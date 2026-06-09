Elisa Carricajo: “La innovación estética está trabada”

Elisa Carricajo puede ser uno de los pétalos de “La flor” dirigida por Mario Llinás y también una vecina que juega al absurdo en “30 noches con mi ex”, de la mano de Adrián Suar. Es capaz de convertirse en la EL de “Piel de lava”, emblemático grupo teatral que debe su mágico nombre a las iniciales de sus integrantes, Pilar Gamboa, la propia Elisa, Laura Paredes y Valeria Correa y también subirse a la canoa para remar un centro cultural tan único como Planta Inclán. Dramaturga, directora, exploradora marplatense, Mujer Maravilla, acaba de pulir y encerar con tanta maestría como el “Karate Kid” un libro sorprendente llamado “Esto también es tarot”. Una rara avis mezcla de mazo personal, asociación libre y pop existencial argentino, el oráculo que no sabíamos que necesitábamos.

Noticias: ¿Cómo se te ocurrió escribir un libro que entrecruza tarot, ficción y cultura pop?

Elisa Carricajo: La idea del libro nació como un método de estudio, aunque quizás todo comenzó cuando me regalaron un mazo. Yo ya venía estudiando distintas cosas ligadas a los astros, a la espiritualidad y a lo esotérico, a lo que está más allá. En un momento me interesó mucho la astrología, pero nunca pude con ella, es una disciplina que se va abriendo y despliega demasiadas categorías, como soy muy mental, sentí que me iba a volver loca si me metía de lleno ahí. Pero el tarot me atrapó desde lo narrativo, es como si te contara una historia y tiene distintas categorías que vas mezclando. Están los 22 arcanos mayores, que son como un cuentito y después los 56 arcanos menores que operan como si fueran las barajas españolas. En un principio estudié los arcanos mayores, más o menos los entendí y después cuando arranqué con los menores, ¡fue un lío! Cada vez que hacía una tirada, tenía que ir a consultar los apuntes, no me podía acordar de todo. Entonces dije, voy a empezar a escribir como si creara mi propio mazo, ligando imágenes con textos porque soy un queso dibujando. Lo comprobé cuando me anoté en un curso de diseño de mazos, mis compañeras venían con unos dibujos impresionantes y yo hacía garabatos con tres palitos y una cabeza (risas).

Noticias: Hay mazos de tarot con distintas temáticas, ¿no?

Carricajo: Sí, ¡con todas las que se te ocurran! Por ejemplo, hay un mazo de “Twin Peaks”. Entonces, La Papisa, que es la figura dos del tarot, una mujer que está callada, que no habla, pero tiene el libro de la sabiduría del mundo, en ese mazo está representada por “la señora del tronco” de “Twin Peaks”, una analogía perfecta. Hay mazos de “Sailor Moon”, de Marvel, de artistas plásticos, músicos, cine y series, podés encontrar lo que busques. Mi libro en ese sentido es como una especie de mazo donde enlazo cada figura a distintos relatos y a personajes emblemáticos que atravesaron nuestras vidas. Cada historia está ligada a una estampita popular, a símbolos culturales que se grabaron en nuestra mente y que son horizontales, reconocibles, están disponibles para ser leídos desde distintas miradas.

Noticias: En la tapa de “Esto también es Tarot” conviven armoniosamente dibujados la Mujer Maravilla, Carlos Gardel, Kung-Fu Panda , David Bowie, Asterix y muchos más, bajo el título Manual / Ficción Pop Esotérico. ¿Cómo uniste esa iconografía pop con algunos relatos más personales?

Carricajo: Todos ellos se mezclan en mi propio tarot, se filtran en distintos relatos que surgen a raíz de una conversación con mis viejos o con mi hija, y también en una película, una canción o un libro que forman parte de mí. El filósofo Jacques Rancière dice en su ensayo “El maestro ignorante” que siempre aprendemos sobre algo que ya sabemos. Entonces dije: “Voy a buscar en lo que conozco la hoja de ruta para entender esto del tarot que me parece tan difícil“. Estudié Ciencias de la Comunicación en la UBA, tengo costumbre de estudiar, de buscar, soy curiosa de toda la vida, pero siento que a las personas que no tuvimos formación religiosa, hay algo de los lenguajes espirituales o sagrados, que se nos complica. Es un poco como aprender otro idioma y tenés que encontrar tu forma de traducirlo. ¿Qué mejor manera de recordar algo nuevo que pegándolo a una película que me emocionó? Por ejemplo, para mí el 5 de espadas es “La novicia rebelde”. Esta carta representa a las batallas estériles y la pobre Julie Andrews está en ese convento dando una batalla completamente estéril porque en realidad ella quiere hacer otra cosa. Los talentos que tiene no le sirven ahí, está en un lugar que no es el indicado. Con esa referencia no me olvidé más esa explicación, ya sé qué es el 5 de espadas. Veo la figura y pienso: “Hay que elegir las batallas, la novicia rebelde no quiere ser monja, quiere cantar y hacer ropa con las cortinas” (risas).

Noticias: Nuestra gran referencia emocional fue el cine, ¿qué otros oráculos tendrán los más jóvenes?

Carricajo: Yo creo que ahí hay una cuestión generacional y no sé cómo será a futuro, quizás dentro de unos años todos estarán formateados por Gran Hermano (Se ríe) Me parece que nuestra educación sentimental fueron más las películas que cualquier otra cosa, eso formó mucho nuestra capacidad de pensar y la manera de acercarnos al mundo. Sí, es verdad que el pop está más presente que nunca, los jóvenes añoran algo que pasó antes de que nacieran, mi hija me dice: “Eso es muy 80 o muy 2000” , lo menciona como algo bueno, como algo lindo, lo nostálgico para ella es un pasado remoto que nunca vivió… porque tiene ocho años. Pero hay series y música que remiten a esos imaginarios, existe una sensación de que el sistema parece seguir reproduciendo algo que se inventó en otro momento. El fenómeno del K-Pop, por ejemplo, es algo original de esta época, pero acá hay grupos de K-Pop nacional que son parecidos a las Bandana o a algunas boy bands de hace décadas, vos los ves y si te distraés un poco es medio lo mismo. Hoy hay tanta transformación, un montón de medios y herramientas, pero paradójicamente, hay algo de la innovación estética que está un poco trabada. Anda como dando vueltas sobre sí misma, presa de la repetición, no está creando novedades, me parece que la nostalgia tiene que ver un poco con eso.

Noticias: Pensaba en “El club de la pelea” y la famosa frase “Todo es una copia de una copia de otra copia”. ¿Siendo actriz, dramaturga y gestora cultural, te parece que estamos viviendo un poco eso?

Carricajo: Sí, a veces lo pongo en perspectiva y me pregunto cómo ve el mundo una persona que vivió su juventud en los años 70 respecto del 2020, porque la cantidad de cosas que pasaron son impresionantes, la innovación tecnológica es feroz. Pero ahora estamos en el 2026 y siento que a pesar de todo, la revolución tecnológica es solo eso, no es una revolución tan creativa en términos humanos. Se basa mucho en la repetición, en un sistema por el cual te bombardean con imágenes todo el tiempo, pero se nutre de otras cosas ya hechas y no tanto de la creatividad. Lo que hace la IA es combinar lo que ya hay, no inventa, recopila y mezcla, entonces creo que estamos topándonos con ese límite. Pasamos de una primera fascinación donde algunos llegaron a pensar: “Se van a escribir todos los guiones en el ChatGPT", a darnos cuenta de que evidentemente algo de lo humano se pierde. El tarot habla de que nosotros deberíamos poder llegar a la verdadera creación, a una combinatoria de los elementos que tenemos a disposición para inventar otra cosa completamente diferente. Eso es la cultura, recombinar lo que sabemos para crear lo nuevo, casi en el sentido divino, pero bajándolo a la tierra. Y eso no puede hacerlo la IA.

Noticias: Por un lado hay un discurso de la tecnología salvadora, pero también hay mucha gente desilusionada porque una aspiradora robot no le solucionó la vida que cae en una falopa espiritual rarísima. ¿Ves ese fenómeno?

Carricajo: Sí, obviamente está la falopa espiritual, pero en un punto pienso que es como una respuesta esperable a un mundo tan regido por la guita, los objetos, la deshumanización, donde la sensación de éxito está asociada a la inmediatez y a monetizar. Mucha gente se pregunta hasta dónde y para qué. Para mí todo lo de la falopa espiritual surge de una necesidad genuina de las personas y se encuentra con un mercado que tiene una forma de responder a eso. Pero que se yo, por ahí una mujer se va tres días a un encuentro de esos donde tapean en la frente y la mina después de dejar la casa, los pibes y al marido por un rato, más o menos respiró y vuelve mejor (risas)

Noticias: Una duda tarot popera autóctona. ¿La carta más argentina es el 9 de Oro porque tiene nombre de bizcochito de grasa?

Carricajo: Ay, nunca había pensado en los bizcochos y el 9 de oro, ¡es buena esa! (Se ríe) Mirá, creo que una carta argentina podría ser el 7 de oro porque refleja a alguien que tiene todo, pero no logra verlo. Expresa una sensación de no afianzarse sobre lo que hay, porque la base está pero por ahí a las cosas hay que reconocerlas y aceptarlas, nuclearlas y esperar, lograr que no nos mate la ansiedad.