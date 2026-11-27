La mayoría de las personas que buscan asesoramiento financiero lo hacen porque no cuentan con las herramientas necesarias para tomar sus propias decisiones económicas. Y esto no debería sorprendernos: vivimos en una sociedad en la que nos enseñan a trabajar para ganar dinero, pero muy pocas veces nos enseñan qué hacer con él.

Después de más de 40 años de experiencia profesional, decidí orientar parte de mi actividad hacia un objetivo que considero fundamental: educar financieramente a las personas.

Existe una gran diferencia entre decirle a alguien dónde invertir su dinero y enseñarle a comprender por qué, cuándo y cómo hacerlo. El asesoramiento puede resolver una necesidad puntual. La educación financiera brinda herramientas para toda la vida.

Por eso comencé a desarrollar cursos de finanzas personales en los que enseño a administrar el dinero, proteger el patrimonio, generar ahorros, conocer las distintas alternativas de inversión y evaluar los riesgos de cada una.

Pero la educación financiera no empieza en la bolsa de valores. Empieza en nuestra propia casa, en las decisiones que tomamos todos los días, muchas veces sin conocer sus consecuencias económicas.

Un ejemplo cotidiano es el uso de las tarjetas de crédito. Según las condiciones del banco, financiar determinados consumos antes del cierre de la tarjeta puede resultar más económico que financiar el saldo del resumen. Comparar el costo financiero total de ambas opciones permite saber cuál conviene en cada caso.

También enseño a identificar gastos innecesarios, aprovechar los beneficios bancarios, comprender el impacto de la inflación, administrar las deudas y distinguir una verdadera oportunidad de inversión de una promesa de rentabilidad imposible de sostener.

No hace falta tener una gran fortuna para comenzar a invertir. Hace falta conocimiento, disciplina, planificación y entender que toda inversión tiene un riesgo asociado.

Mi objetivo es que mis alumnos desarrollen su propio criterio financiero. Que puedan analizar alternativas, formular preguntas y tomar decisiones conscientes, incluso cuando recurran a un asesor profesional.

Estoy convencido de que la educación financiera debería formar parte de nuestra formación desde edades tempranas. Saber administrar el dinero es tan importante como saber ganarlo.

Porque la verdadera libertad financiera no comienza necesariamente cuando tenemos mucho dinero, sino cuando aprendemos a manejar el que tenemos.

Un buen asesor puede ayudarnos a tomar una decisión. Una buena educación financiera puede cambiar nuestra manera de tomar decisiones durante toda la vida.

Por eso elegí educar.

Andrés Talgham

Contador público y educador financiero.

Instagram: @andres_finanzas_personales