Elena Roger: “No creo en el amor como una posesión”

“Mina… che cosa sei?!?” es un tributo de Elena Roger y Valeria Ambrosio a la exitosa cantante italiana Mina Mazzini, aquella que en 1979 decidió recluirse para siempre en su casa de Suiza, sin volver a dar conciertos ni entrevistas, pero que sigue grabando discos. Aunque para Roger, este espectáculo donde también actúa Diego Reinhold y con dirección musical de Gaby Goldman, es además la obra que le posibilitó auditar y ser elegida por Andrew Lloyd Webber para el rol de Eva Perón en el reestreno del musical “Evita” en Londres (2006) y Nueva York (2012, junto a Ricky Martin).

Única actriz local en ganar el prestigioso Premio Olivier por su papel protagónico en “Piaf” -pieza teatral basada en la vida de la cantante francesa Édith Piaf-, aquí Roger conversa sobre su labor en “Mina…”, show repuesto en noviembre de 2024 por el 20º aniversario de su estreno, que hoy transita sus últimas semanas en el Teatro El Nacional y que pronto iniciará una gira nacional. Una charla donde Roger también habla de su decisión de volver a trabajar en el país y de su relación con el también actor y cantante Mariano Torre, padre de sus dos hijos: una niña de 11 años y un niño de seis.

Noticias: ¿Cómo surgió “Mina…”? Una obra que a diferencia de “Evita” y “Piaf”, no tiene una historia lineal.

Elena Roger: Tiene más que ver con lo musical, aunque no es un concierto ni una comedia musical. Básicamente, se fue hilando con las vibraciones que nos generaron las canciones de Mina, que tiene un repertorio muy rico: canciones románticas, dramáticas y desopilantes, por su ironía. Eso fue dando lugar a distintas situaciones escénicas que invitan a pasar por diferentes emociones y que nos permiten contar quién es Mina, sin que ella esté presente en escena como personaje, porque yo no la personifico. Diría que es una performance basada en su repertorio musical y un espectáculo medio tontón que apunta a la simpleza del arte. Valeria dice que es una travesura.

Noticias: También hablaron de juego e inocencia.

Roger: Sí. Porque el libro lo escribimos en un momento donde recién estábamos empezando nuestras carreras y donde aún nos conectábamos mucho con lo lúdico. Luego de un trabajo tan cargado de dramatismo como “Piaf", necesitaba algo de liviandad; y me divierto mucho. Más que antes, diría.

Noticias: El proceso creativo de “Mina…” es muy distinto al de otros trabajos suyos.

Roger: Pronto me di cuenta de que sólo cantar con una banda no tenía mucho sentido, que necesitaba algo más -lo que el público ve en escena-; y ahí lo llamamos a Diego, que protagoniza esas situaciones conmigo y me da pie para pasar de una cosa a otra. Crear casi desde cero, con solo el repertorio de Mina en mano, fue maravilloso. Me recuerdo viendo videos de ella, pasos de esa época y pensando qué coreografías hacer. Crear es un estado muy gratificante.

Noticias: Usted no acostumbra manifestarse políticamente, pero en esta obra trabaja con Ambrosio, directora del ex CCK (hoy Palacio Libertad) y Reinhold, que simpatiza con el kirchnerismo. ¿Cómo es trabajar juntos en tiempos de grieta?

Roger: Hacer “Mina…” es un verdadero bálsamo y en el teatro nos dedicamos a eso.

Noticias: A fines de 2024 también la vi con Escalandrum, el sexteto de Daniel “Pipi” Piazzolla, nieto de Astor, por los 10 años de su primer concierto juntos. Eso y la reposición de “Mina…” ¿es un impasse hasta algo nuevo?

Roger: Es volver a transitar momentos muy gratificantes. Después de hacer tantos años “Piaf”, sentí que debía tener un espacio libre para que sucedieran otras cosas. Pero la pandemia también me hizo pensar en lo efímera que es la vida y me dio ganas de mirar un poco para atrás.

Noticias: ¿Cuán distinta es esta Elena de aquella de la primera “Mina…”?

Roger: Sobre todo, soy madre y huérfana. Tener hijos, tener que cuidar a mis padres grandes y verlos morir, corrió el foco de mi ser. Me llevó a aceptar la madurez y a ver más de cerca la vejez. Y con respecto a mi carrera, transité cosas que jamás pensé que iba a transitar, que me dieron mucha experiencia, pero también responsabilidad.

Noticias: ¿Cómo es como mamá con los límites?

Roger: Somos bastante permisivos. Siempre nos preguntamos si los chicos no traen información -como también la tuvimos nosotros- de si un ”no” en una época, después se convierte en un “sí”. Hablo en plural porque con Mariano somos un equipo.

Noticias: ¿Y con la maternidad y el trabajo?

Roger: Cuando yo era chica y decía “mamá”, ella, que era ama de casa, siempre estaba. En cambio, cuando yo fui mamá, no siempre estuve, y eso fue un conflicto para mí, porque las funciones son mayormente de noche y a esa hora los niños quieren a sus papás. Pero lo peor (los dos o tres años) por suerte ya pasó Además, en pandemia aprovechamos mucho para dormirlos todas las noches y fomentar los vínculos.

Noticias: Después de “Evita” y “Piaf” siempre regresó al país; y ya de grande, volvió a vivir en su Barracas natal. ¿Es por nostalgia?

Roger: No. A Barracas volví porque quería estar cerca de mis padres, que fallecieron hace poco, con sólo un año y medio de diferencia. Del exterior siempre volví porque fui a auditar para “Evita” ya grande, con 32 años, por alguien de la producción que justo estaba Buenos Aires y me vio en “Mina…” Quizás, a los 20 hubiese sido otra cosa... Yo me siento bien acá; afuera, por más bienvenido que seas, siempre vas a ser extranjero. Aparte, después de varias obras en Londres, decidí volver al país con “Piaf” porque quería mostrar algo de lo que había hecho allá. Lo otro importante es que quería ser madre acá, cerca de mi familia y amigos.

Noticias: En 2024 también hizo un personaje bastante misterioso en la serie “La mente del poder”, algo atípico en su carrera. ¿Tiene algo nuevo en mente?

Roger: Hay un proyecto de una película y quizás otra serie, pero nada concreto aún. Yo me siento más segura en el teatro, pero también me gusta participar de otro tipo de cosas.

Noticias: En su reencuentro con Escalandrum dijo que su relación con ellos es parecida a una pareja abierta...

Roger: Sí. Porque nos amamos, pero ellos hacen la suya y yo la mía (risas).

Noticias: Cuando con Mariano contaron que tenían una relación abierta, dijeron que eso era una necesidad mutua ¿Coincidieron de entrada o lo planteó alguno de los dos?

Roger: Lo necesitábamos ambos, nosotros no somos celosos ni creemos en el amor como una posesión. Yo prefiero llamarlo “pareja honesta” en vez de abierta, lo que no implica salir a buscar sexo todo el tiempo con otro, sino saber que si tenés algo con alguien, el otro no se va a sentir engañado. La regla es: “si yo te pregunto, me lo tenés que decir”. En general, en las parejas existe la infidelidad, me pasó a mí, le pasó a Mariano; y si eso no se habla, aparece el ocultamiento y la mentira, y en mi vida no quiero mentiras. Menos con quien duermo y crío a mis hijos. Esa libertad que nos dimos no hizo que estuviéramos con más gente, al contrario, nos llevó a estar más relajados y a elegirnos todos los días desde hace 15 años.

por Sergio Nuñez