Ágatha Ruiz de la Prada: "Mi gran reto es reinventarme"

Ágatha Ruiz de la Prada es desfachatada, alegre y optimista. Propone ser entrevistada en su cuarto de hotel de Recoleta y para eso cambia sus tacos verdes metalizados por un calzado más cómodo, ofrece agua y se sienta en el sillón de cuarto con una pierna cruzada y una sonrisa en la cara. A esta hija de un vanguardista arquitecto y aristócrata castellano y de una aristócrata catalana, solo le quedan los recuerdos (y dos títulos nobiliarios: marquesa de Castelldosríus y baronesa de Santa Pau), de esa historia que parecía ser un cuento de hadas, pero que, si bien tuvo momentos de mucha luz, detrás de las puertas se escondía la difícil tarea de acompañar a su madre quien arrastraba una depresión y ahora abraza a la gran mujer en que se convirtió: una mujer libre y segura.

En 2016, le tocó atravesar otro golpe. Su separación luego de 30 años de amor del periodista español, Pedro Ramírez, con quien tuvo dos hijos: Tristán de 32 y Cósima de 29. Esa decepción amorosa le dolió al punto de temer por su vida, pero, gracias al color y la actitud que decide ponerle a la vida todos los días, logró salir adelante, reencontrarse consigo misma en una nueva etapa y disfrutar. En su paso por Buenos Aires, la diseñadora participó del Six O’ Clock Tea en la Embajada de España junto a otros diseñadores.

Noticias: ¿Qué es lo que más le gusta de venir a la Argentina?

Ágatha Ruiz de la Prada: Me encanta venir a la Argentina y me hace mucha ilusión que se haya convertido en un sitio en el que me encuentro como en casa. Tengo un montón de amigos argentinos, y reconozco lugares. Encuentro muy romántica la posibilidad que me da mi trabajo de que Buenos Aires forme parte de mi vida.

Noticias: ¿Que destaca de la moda argentina y qué le falta?

Ruiz de la Prada: No conozco tanto de la moda argentina, sí soy muy amiga de Benito Fernández y de Eduardo Cantos. Creo que es un país que todos dicen que está fatal, pero para una que viene de afuera lo ve todo maravilloso, entiendo que hay que estar aquí para vivirlo.

Noticias: Dijo que es feminista desde los 12 años, ¿en qué cosas se reconoció feminista desde tan temprana edad?

Ruiz de la Prada: Creo que desde que empecé a leer muchos libros escritos por mujeres, sobre mujeres. Creo que a los 15 o 16 ya había leído a Simone de Beauvoir, entonces han sido parte de mi vida siempre.

Noticias: ¿Cómo fue crecer sintiéndose diferente?

Ruiz de la Prada: La infancia marca mucho, por eso creo que me gustan más los niños que los mayores, los niños me vuelven loca, creo que es muy importante lo que te pasa de pequeño porque te influye mucho para cuando eres mayor.

Noticias: ¿Cómo es como madre?

Ruiz de la Prada: Tengo una relación muy cercana, pero tampoco hablo con ellos veinte veces al día, porque no les gusta, a mí me gustaría. Trabajamos juntos los tres, ellos viven en mi casa y eso me encanta, pero como estoy mucho de viaje y ellos también, coincidimos poco. Lo importante es no interferir en las tareas de los demás, que ellos hagan lo que se les dé la gana y yo también.

Noticias: Es una mujer que transmite optimismo y alegría desde sus diseños, ¿se permite tener un mal día?

Ruiz de la Prada: Un mal día lo tiene cualquiera, hubo una época en que llegué a la conclusión de que debe ser una cosa hormonal, hay cosas que uno no controla, un día te levantas normal y otro histérica, y son cosas hormonales.

Noticias: ¿Y cómo se encuentra con eso?

Ruiz de la Prada: Tiras para adelante. La suerte que he tenido en la vida es que he tenido muy claros mis objetivos, eso me ha ayudado bastante a no perderme.

Noticias: Pensó en dedicarse al arte pero desistió porque tuvo miedo de que la llevase a deprimirse, ¿por qué?

Ruiz de la Prada: Cuando era pequeña me gustaba mucho el mundo del arte, me encantaba pintar y dibujar, eso ha influido muchísimo en mi vida, pero me di cuenta de que es muy necesario para mi personalidad el trabajo en equipo. Hoy me he levantado y empecé a dar entrevistas, y luego tengo un evento y así es imposible estar deprimida. Si estuviera sola en un estudio me podría comer el coco, me gusta mucho el mundo de la moda porque es un trabajo de equipo total. Es un trabajo muy creativo, pero a la vez es muy importante cómo va funcionando el equipo. Soy solo una partecita de este engranaje, por lo tanto piensas menos en ti y más en el conjunto.

Noticias: Teniendo una trayectoria y un estilo marcado, ¿cómo es el desafío de reinventarse?

Ruiz de la Prada: Creo que ese es el gran desafío. En la moda todo está cambiando bestialmente. Antes era muy local, ahora es completamente universal. Hay que saber cómo manejarse con las nuevas herramientas y conceptos. Mi gran reto es reinventarme, que a la vez me viene muy bien porque todo lo que sea reinventarse es bueno para la cabeza. Si yo mañana me jubilo, ¿qué hago?. Empiezas a no hacer nada y tu vida empieza a ser mucho más aburrida.

Noticias: ¿cómo fue el momento de su separación?

Ruiz de la Prada: El problema está cuando tontamente o absurdamente, dices: “Esto va a durar toda la vida”. Cuando te haces esa idea y se termina, llega la gran sorpresa, pero pasada la enorme sorpresa que me llevé, que me dejó alucinada, luego dije: ¡caray, cómo puede ser esto tan divertido! No puedo creer el regalazo que ha sido esto. Pienso en mi madre a mi edad era una ancianita y las cosas que yo he podido hacer después de la separación no me lo puedo creer.

Noticias: Se encontró a una nueva Agatha

Ruiz de la Prada: Me he encontrado una nueva vida, que ha sido divertidísimo y a la vez, si bien me consideraba una mujer muy despabilada, me tuve que re-despabilar.

Noticias: Usted contó que ha tenido una relación cercana a Mauricio Macri, ¿cómo ve el futuro del país luego de las elecciones?

Ruiz de la Prada: Creo que en España y en el exterior, Macri ha tenido una imagen sensacional, quizás no ha sabido meterse a fondo con los problemas locales. A lo mejor una persona que ha tenido tantas cosas, no está acostumbrado a darse cuenta de lo que sufre la gente que no tiene nada. Yo tengo la suerte de haber tenido siempre los pies en la tierra, me pongo bastante bien en el lugar de la gente que no tiene un peso. Cuando tienes muchas cosas buenas, lo más importante que tienes que tener es la capacidad de ser magnánimo, nunca tienes que olvidarte de la gente que la está pasando mal. El peronismo quizás hace muy bien y el macrismo no tanto.

Noticias: ¿Le interesaría meterse en política?

Ruiz de la Prada: Lo que me interesa de la política es el tema de la ecología, desde el que creo que se pueden hacer muchas cosas. Yo que estoy metida en esto desde hace muchos años, veo muchos avances, soy muy optimista de que se va a seguir avanzando a toda velocidad.

Noticias: ¿Y desde la moda qué se puede hacer por la ecología?

Ruiz de la Prada: La moda va siempre muy retrasada, estamos casi como hace 500 años. Lo que está claramente de moda es que ser ecologista es la moda, no sabemos muy bien cómo, pero hay una voluntad de que queremos todos que esto cambie. Las que pueden cambiar las cosas son las empresas que manejan el fast-fashion porque son las que tienen el poder.