La hora de gobernar

"No va a ser un gobierno del Partido Nacional. Será un gobierno multicolor, encabezado por el Partido Nacional, que no es lo mismo”, dijo Luis Lacalle Pou la noche del 27 de octubre sobre un escenario montado frente a la sede de Todos luego de salir segundo en las elecciones nacionales y posicionarse como favorito de cara al balotaje de noviembre.

Tan rápido como se supo en la misma jornada de las internas que Beatriz Argimon seria su vice, los líderes políticos Ernesto Talvi (Partido Colorado), Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto) y Edgardo Novick (Partido de la Gente) oficializaron en sus respectivas sedes que de cara a la segunda vuelta, apoyarían a Lacalle Pou. Pablo Mieres (Partido Independiente) se tomó unos días más para hacerlo oficial, porque -dijo- debía discutirlo a la interna de su partido de centroizquierda, pero ya se sabía que también se sumaría a ese bloque. Se había formado lo que Lacalle Pou dio en llamar la “coalición multicolor” y que venía siendo mentada y “cocinada” por el hijo del ex presidente Lacalle Herrera y bisnieto de Luis Alberto de Herrera, desde mucho tiempo atrás.

Hoy ya se sabe que Mieres será el ministro de Trabajo y Seguridad Social del próximo gobierno, que Talvi será el canciller de la República y que la esposa de Manini, la senadora electa Irene Moreira (militante blanca de larga data), será ministra de Vivienda. Mientras, Novick y el diputado electo Daniel Peña buscan resolver sus diferencias personales y Manini Ríos se quedará en su banca del Senado para marcar un perfil propio. También que blancos de amplia experiencia política como Luis Alberto Heber y Jorge Larrañaga ocuparán los ministerios de Transporte e Interior, respectivamente.

Y se sabe que otro cabildante, el neurólogo Daniel Salinas, será ministro de Salud Pública. Su designación no estuvo exenta de polémicas, entre otros temas, por sus vínculos con el psiquiatra Martin Gutierrez, acusado de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

El lunes 16 de diciembre, en la presentación de su gabinete de ministros, Lacalle Pou sostuvo que el gobierno saliente tomó decisiones que afectan al futuro del país, pero así y todo, él se mantendría firme en cumplir sus compromisos electorales. «No va a ser un gobierno de excusas. Siempre fuimos críticos de aquellos que no asumen sus responsabilidades», dijo ese día por la mañana en el hotel Dazzler, con todo su gabinete detrás. También afirmó que será un gobierno muy comunicativo («que hable mucho con el país»).

Pero, ¿cuánto podrá llegar a durar la coalición multicolor? ¿Tendrá fecha de vencimiento? ¿Empieza de forma halagüeña o poco promisoria, dados los nombres de su gabinete? Y a todo esto, ¿qué actitud asumirá el Frente Amplio? ¿Podrá construir una oposición constructiva y dialoguista, o le pondrá palos en la rueda al nuevo gobierno? En NOTICIAS intentamos responder algunas de estas interrogantes.

¿Plazo fijo?. “La coalición fue un buen trabajo de Lacalle Pou”, opina la socióloga Mariana Pomiés, directora de la encuestadora Cifra. “La venía moldeando y armando desde hacía tiempo. No es algo improvisado, aunque algunos nombres puedan parecerlo o incluso serlo, pero él no podía saber a quién nombraría Cabildo Abierto. Lacalle quería a Manini y a Talvi en el gabinete, hasta desde el punto de vista estratégico le servía, porque querés gente que se la juegue. Se terminó la campaña política, te conviene tenerlos de tu lado», dijo a NOTICIAS.

Según Pomiés, el general Manini en el Parlamento tendrá más libertad que la que puede tener como ministro del gobierno. «Se mostró más preocupado por desarrollar su propia carrera política, marcar un perfil propio y hacer crecer a su partido, que darle una mano al gobierno», agregó Pomiés. Se la está dando de todos modos, vale recordar que la esposa de Manini -Irene Moreira- será ministra de Vivienda, pero en su banca de senador Manini le escapa a los mandatos de la obediencia.

Para la directora de la encuestadora Cifra, cuánto pueda llegar a durar la coalición dependerá de varios factores, entre otros, del éxito de la inédita alianza de cinco partidos. “Si al gobierno le va bien, puede durar tres años o quizás cuatro, y se terminará cuando empiece la campaña electoral de cara a las nacionales. Si le va mal, depende cuán mal le vaya al gobierno”, estimó.

Eso sí: si la alianza funciona y los ministerios en manos de cabildantes (Mvotma y MSP), colorados (Relaciones Exteriores, Ganadería y la OPP con Isaac Alfie al frente) o del Partido Independiente (Trabajo) tienen una buena gestión, el mérito será todo de Lacalle Pou; en cambio si le va mal, el partido al frente de esas carteras pagará los platos rotos, según Pomiés.

Al diputado electo por el Partido Nacional, Martín Lema, le parece que no tiene sentido estimar ahora cuánto puede llegar a durar la coalición de cinco partidos en el gobierno. “Es hacer futurología y no tiene mayor sentido. El tema es ver cuán útil es la multiplicidad de visiones y que se puedan coordinar, articular, las distintas visiones en beneficio del país.

En este caso hubo una clara muestra de que en términos generales, y más allá de matices, hay una conducción que es del presidente electo, que es muy clara en el rumbo y que ha logrado primero generar consensos a la interna del Partido Nacional, y luego generar consensos en la coalición multicolor”, sostuvo.

Algo similar opinó el designado secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. “(Cuando presentó su gabinete) Luis quiso mostrar una coalición de gobierno histórica, de cinco partidos, que fue planificada, construida y abonada por Luis desde la interna. Desde octubre viene hablando de las coincidencias de cinco partidos. Se cristaliza el día de la elección de octubre, donde ya todos los candidatos anuncian que van a votar a Luis (en el balotaje). Y se cristaliza días después con un documento, Compromiso por el País, que es un compromiso de una coalición de gobierno que tiene una mayoría operativa en el Parlamento: 56 diputados y 18 senadores con Argimón como vicepresidenta. Luis quiso reflejar (en el gabinete) la mayoría operativa del Parlamento, con su correlato en el Poder Ejecutivo”, dijo Delgado a este cronista para Montevideo Portal.

Ahora bien, no todos creen que el documento Compromiso por el País resulte una hoja de ruta fundamental y equiparable a un programa de gobierno. Para el comunista Oscar Andrade, senador electo del Frente Amplio, no es más que un puñado de buenas intenciones. “Cualquiera puede decir: ‘Quiero que haya más trabajo, quiero que haya más vivienda, quiero que se gestione mejor tal cosa’. Después tenés que bajar eso a políticas públicas, y a números. Son muchas expresiones de deseo, cualquiera firma ahí abajo. Pero después tenés que encontrar los resortes en la economía para hacerlo”, desafió. “El gobierno es mano, habrá que verlo gobernar desde el 1° de marzo”.

El colorado Felipe Schipani, diputado electo y secretario general del Partido Colorado en Montevideo, discrepa con Andrade y cree que el documento Compromiso por el País, firmado por los líderes de los cinco partidos, será una “piedra angular” del próximo gobierno y los 17 puntos que allí están “constituyen las líneas más importantes” que llevará adelante el próximo gobierno, con el apoyo de las bancadas de los partidos de la coalición en el Palacio Legislativo.

“Vamos a tener que empezar a discutir en las próximas semanas la Ley de Urgencia, que va a ser con la que va a iniciar el próximo gobierno; tenemos por delante la Ley de Presupuesto, o sea que tenemos por delante un año 2020 de enormes desafíos. Desde el Parlamento vamos a procurar respaldar las cosas que se planteen desde el Ejecutivo”, dijo Schipani a NOTICIAS.

Para Schipani, el principal tema que debe abordar el próximo gobierno es el de la seguridad pública. “La gente está cansada, todos hemos perdido un poquito de libertad en virtud de la situación de inseguridad que hay en el país con cifras del delito como nunca antes tuvimos. (Jorge) Larrañaga tiene un buen perfil como para revertir la imagen que se tiene de la conducción del Ministerio del Interior como para que los delincuentes vean que hay un ministerio que actuará con firmeza y la ciudadanía se sienta más segura”. El futuro diputado también mencionó las desigualdades en la educación como prioridad de la próxima administración: “Tenemos gente que puede pagar la educación de sus hijos y recibe educación de calidad europea y otros en la periferia que reciben una educación africana. Ahí el Partido Colorado tiene una figura clave con Robert Silva al frente del Codicen”, se jactó.

Los retos. Charles Carrera, senador electo por el MPP, en tanto, cree que el próximo gobierno debería asumir como prioridades de su gestión las principales preocupaciones de la gente. Esto es, según Carrera: el empleo, el desarrollo de la economía, los temas vinculados a la seguridad y convivencia, las políticas sociales y, a su juicio, también la rehabilitación penitenciaria debería ser una prioridad.

Carrera, ex número 3 del Ministerio del Interior, aseguró que la coalición multicolor “llegó a un acuerdo básico para desarrollar algunos puntos”, pero se excusó de opinar sobre si tiene las herramientas para desarrollar las políticas públicas más necesarias y urgentes porque, dijo, desconoce los planes de la nueva administración. “Todavía no llegó el 1° de marzo, el presidente electo todavía no hizo su discurso ante el Parlamento, donde ahí hará una presentación de las líneas de acción que desarrollará. No conocemos el contenido de esa famosa Ley de Urgente Consideración de la que se habla, y apenas conocemos un documento que se firmó (Compromiso por el País), pero es un documento muy vago”, afirmó en diálogo con NOTICIAS.

En ese sentido hay cosas que le inquietan al futuro senador del MPP. “Nos preocupa todo lo que tiene que ver con la liberalización de las telecomunicaciones y de la energía. (Lacalle Pou) Está dando una señal de que va a ir por la privatización de las empresas públicas. Está dando una señal de que habrá algunos cambios negativos en lo que tiene que ver con las políticas laborales y salariales, y eso va a tener un impacto en los trabajadores, en los jubilados y pensionistas. Está dando algunas señales en materia de seguridad y convivencia cuando en forma reiterada está sosteniendo de que la Policía necesita herramienta legales como, por ejemplo, la legítima defensa presunta. Nosotros creemos que es algo peligroso, que va a dar lugar al gatillo fácil, a la violencia, a que personas inocentes pierdan la vida. Eso nos preocupa muchísimo”, planteó.

Urgencias aparte, el expresidente y líder del MPP, José Mujica, dijo en entrevista con el semanario Voces que la coalición no ganó las elecciones, sino que las perdió el FA. “Veo que (el gobierno electo) tiene desafíos y se propone una cantidad de cosas. Están agrandados como alpargata de pobre. Si (nosotros) hubiéramos venido dos o tres meses antes con fuerza, teníamos posibilidades de ganar, era una diferencia absorbible”, dijo.

Y la ministra de Turismo Liliam Kechichian, senadora electa para el próximo período, estimó que “la gente desconoce las principales ideas, el grueso de ideas que llevarán adelante, y recién las están bajando a tierra en la Ley de Urgencia. Kechichian, dirigente de Alianza Progresista, agregó: “Nosotros sufrimos una derrota electoral, pero no una derrota política. No nos noquearon, no nos sacaron del ring. Perdimos por un punto y medio contra una alianza del resto del sistema político”, agregó.

Carolina Cosse, senadora electa por el FA, dijo a NOTICIAS estar preocupada, primero porque las experiencias previas de coalición entre blancos y colorados -a su entender no fueron exitosas, y luego por el ingrediente añadido: Cabildo Abierto. “Esta es una coalición cuya característica principal, para mí, es que no une los partidos por un programa común, sino que los unió estar ‘en contra de’. Cosse dijo que la presencia de Cabildo Abierto en la coalición, al frente de dos ministerios y con un viceministro en Defensa (Rivera Elgue), la inquieta aún más.

La socióloga Pomiés cree, respecto al cuestionado nombramiento de Salinas, que Lacalle quedó “atado de manos” porque ese fue el nombre que dio Cabildo Abierto cuando ya los otros ministerios estaban cubiertos. “Lacalle quería que el propio Manini ocupara un ministerio, y fue nombrando otros, Cabildo pidió Salud Pública y bueno, creo que Lacalle quedó embretado en su propia propuesta”, opinó la directora de Cifra.

Para Pomiés, Salud Pública es una cartera más importante de lo que parece a simple vista. “En la campaña se habló de economía, de trabajo y desempleo, de seguridad, hasta de políticas sociales del Mides, pero no se habló de salud. Y junto con seguridad y educación, la salud es el otro gran tema. Ahí estará alguien de Cabildo Abierto que casi no conocemos. La pregunta es: ¿Qué políticas de salud se quieren instrumentar? ¿Es la persona idónea para ocupar ese cargo?”

El abogado constitucionalista Eduardo Lust, diputado electo por Cabildo Abierto, dijo por su parte a NOTICIAS que los frentistas no tienen nada que temer. Respecto a Salinas recordó que éste le presentó documentación probatoria de su inocencia a Lacalle Pou -lo que se investiga administrativamente- y el presidente electo tomó sus explicaciones como válidas.

Lust reconoció que desde su nueva trinchera política hubo declaraciones polémicas y hasta poco felices, pero dijo que también escuchó otras similares desde otras colectividades políticas. “Desde el Frente Amplio se dijo que si ganaba la coalición se iban a perder todos los derechos, y eso no es así. A mí me preguntaron por lo que dijo Martín Sodano (diputado electo que opinó sobre los embarazos no deseados), y yo dije que yo no pensaba igual. Él habló a título personal. Y que Manini le haya hablado a la tropa no me parece mal. ¿Acaso la Federación Rural no le habla a los estancieros y el FA a los obreros del Pit-Cnt?”, se preguntó Lust.



El FA como oposición

¿Qué papel jugará el Frente Amplio desde la oposición? Los senadores electos del MPP Charles Carrera y del Partido Comunista, Oscar Andrade, coincidieron en que debe estar basada en una actitud responsable.

“El Frente Amplio tiene que ser una oposición profundamente responsable. El país no precisa una oposición que salga a decir que no a todo. Precisa una oposición madura, que intente construir puentes”, afirmó Andrade. Aunque aclaró que ello “dependerá del gobierno electo: si intenta construir puentes, espacios de diálogos, y en su horizonte político intenta cumplir con sus promesas de campaña de no disminución de derechos sociales, no disminución del salario, no privatización, ese será un buen escenario. Si la coalición gobernante arremete contra esto, la tarea del FA será defender cada milímetro de conquista lograda”, dijo el exprecandidato y senador electo Oscar Andrade.

Carrera coincidió en lo sustancial con el análisis. ”Debemos presentar en cada oportunidad que podamos el proyecto social y económico alternativo que desarrolla el Frente Amplio, basado en el programa político del partido. Cuando fuimos oposición antes, por ejemplo en seguridad y convivencia, no hacíamos política basada en el temor de la gente, pero cuando hacíamos una interpelación decíamos: ‘Si nosotros fuéramos gobierno, haríamos tal y tal cosa’. Creo que tenemos que ir por ahí”.

“La sociedad uruguaya tiene una serie de conquistas y logros sociales, y esos logros los vamos a defender. No sé si están en tela de juicio o están amenazados. Ellos son mano, y tienen que presentar las cartas, y no las han presentado”, agregó el futuro senador del MPP.

La también exprecandidata Carolina Cosse, en tanto, dijo a NOTICIAS que el rol del Frente Amplio “esté donde esté” tiene que ser “constructivo”. “En este momento, en este siglo y en esta configuración regional y mundial, tenemos que escuchar. Escuchar a nuestro pueblo organizado, escuchar a los gremios, a la propia estructura de comités del FA, a su estructura no formal, que son los colectivos que se organizan para defenderlo. Y creo que el FA tiene que seguir agarrado a su programa. El programa no se escribe por si uno es gobierno. El programa es para los frenteamplistas lo que debe suceder en el país. No tenemos que dejar pasar ninguna oportunidad de tratar de acercarnos a ese programa a como dé lugar”, opinó.

En tanto, la ministra de Turismo, Liliam Kechichian, senadora electa por Alianza Progresista, entiende que el primer compromiso debe ser “defender los avances de todos estos años. Uno no puede hacer un buen gobierno si hace un mala oposición. Hay que defender los logros ante el desafío de perder los avances logrados, y después ser una oposición constructiva”, agregó.

Por su parte, la socióloga Mariana Pomiés, dijo que el papel del FA como oposición dependerá de cómo le vaya al gobierno electo. “El FA supo ser muy buena oposición durante mucho tiempo, hay que ver si lo recuerdan. Creo que le va a costar menos que lo que le costó al Partido Colorado y Nacional convertirse en oposición. A ellos les costó mucho ser una buena oposición cuando pasaron de gobernar toda la vida a estar en la oposición. El FA ahora tendrá un doble rol: ser oposición en el Parlamento, pero además defender su gestión, porque el Partido Nacional ya anunció que va a revisar lo hecho y hará auditorías. No va ser fácil para el Frente”, concluyó.

por César Bianchi