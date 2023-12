Camila Romano: “Me siento muy apoyada por los colegas”

Ya desde chiquita Camila Romano supo que su destino era estar en la moda. Y no porque fuera un mandato familiar —sus abuelos, Alberto y Cuca Romano, abrieron, hace más de cincuenta años, la boutique Cravall, en Recoleta—, sino porque al crecer entre géneros, figurines, percheros y depósitos, encontró una vocación que empezó como un juego, como cuando le hacía ropa a sus muñecas, hasta convertirse en un medio de vida al lograr plasmar su visión elegante y moderna en los diseños.

Mientras estaba en la secundaria organizaba “ferias vintage” con ropa intervenida por ella, luego comenzó a estudiar Diseño de Indumentaria en la Universidad de Palermo donde tuvo grandes maestros y a la par seguía trabajando en Cravall —“Pasé por todos los puestos. Aprendí absolutamente todo, desde cómo atender a una clienta, cómo ayudarla a encontrar su estilo, a planchar, a ganarme mi lugar, a entender el esfuerzo del trabajo para que las cosas salgan para adelante y la experiencia de trabajar con los géneros”, cuenta—.

El año que viene cumple 10 años de trabajo independiente en la moda y tuvo un 2023 que estuvo marcado por las oportunidades y los reconocimientos. Participó de la Semana de la Alta Costura, estuvo nominada como “Mejor diseñadora innovación” en los Martín Fierro de la Moda y sus vestidos fueron elegidos por famosas como Valeria Mazza, Florencia Peña para eventos e inauguró su atelier sobre la Avenida Alvear.

Camila Romano: Nunca me hubiese imaginado otra cosa que trabajar y vivir de la moda. Desde muy pequeña me crié en Cravall, tanto mis abuelos como mi padre trabajando y yo siempre rodeada de ropa, de prendas, de pret-a-porter, de telas, era lo mío. Un día decidí que quería hacer vestidos de fiesta y ver qué pasaba. Así me lancé. Un día fui a la galería Promenade, pregunté si había algún local en alquiler y me mandé. Estaba súper confiada con ir para adelante. En paralelo estaba trabajando con un profesor de la UP, estaba bastante metida en el diseño y empecé a confeccionar vestidos y fue creciendo, empecé a hacer dos colecciones por año, después empecé a hacer vestidos de novia, y hoy estoy acá en mi atelier que inauguré este año. Una cosa fue llevando a la otra.

Noticias: ¿Cómo tomó su familia la decisión de dejar la empresa familiar y comenzar con su marca?

Romano: Bien, mi papá me extraña, pero tanto él como mi mamá están felices de acompañarme en mis decisiones, y mi crecimiento personal. También mi marido, que cuando empecé con este desafío estábamos de novios, y siempre me acompañó en el proceso. Siempre Cravall será un vecino de Recoleta con el que puedo contar.

Noticias: ¿Cuáles son las tendencias que atraviesan a la moda actualmente y cómo se adapta a las mismas?

Romano: Desarrollé una línea de vestidos “ready to wear”, es una tendencia que está en alza. Por ejemplo con las novias. Hay muchas novias que quieren conseguir el vestido de sus sueños, pero resolver y llevárselo rápido, no tienen ganas de pasar por ese proceso de un montón de pruebas y no entender bien cómo les va a quedar. También está muy de moda hacer un cambio de vestido en la boda, antes se hacía en las fiestas de 15, pero ahora todas las novias quieren tener su segundo o tercer look.

Noticias: ¿Y con respecto a la moda sustentable?

Romano: Lo que siempre recomiendo es: “Comprate un vestido que puedas volver a usar”, si sos novia lo podés vender, regalar, prestar, para que sea lo más sustentable posible. Con respecto a los géneros sí es difícil porque todos los bordados y los textiles tienen lo suyo, pero poder reutilizar los vestidos me parece fundamental.

Noticias: ¿Cómo logra mantener su sello en un contexto económico donde es difícil acceder a ciertos insumos?

Romano: Por suerte tengo muy buenos proveedores que siempre están dispuestos a ayudar y a acompañar. También tengo un equipo muy grande de modistas y bordadoras de oficio que hacen todo de manera artesanal, entonces uno se las rebusca y siempre se puede encontrar lo mejor en contextos difíciles.

Noticias: La pandemia habrá sido un momento difícil también.

Romano: Fue muy duro para nuestro rubro porque no había fiestas. En mi caso me permitió estar en casa y pasar tiempo con mi hija —Franca, de cuatro años— que en ese momento era muy chiquita y pude volver con mucha más fuerza. Lo tengo como un recuerdo muy duro, pero que me fortaleció. Ahora la gente tiene cada vez más ganas de festejar, cada uno a su manera, con sus posibilidades, las clientas vienen con mucha felicidad, se potenció el trabajo y me ayudó a replantearme mis prioridades y objetivos.

Noticias: Trabajó con Florencia Peña en los diseños que lució en su boda y también recientemente vistió a Valeria Mazza en una gala con mucha exposición, ¿cómo llegan las famosas?

Romano: Mucho por Instagram y también por estilistas, vestuaristas, recomendaciones.

Noticias: ¿Es más difícil trabajar con famosas que con clientas regulares? ¿Cómo se adapta a sus exigencias?

Romano: Cada clienta que se acerca a conocerme es un gran desafío, tanto para las celebrities como para las clientas reales es el mismo nivel de exigencia. Me encanta vestir a todas las mujeres. Mi premisa es que sea elegante, fresco, moderno, atemporal, y dentro de ese concepto me voy moviendo, combinando con tendencias y con lo que las clientas me piden cuando hago diseños a medida, pero siempre respetando los valores principales.

Noticias: Estuvo nominada como “Mejor diseñadora innovación” en los Martín Fierro de la Moda, ¿cómo le llegó la noticia de la nominación?

Romano: Fue muy gracioso porque me enteré acá en el atelier con los chicos del equipo. Alguno de ellos estaba mirando Instagram y me contó. No me lo esperaba, me sorprendí un montón, me dio mucha alegría ver que después del trabajo del día a día los reconocimientos van llegando. Cada vez que termino un vestido siento una felicidad enorme, pero tener estos grandes reconocimientos como fue este año mi participación en la Semana de la Alta Costura y ahora la nominación, me llenan el alma.

Noticias: Usted pertenece a una camada de nuevos diseñadores que van pisando fuerte en la industria, ¿hay comunidad entre los colegas?

Romano: Todavía no se armó una comunidad dentro de lo que sería mi generación, pero sí me siento muy aceptada por los diseñadores más reconocidos como Laurencio Adot, Javier Saiach, Fabian Zitta, Adrián Brown, con todos tengo la mejor relación, compartimos muchos momentos y me siento muy apoyada y bienvenida en esta etapa de mi vida.

Noticias: Justo nombraba grandes diseñadores locales con trascendencia internacional y pienso que hay muchos hombres, ¿qué lugar tiene la mujer en el diseño?

Romano: Hay muchas mujeres diseñadoras muy talentosas, hay pocas que llegan a ser reconocidas, yo me siento muy privilegiada.

Noticias: ¿Cómo se viste la mujer argentina?

Romano: Hay elegancia, hay buen gusto, hay también alguna cosa más estandarizada, espero que eso vaya mutando con las nuevas generaciones y que cada una pueda ir encontrando su propio estilo y jugándosela un poco más. La mayoría va a lo sobrio, a lo seguro, y hay pocas personas que quieren romper con las reglas. En algún momento va a llegar, veo que eso está cambiando.

Noticias: Tiene una hija de cuatro años y está embarazada, ¿su hija Franca la acompaña al atelier?

Romano: Como muchas nenas de cuatro años, a ella le encanta disfrazarse, jugar con vestidos, viene al atelier y es una fiesta.

Noticias: ¿Y cuando se va del atelier qué le gusta hacer?

Romano: Me gusta mucho estar con mi familia, estar en mi casa, soy fanática de los caballos, me encanta el arte, salir a comer, viajar, recorrer el mundo. Cada vez que puedo trato de ir a ferias textiles a vivir experiencias en distintos lugares.

Noticias: ¿Cuáles son las tendencias para el año que viene?

Romano: Lo que tiene que ver con fiestas y novias tiene más que ver con lo que cada mujer quiere, pero sí hay algunas tendencias más marcadas como los bordados, los brillos, colores plenos, metalizados, todo eso sigue. Yo como diseñadora trato de interpretar los gustos y sacar lo mejor en cada diseño.

Noticias: ¿Y qué espera para su marca?

Romano: Tenemos que terminar la temporada y ya estamos preparando la temporada 2024, más desfiles, más viajes. Ahora estamos con temporada alta de eventos, hago cuatro o cinco novias por fin de semana. Mi sueño es llegar con mi línea de vestidos de noche y mi línea de novias a Latinoamérica y Estados Unidos, es mi gran desafío.