de noticias, las cuales generaron múltiples cortes de audio en la transmisión.

Al inicio de su flamante ciclo televisivo, el periodista reafirmó: “Lo que paso ayer no tiene ninguna disculpa, porque no tenía que haber pasado, mucho menos en una entrevista con un presidente. No sé que paso. Yo me enteré cuando termino el programa que había habido problemas y cortes de audio. Muy raro, extremadamente raro. Yo todavía no tengo respuesta porque nadie vino a decirme paso esto”.

Visiblemente molesto, Laje continuó: “Con mucha vergüenza le pido mil disculpas al presidente Milei y a todos ustedes del otro lado, que sufrieron algo que no debería haber pasado nunca. En un estudio extrañamente lleno de gente. Raro. También, extrañamente, sobrepasado de gente. Dicho esto, con las disculpas del caso, es lo único que puedo hacer. Merecen disculpas de una cosa que fue vergonzosa”.

Fuentes del canal informaron a NOTICIAS que el episodio se debió a un desperfecto técnico en la interferencia entre la cortina y el micrófono del mandatario. Según los testigos del hecho, en el control del estudio se escuchaba bien el audio y no pudieron corregir el error hasta que les dieron aviso del problema. Incluso, la misma fuente aseguró que se creyó que “era un tema de falla en la transmisión de Telecentro. Pero luego, se dieron cuenta de que era general”.

En el reportaje que concedió Javier Milei al ex conductor de La Nación +, se puede observar las notorias fallas de corte en el audio ni bien comienza la entrevista televisiva. Luego del encuentro en los estudios de A24, en declaraciones radiales, el jefe de Estado culpó por lo sucedido a “interferencias en el sonido” y “personas que hacían ruido” al mismo tiempo que se desarrollaba la nota. Incluso, en otro pasaje de la conversación entre Laje y Milei, se puede escuchar una cortina de fondo cuando el titular del Poder Ejecutivo se refería al rol de su hermana Karina Milei, actual secretaria general de la Presidencia, tanto en el gobierno nacional como en La Libertad Avanza.

“Hoy di una entrevista a Antonio Laje, que lamentablemente han intentado sabotear. Interfirieron en el sonido cuando me estaban reporteando. Es una verdadera vergüenza que me haya pasado algo tan bochornoso… Pero como muchas otras cosas, no me sorprende”, sostuvo Milei en Radio Rivadavia y rememoró: “Como si fuera poco, el estudio estaba lleno de gente que hacía ruido. Parece que intentaron replicar las mañas que utilizaron en la campaña electoral del 2023. Creo que, más allá de eso, el mensaje que di respecto de nuestra visión de la cuestión cambiaria pudo quedar claro para la audiencia”. En la nota radial, el dirigente libertario, sin mencionarlo, comparó lo ocurrido con un episodio muy similar, en plena campaña electoral, cuando fue a un reportaje en el mismo canal.

Sin embargo, el disgusto, por parte del presidente, duró poco. Tras oir las disculpas del periodista, Javier Milei posteó: “Muchas gracias Antonio Laje por tu grandeza. Tal como señalás, a pesar de todas las dificultades de tipo técnico y humanas, la nota dejó clara la hoja de ruta para MAGA [Make Argentina Great Again, en español Hacer a la Argentina Grande de Nuevo]. Viva la libertad, carajo”. El mensaje presidencial fue publicado tanto en su cuenta de X como en Instagram, junto con el recorte de Laje pidiendo disculpas al aire.