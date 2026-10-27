La historia negra de la familia Montenegro: de los carapintadas y sellos de goma a “la fiesta de 15” viral

La legisladora porteña de La Libertad Avanza Lucía Elena Montenegro volvió a quedar en el centro de la polémica después de que se viralizaran videos de su cumpleaños de 33 años, celebrado como una clásica fiesta de quince pero tardía. Con vestido de gala lleno de brillos, cotillón, torta, vals, coreografías y un remix con arengas e insultos Javier Milei (“zurdos HDP”, “civa la libertad, carajo” y hasta “no hay plata”), el festejo reunió a otras figuras del espacio, entre ellas la diputada Lilia Lemoine, y la fotógrafa oficial Macarena Rodríguez. Las imágenes, difundidas en redes por la propia Montenegro y otros invitados, generaron críticas en las redes por el contraste con el discurso de austeridad del Gobierno en medio del ajuste.

No es la primera vez que Montenegro genera polémica. En 2023 fue coanfitriona de un acto en la Legislatura porteña en “homenaje a las víctimas del terrorismo”, que provocó repudió de organismos de derechos humanos. Más recientemente se viralizó por organizar un homenaje a más de 300 maestros de artes marciales en la Legislatura porteña, por repartir choripanes enfrente de la cancha de San Lorenzo o por un video bailando con el embajador de Estados Unidos Peter Lamelas. Pero detrás de la figura que se presenta como “karateka” alineada con Karina Milei, hay una trama familiar y política que en el libro “El Loco” se reconstruyó: vínculos con carapintadas, neonazis, sellos de goma y la “casta” más antigua, justo en el espacio que se jacta de meritócrata.

El trueque. Montenegro llegó a la Legislatura porteña en 2021 (segunda en la lista de LLA detrás de Ramiro Marra) y fue reelecta. No fue por una trayectoria meritoria desde abajo, sino que se convirtió en legisladora por un acuerdo mercantilista: Javier Milei necesitaba un partido para candidatearse y José Bonacci, dueño del sello Unite por la Libertad y la Dignidad, se lo entregó a cambio de una banca para ella. Montenegro, en aquel momento, era presidenta de la filial CABA de Unite.

Desde Unite se candidatearon, en el pasado, figuras como Amalia Granata, Cinthia Fernández, José Luis Espert o Alejandro Biondini. Y, de hecho, Bonacci fue discípulo de Aldo Rico a través de su esposa Beatriz Brower (enfermera vinculada a los carapintadas).

El padre. La estirpe familiar de Lucía tampoco es ajena a ese mundo. Su padre, Antonio Agustín Montenegro, es instructor y creador del Chaiu Do Kwan, una adaptación de un arte marcial coreano). Fue íntimo amigo del líder carapintada Mohamed Alí Seineldín (de quien dijo que “su único defecto fue haber sido demasiado grande para un mundo tan pequeño”) y socio político de Alejandro Biondini. En los 90 fundó Acción Ciudadana, un espacio a través del cual se candidatearon la esposa y el hijo de Biondini.

Ya como legisladora, Montenegro contrató de asesor a Ricardo Yebra Díaz, histórico miembro de Bandera Vecinal, mano derecha de Biondini, administrador de grupos nacionalistas en redes y quien presentó un acto de Montenegro en la Legislatura. La fiesta de 15 de los 33 años es solo el último capítulo visible de una carrera que, lejos de la meritocracia prometida, arrastra una historia negra detrás.