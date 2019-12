El 6D de Alberto Fernández

Hace algunos años, en 2012, hubo algo que se dio en llamar el 7D y que debía ser el asalto final de los K contra el Grupo Clarín. Ese día, el 7D, 7 de diciembre, vencía el plazo de adecuación a la famosa Ley de Medios y supuestamente Clarín quedaría desintegrado, partido en distintos pedazos.

Pero nada de eso pasó, quizá porque Clarín tenía buenos abogados, y porque los K en cambio tenían a Martín Sabbatella, el responsable de aquel plan. En definitiva, el tan mentado 7D acabó siendo un fracaso para el kirchnerismo, que el propio Alberto Fernández criticó en su momento.

Hoy, siente años después, lo que tenemos es un 6D. Ese día, 6 de diciembre, o sea el viernes de esta semana, Alberto Fernández dice que anunciará su Gabinete después de muchas vueltas y especulaciones. Ese día, el 6D, sabremos mejor cuál de los dos Fernández manda, o cuánto manda cada uno.

Si los ministros supuestamente vetados por Cristina no aparecen, entonces lo del poder de veto de la vicepresidenta quedará confirmado. Si en Economía no asume Guillermo Nielsen, el candidato cantado de Alberto, entonces sabremos que la verdadera jefa le ganó esa pulseada al Presidente electo. Si no hay ningún representante de Sergio Massa en ese Gabinete, entonces será obvio que CFK lo sigue detestando al tigrense.

El 6D define mucho. Y como su antecesor, el 7D de hace unos años, puede convertirse en un nuevo fracaso. No para todos los K, pero sí para Alberto, el supuesto Presidente.