“Ordenar tu historia emocional es el primer paso hacia tu realización personal y profesional.”

En esta entrevista, Luisa Andreoli responde preguntas clave sobre cómo nuestra historia familiar y emocional condiciona —de forma invisible pero contundente— nuestra relación con el trabajo, el dinero y el propósito. A través de la psicología sistémica, la neurociencia y el trabajo interior, nos guía en el proceso de ordenar el pasado para liberar el presente y construir una vida profesional con sentido, dirección y libertad.

1. LO QUE NOS FRENA, AUN CUANDO HACEMOS TODO BIEN

P: ¿Por qué muchas personas sienten que hacen todo bien y, aun así, no logran avanzar?

Porque la mayoría está intentando crear su vida desde un lugar emocional que no les pertenece.

Desde un deber heredado, una carga familiar, una identidad que construyeron para sobrevivir en la infancia, pero que hoy las limita.

Hay hijos que hicieron de padres de sus padres, o de pareja emocional de alguno de ellos.

Quizás fueron el confidente de la madre, su protector, o el que trataba de compensar las carencias afectivas del hogar. Al ocupar ese lugar, dejaron de ser hijos y se ubicaron jerárquicamente en un rol que no les correspondía.

El padre y la madre no son solo personas. Son fuerzas internas que determinan cómo nos posicionamos frente al mundo.

¿La consecuencia?

Ese cambio de lugar genera una identidad precoz, con un sistema nervioso hiperactivado, siempre en alerta, siempre en modo supervivencia.

Y en ese estado no se puede crear; solo se puede subsistir.

Mientras la persona siga atrapada en fidelidades invisibles o en roles que no le corresponden, no habrá energía suficiente para lo propio.

El trabajo, el dinero, los proyectos… todo eso responde al lugar interno desde donde lo intentás.

P: ¿Cómo es posible que nuestro mundo emocional y el lugar simbólico que ocupamos en nuestra familia puedan limitarnos en nuestro desarrollo profesional, económico o al emprender?

Porque el mundo emocional no es invisible para el cuerpo.

Lo que viviste en la infancia no desaparece: se graba como patrón en tu biología y en tu identidad emocional.

Desde ahí condiciona —aunque no lo veas— cuánto te permitís recibir (amor, dinero), si te animás a ocupar tu lugar o si te autosaboteás justo antes de lograr algo.

2. MANDATOS Y LEALTADES INVISIBLES

P: ¿Podés dar un ejemplo de cómo un mandato familiar puede bloquear el éxito?

Imaginá a una mujer que quiere emprender, ganar dinero, tener libertad. Pero en su familia, las mujeres valían por sacrificarse y estar disponibles para todos.

Entonces, cuando ella empieza a destacarse:

• Se boicotea.

• Cobra menos.

• Se enferma cuando el proyecto crece.

¿Por qué? Porque aunque diga que quiere “destacar”, tiene a casi toda su biología —el 95%— trabajando en contra. Internamente, siente que tener éxito es traicionar a su sistema.

Uno tiende a repetir patrones conocidos; el alma, ciega, hasta no realizar un trabajo interno, prefiere quedarse pequeña antes que ser “diferente”.

P: ¿Y si el mandato viene del padre?

Un hombre que creció escuchando “hay que sufrir para ganarse el pan”, probablemente hoy:

• Se sobreexige.

• Siente culpa si disfruta.

• Elige trabajos que no ama, solo para “valer”.

Está repitiendo la historia y las creencias de su padre, en lugar de escribir las propias.

3. EL LUGAR QUE OCUPAMOS DEFINE LO QUE RECIBIMOS

P: ¿Por qué muchas personas tienen conflicto con la capacidad de recibir —por ejemplo, dinero a cambio de su trabajo o reconocimiento por su actividad?

Porque recibir no es solo una acción externa. Es una función vinculada al lugar que ocupaste en tu sistema familiar.

Cuando alguien se colocó por encima de sus padres —siendo sostén emocional de su madre, su confidente, su cuidador o “pareja simbólica”— dejó de recibir lo que necesitaba y pasó a dar lo que la madre no podía darse a sí misma.

Ese niño se hizo grande demasiado pronto, convirtiéndose en dador. Y con eso, perdió su derecho simbólico a recibir.

De adulto, ese guion sigue funcionando en silencio:

- cobra con culpa,

- siente que tiene que esforzarse el doble para recibir la mitad,

- o le cuesta aceptar abundancia sin pagar un precio emocional alto a cambio.

En términos sistémicos: primero se recibe, luego se da.

Cuando ese orden se invierte —cuando un niño se vuelve el grande, el fuerte, el que sostiene a todos—, el sistema guarda esa memoria… y luego, al intentar crecer en la vida, aparece la traba.

¿Por qué es importante mirar esto?

Porque cuando ordenás tu lugar dentro del sistema familiar, empieza a liberarse una nueva energía para crear, elegir y recibir.

El trabajo que hagas en vos lo heredan los que vienen después.

Así lo muestra también la epigenética: lo no resuelto se transmite… y lo que se transforma como estrategia evolutiva de superación, también. El trabajo que hagas vos, ya no lo tendrán que hacer tus hijos.

P: ¿Y qué pasa, por ejemplo, si tuve que cuidar de mi madre en lugar de sentirme cuidado?

Cuando el niño ocupa el lugar de “pareja simbólica” de su madre —la consuela, la protege, se hace fuerte para compensar la ausencia del padre— deja de verla como madre.

Y si no puede verla como madre, no puede tomar de ella la energía de la vida.

Eso se manifiesta así:

• El dinero no fluye.

• Nos desconectamos del cuerpo, del placer y la libertad.

• Sostenemos vínculos, cargas o trabajos que nos pesan.

• El disfrute te resulta peligroso o inmerecido, te da culpa.

• Sentís que si ganás dinero, algo malo va a pasar. Aunque digás que lo querés tenés toda tu biología el 95% en oposición.

Porque adentro tuyo todavía sos el niño que sostiene a mamá.

Y nadie que esté sosteniendo emocionalmente a su madre o a su padre puede, al mismo tiempo, sostener una empresa, un proyecto o una vida propia con liviandad.

Además, cuando ocupás el lugar del adulto o del “salvador” de tus padres, tu sistema interno cree que si vos brillás o te vas muy lejos, ellos se van a desmoronar.

Entonces te autosaboteás.

No porque no quieras avanzar, sino porque el niño adentro siente que, si lo hacés, alguien en tu familia se rompe. Todas creencias y miedos inconscientes.

4. EL DUELO Y LA ENERGÍA RETENIDA

P: ¿Y cuando quedamos muy afectados por algún duelo, eso también tiene impacto?

Sí, claro. Sin duelo no hay lugar para lo nuevo.

Muchas personas que no aceptan o no pueden despedirse del padre o la madre (por muerte, distancia o conflicto no resuelto), se quedan ocupando su lugar simbólicamente: como cuidadores, guardianes del sistema, como sustitutos.

Y desde ahí, la persona queda congelada, sin posibilidad de avanzar.

Porque queda sosteniendo algo que ya no está.

Y la energía que debería estar disponible para crear, está retenida en mantener el equilibrio del pasado.

¿Qué energía vital puede tener alguien que sigue ocupando simbólicamente el lugar de un ausente o de un muerto?

Hacer el duelo es decir:

“Fuiste como fuiste. Tu destino de alma te pertenece. Aprendo a amar tanto tu vida como tu muerte.

Y aunque duela, te devuelvo lo que no me correspondía sostener. Antes yo por vos. Ahora yo a mi vida. Gracias. Ahora yo a lo propio.

Recién ahí aparece la fuerza.

No solo para soltar, sino para vivir algo nuevo.

5. VISIÓN BIOLÓGICA Y NEUROCIENTÍFICA

P: ¿Cómo se explica esto desde la neurociencia o la epigenética?

Durante los primeros 7 años, el cerebro infantil funciona en ondas theta (estado hipnótico).

Todo lo vivido con mamá y papá queda grabado como programación subconsciente.

Desde la epigenética sabemos que:

más del 90% de nuestras decisiones adultas provienen de esos programas.

Creencias como:

• “No merezco”.

• “Brillar es peligroso”.

• “El éxito es soledad”.

• “Solo valgo cuando atiendo necesidades de otros”.

• “Si me destaco más que mi papá o mi mamá, los dejo solos”.

• “Tengo que esforzarme para ser amado”.

• “Și no cumplo sus mandatos, los traiciono”.

Todo eso se activa, incluso cuando racionalmente digas que querés otra cosa.

Si no estas creando la vida que queréis, es porque todos estos programas subconscientes están al mando.

6. DEL CAMBIO SUPERFICIAL AL CAMBIO PROFUNDO

P: ¿Por qué no basta con repetir afirmaciones o desear cosas buenas?

Porque el cuerpo está condicionado a la información vieja del pasado.

Podés decir “merezco” mil veces, pero si hay culpa interna, vas a sabotearte.

No se trata solo de pensar distinto sino de sentir distinto, para que tu biología este en concordancia con tus pensamientos y lo que deseas.

Y para eso, hay que liberar la emoción atrapada, reprogramar creencias y volver al lugar que te corresponde.

P: ¿Cómo empieza el verdadero cambio?

El cambio empieza cuando:

• Soltás la culpa por ser distinto.

• Devolvés lo que no era tuyo.

• Tomás a tu madre y a tu padre como fueron y la vida que te regalaron, sin sentir que les debés algo a cambio.

• Y desde ahí, elegís: no por deber, no por reacción… sino desde el deseo propio, conectado con tu singularidad y lanzado al destino que quieras crear. Este segundo nacimiento que es el que uno se da asi mismo en oriente lo llaman Diva momento en que uno asume la búsqueda del conocimiento, la verdad y propósito de vida.

7. LA RELACIÓN CON EL PADRE

P: ¿Y respecto del padre, qué consecuencias tiene en lo profesional?

El padre representa:

• Dirección.

• Impulso hacia el mundo.

• Capacidad de decidir.

Cuando no tomamos al padre (porque faltó o no cumplió emocionalmente su rol), la energía de acción queda bloqueada.

Se manifiesta como:

• Miedo al éxito.

• Proyectos que no se concretan.

• Falta de límites.

• Dificultad para sostener decisiones.

• Sensación constante de no estar nunca listo.

• Miedo a tomar tu lugar propio por no “dejar sola a mamá”.

Tomar al padre como fue es lo que permite avanzar.

Pero no podés tomar a tu padre si le estás ocupando simbólicamente el lugar.

Eso es una inversión jerárquica.

Y el precio es que no puedas tomar de él su fuerza para salir al mundo.

Entonces, en vez de avanzar, repetís.

En vez de liderar, complacés.

Y en vez de emprender con dirección, quedás pegado a una duda constante:

“¿Estaré haciendo bien?”

8. EL CIERRE: UNA NUEVA FORMA DE CREAR

P: ¿Y si hago de todo, pero el éxito no llega o no lo disfruto?

Porque seguís creando desde el cuerpo emocional del pasado.

Tenés que habitar una emoción nueva.

Tener experiencias que te generen una amplitud y frecuencia emocional más grande que las emociones viejas de tu pasado. Por eso la ayuda que se puede dar desde un consultorio es necesaria, pero limitada.

Además se necesitá encontrar una motivación un significado más fuerte hacia alguna causa que sea mas fuertetus heridas para querer hacerlo.

Solo así podés crear una realidad interna distinta a la que te moldeó.

Y eso solo ocurre cuando:

• Sanás tu historia.

• Devolvés los roles que no te corresponden.

• Te convertís en hijo o hija nuevamente.

• Te das permiso de recibir.

P: ¿Cómo empieza el verdadero cambio entonces?

El cambio empieza cuando volvés a ocupar tu lugar.

Cuando devolvés a mamá y a papá lo que no era tuyo.

Cuando soltás la culpa por ser diferente.

Cuando honrás lo que te dieron… y liberás lo que te quedó pendiente.

Y ahí, solo desde el lugar de hijo, desde tu verdad adulta, podés elegir.

No por mandato.

No por reacción.

Sino desde el deseo auténtico.

P: ¿Una conclusión final?

No podés recibir del mundo lo que no pudiste recibir en tu historia si no sanás primero la relación con quien te dio la vida.

El verdadero éxito no comienza con la estrategia, el marketing o el esfuerzo.

Empieza cuando ordenás tu mundo interno, ocupás tu lugar, soltás lo que no es tuyo y tomás lo que sí te pertenece: la vida, la fuerza, el permiso para crear.

Y no hay avance real si la identidad sigue atada a historias no resuelta.

Sanar el origen no es mirar hacia atrás para quedarse.

Es mirar hacia atrás para liberar, y entonces, sí…caminar hacia adelante con fuerza propia, deseo propio y vida propia.

Hay que asumir que ser leal a vos mismo no es traicionar a tu familia.

Es honrar lo que recibiste… para dar un paso más.

Para cortar con lo que ya no sirve y para que los que vienen después hereden ese escalón ascendido y puedan seguir con su evolución.

por CONTENT NOTICIAS