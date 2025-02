Milei versus Cavallo: fulltime killer

“En nuestro negocio es inevitable que elimines a alguien que conoces”. Semejante adagio en boca del asesino profesional encarnado por Andy Lau en el título film de referencia resulta fundamental para comprender no sólo la naturaleza de la política, sino también de cualquier actividad dónde el pellejo está en juego a diario. ¿Y quién mejor para comprenderlo que un Domingo Cavallo que, a la hora de sentarse en la gran butaca del Estado nacional, pergeñó en 1991 más que un guión económico, una esfera que vertebró por una década el tablero político pero, en simultáneo, lo afectó para todo el viaje.

Repito: una esfera. Ni más ni menos, con el atributo de tal figura geométrica que nadie definió mejor que Diego Maradona: “la pelota no se mancha”. Es palabra de D10S. A una esfera no hay forma de entrarle y quién lo entendió en un curso acelerado y, hasta brindado a domicilio por el propio Cavallo, fue un Néstor Kirchner que la reversionó en una relación de 3 a 1. Vale decir, un esquema que hacía sentido con la misión que tenía en aquél momento el ex gobernador patagónico: recoger los heridos de la primera versión 1 a 1. Por cierto, era hora de proteger la economía local, pero sin comer vidrio a la hora de grabar en roca otro régimen cambiario fijo.

En tal sentido, si hay un aprendizaje realizado por todos nuestros presidentes sin excepción es que el dólar en la tapa de los diarios, hoy en los portales digitales, equivale a cantar junto a Jim Morrison “este es el fin hermosa amiga, este es el fin”. Fuera de ese ámbito, nuestra sociedad abre crédito para múltiples imposturas como las actuales de un oficialismo que, entre otras, libra una “batalla cultural” profamilia con una cúpula de dirigentes solteros y sin hijos arrancando por la propia fórmula presidencial.

Y ni hablar de los actuales arrebatos anti islámicos cuando tienen a la familia Menem metida en la cocina del gobierno. En ese plano, está claro que todo ese cotillón dónde se suceden peleas con Lali Espósito, María Becerra y tantas otras celebrities, no pasará de alimentar a la grilla de programas de chimentos. Es decir, todo lo que no cae en la línea roja que determinará la suerte de esta ola libertaria: si será una sola golondrina que no hace verano o si estamos en presencia de la tercera hegemonía pos 1983, de esas que matan conocidos a sangre fría al estilo Andy Lau de ficción o real de Menem y Kirchner. Por ahora, el partido está abierto y, como siempre, el dólar tendrá la última palabra.

*Por Daniel Montoya, analista político, autor de “Estados Unidos versus China, Argentina en la nueva guerra fría tecnológica”.

