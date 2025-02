Principio de revelación: el $Libralismo de Milei

Milei y sus porristas hacen alusión permanente a las falacias lógicas, la mayoría de las veces mal utilizadas, mientras que sus discursos están construidos enteramente con ellas.

La más abusada es la falacia ad hominem, que confunden con el simple insulto. Milei la emplea invariablemente cada vez que alguien osa cuestionarlo, recurriendo a carpetazos, reales o arbitrarios, con los que cree neutralizar la crítica. Cualquier cosa que no sea la exaltación del Gran Líder se revierte en un ataque al emisor de la crítica, mediante la invención de alguna relación maléfica y deshonesta con el Estado, seguido por el aparato de asesinato de la reputación organizado desde la Casa de Gobierno.

A Milei también le encanta hablar del principio de revelación, pero para él, todo lo que observa le es lo mismo: quienes no bendicen sus palabras forman parte de la “casta” y quedan al descubierto simplemente por no rendirle culto.

El escándalo de $Libra es, en ese sentido, una de las revelaciones más importantes de este gobierno sobre el peso real de sus convicciones expresadas, que muchos creen inflexibles. No es mi caso. Milei inició el tuit que sirvió como medio para una monumental estafa —con la que sus amigos embolsaron entre 80 y 100 millones de dólares de sus desprevenidos seguidores— afirmando que “La Argentina liberal crece” y cerrándolo con su eslogan favorito: “Viva la libertad, carajo”. Así nos deja una pieza de laboratorio para entender el rol que juega la ideología en su esquema de poder.

Muchos aún creen que Milei es un obstinado liberal que no cede en nada por su pureza doctrinaria. Así lo venden los liberales a su servicio, para justificar su propia presencia en el espacio. Son tan negadores como él. Después del caso $Libra sabemos que el liberalismo, la economía que para él puede significar el bienestar de los argentinos fueron invocados para cometer una estafa. Nada puede ser más significativo e informativo.

Todo aquello en lo que Milei aparenta creer con fervor se revela así como una farsa, una cáscara utilitaria, una coartada que oculta un afán de obtener beneficios, honores, reconocimiento o dinero mal habido.

Milei es liberal para vender su criptomoneda, amante de los perros para simular sensibilidad, pero los suyos viven en jaulas y no se han visto imágenes de ellos desde que eran cachorros. Odia al comunismo chino con toda su alma, hasta que descubre que le conviene hacer negocios con ellos. Como el personaje de Tom Cruise en Jerry Maguire su discurso queda en segundo plano bajo la consigna “show me the money”. Hasta su genuflexión con Trump tiene ese carácter. Llamó ignorante a un contrincante en Twitter cuando se lo comparó con entonces flamante presidente durante su primer mandato, pero hoy es su mascota porque el poder y la figuración están allí.

Cuando debe explicar qué hace al lado de un amante del proteccionismo mientras sostiene su retórica libertaria (reducida a los aspectos económicos, el único permitido actualmente en el club liberal), se ve el carácter propagandístico de las ideas de las que habla. Así, justifica su viaje a un acto partidario de quien impone aranceles a las exportaciones argentinas en nombre del libre comercio, que se ve que vale para él menos que el próximo tapado importado de su hermana.

Dice a quienes se ven obligados a pagar su viaje partidario que propondrá un tratado de libre comercio al máximo exponente de la guerra comercial, un despropósito evidente. Cuando nadie siquiera considera su supuesta propuesta, si es que la hizo, le echa la culpa al Mercosur. ¿Se enteró del problema con el Mercosur recién al llegar a Estados Unidos? ¿A quién le aplicó la guillotina de su hermana por eso?

Sus liberales no parecen ofendidos por el uso de sus ideas para cosas tan innobles. El principio de revelación actuó en este caso a dos bandas. Pasan las ideas, pero quedan los negocios. No los artistas.

*Por José Benegas, escritor y ensayista.

