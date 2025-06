Valeria Farhat: una vida dedicada a sanar con luz propia

Nacida en Rosario un 6 de enero bajo una lluvia intensa y sin luz, su llegada al mundo pareció marcar un símbolo: ser faro para quienes viven en penumbras emocionales. Hoy, a sus 48 años, es psicóloga, sexóloga, docente y escritora en plena producción de su primer libro. Pero, por sobre todo, es una profesional comprometida con aliviar el dolor del otro.

“Es imposible separar a Valeria Farhat de Valeria Farhat profesional”, admite. Y es que su vocación no termina en el consultorio. Su teléfono está siempre disponible, y su presencia —incluso en silencio— se vuelve alivio para quienes se sienten perdidos. “Decir ‘yo estoy’ tiene un valor sanador enorme”, asegura.

Valeria se formó en Buenos Aires y comenzó su carrera enfocada en los trastornos de ansiedad. Con el tiempo, su búsqueda la llevó a especializarse en psicología budista, abordaje del duelo y acompañamiento terapéutico desde el “aquí y ahora”. Continuó su camino con estudios en sexología y educación sexual, áreas en las que encontró una profunda vocación docente.

Actualmente, es profesora en la Universidad Nacional de Rosario en una cátedra de sexualidad para adultos mayores. Allí contribuyó a la redacción de un libro que fue declarado de interés general por la Legislatura Provincial, donde su capítulo está dedicado a la prevención de la violencia física y sexual en personas institucionalizadas.

“No soy activista de ningún color, pero lucho contra la impunidad en casos de violencia sexual infantil. Es urgente terminar con la prescripción de causas a los 10 años. El sujeto violentado habla cuando puede”, expresa con firmeza.

En 2018 fue declarada Huésped de Honor de la Comuna de Pavón Arriba (Santa Fe), por su labor en educación y prevención en salud sexual. A esto se suman dos premios nacionales y uno internacional, otorgado por la Universidad de Medicina de San Diego, por su trabajo en psicología bariátrica, un área interdisciplinaria en la que acompaña a pacientes antes y después de intervenciones quirúrgicas relacionadas con el peso.

Su formación no se detiene: se graduó como Magíster en Psiconeuroinmunología del Estrés en la Universidad Favaloro, y también es perito psicológica y especialista en psicología cognitivo-conductual.

Una de sus características más particulares es su extraordinaria memoria: no toma apuntes, no lleva registros escritos. Todo lo retiene. “En mi cabeza conviven familiares, amigos y ex de mis pacientes. Les digo: cuiden mi memoria, ¡ahí están ustedes!”, comenta con ternura.

Su enfoque terapéutico se aleja del consultorio tradicional. Propone un espacio de diálogo descontracturado y cercano, donde el respeto, la escucha y el acompañamiento emocional genuino son fundamentales. “Me piden turno para contarme dolores que jamás dijeron. ¿Cómo no acompañar esa restauración?”, reflexiona.

Y cierra con una invitación que resume su filosofía de vida:

“Deseo que conocernos sea una experiencia de crecimiento mutuo y salud. Entre todos podemos hacer un lugar luminoso, donde abrazar y decir ‘te quiero’ deje de ser extraordinario para volverse natural.”

Mg. Prof. Sex. Ps Valeria Farhat - Mat 5457-

Instagram: @psvaleriafarhat

WhatsApp: 341 367 2708

por CEDOC