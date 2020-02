Fernanda Metilli: “El humor no tiene género”

Es una de las comediantes más populares de los últimos años. Trabaja en teatro y televisión pero su fuerte son las redes sociales, donde solo en Instagram posee medio millón de seguidores. Allí, sube videos de humor que rápidamente se tornan virales. Además, hace años que está en pareja con Agustín Aristarán, más conocido como “Radagast”, el mago y standapero que es furor entre el público joven. Fernanda Metilli recibe a NOTICIAS en Mar del Plata, donde protagoniza la obra “El Show de los Cuernos”, de Vero Lorca y Flor Alcorta, junto a un elenco integrado por Emilia Mazer, Laura Fidalgo, Ana Acosta y Marta González. Nacida en Tandil, llegó a Buenos Aires a los 22 años y en un casting conoció a Vero Lorca y Nora Schiavoni, dos conocidas standaperas que la introdujeron en el género. “Para mí eran monólogos de humor y no entendía la diferencia que había con el stand up”, remarca la actriz. “A los 15 días de estar en Buenos Aires empecé a trabajar en la cadena Fox Life y me di cuenta de que podía vivir de la actuación. Ese proyecto duró solo 6 meses pero fue el puntapié, fue un mensaje claro de que podía vivir de lo mío”.



Noticias: ¿Qué hacía en Tandil?

Fernanda Metilli: Había hecho la carrera de Teatro mientras vendía ropa en un local. Y pensaba que así iba a ser siempre.



Noticias: Y rápidamente se abrió un hueco en la televisión.

Metilli: Sí, seguí haciendo teatro y stand up al mismo tiempo y en un casting me eligen para el programa “La Pelu” en 2012, con Flor de La V. En el segundo año conozco a Nicolás Scarpino, que ahora es uno de mis mejores amigos, y él me empezó a recomendar para diferentes obras de teatro. Trabajé en “Stravaganza” y “Como el Culo” y así arranqué en el teatro comercial. El año pasado en Polka estuve en “Mi Hermano es un Clon”. Amo hacer tiras de ficción.



Noticias: Hace unos años subió un video que se volvió viral donde ridiculizaba los típicos sonidos que uno puede encontrar en las playas. El grito de ‘hay churros’ fue un fenómeno en aquel momento.

Metilli: Ese video viral sirvió muchísimo porque mucha gente me conoció a través de eso. Y había otra gente que me linkeaba, se dieron cuenta de que era la que hacía de recepcionista en “La Pelu”.



Noticias: Y ahora hace temporada con una obra de 5 mujeres.

Metilli: Sí, “El Show de los Cuernos”, está buenísimo. Son monólogos de cinco mujeres que metieron los cuernos o que fueron cornudas, donde se alternan sketchs que recorren el tema de la infidelidad. Es quitarle el peso a algo de lo que quizás no se habla tanto y que es como un tabú. Son temas que nos atraviesen a todos de manera natural y normal.



Noticias: En 2019 participó en el “Bailando”. ¿Cómo fue esa experiencia de dar el salto al prime time?

Metilli: Fue un flash en todo sentido, fue muy rápido. El Chato Prada me llamó porque querían hacer humor con mujeres para conmemorar los 30 años del programa, pero al final me dice ‘¿cómo te ves bailando con Pedro Alfonso?’ Siempre me gustó bailar como hobby y todos me decían que Pedro era una buena persona, que era lo que más me importaba. Así que fue espectacular, una experiencia hermosa.



Noticias: ¿Existe un género al que podamos llamar humor femenino?

Metilli: Para mí no existe el humor femenino o masculino. El humor no tiene género porque la risa no tiene género. Uno es un ser humano y todas las emociones lo atraviesan, sin importar que sea hombre o mujer. Pero me parece muy valioso el trabajo que han hecho mujeres de otra generación para sembrar este caminito y que cada vez seamos más mujeres haciendo esto.



Noticias: En sus videos y shows de stand up siempre parodia situaciones domésticas que la dejan en ridículo ante la mirada de los demás. ¿Qué temas la motivan para escribir los guiones?

Metilli: Me divierto mucho cuando escribo. Siempre cuento lo que me atraviesa a mí con respecto a la vergüenza. La timidez habla muchísimo de nosotros, desde mandatos de nuestros viejos hasta lo social. Porque muchas veces está mal visto, nos juega mucho en contra la mirada externa... Hay que liberarse de eso.



Noticias: ¿Qué mirada tiene sobre el movimiento feminista?

Metilli: Estoy orgullosa. Nací en el 84, en plena época de cambios, y me siento privilegiada de ser parte y testigo de un cambio tan grande a nivel social como es el feminismo. Y las generaciones más chicas la tienen mucho más clara. Son las que nos enseñan todo el tiempo. La hija de mi novio tiene 13 años y es súper feminista, pero con conciencia. Lee muchísimo, hablamos del tema. Estoy agradecida de haber nacido en esta época y llegar justo para estos cambios. Y también depende de uno ser parte o no del cambio.



Noticias: ¿Sufrió alguna vez abuso de poder en el ambiente?

Metilli: Sí. No sé si fue abuso de poder pero sí de machismo, por un pensamiento corto aunque no desde la maldad. Fue en un programa de televisión, donde me pidieron algo en concreto y me sentí incómoda y les dije que no iba a hacerlo. Lo pude hablar y decirles a esas personas ‘ustedes esto no lo pueden entender porque su pensamiento es machista’. Buscaban mostrar algo superficial y entendí que ese no era mi destino artístico.



Noticias: Tal vez su nombre no es muy conocido masivamente pero sí es furor en las redes sociales. ¿Cómo lo vive?

Metilli: Es raro, tengo muchos seguidores en las redes que son más jóvenes y no consumen medios tradicionales. Y después hay otra generación más grande que me conoce por el teatro o se acuerda de algunas cosas de la tele o mismo del “Bailando”. Está bueno, me van conociendo un poquito de cada lado y tengo un público bien amplio.



Noticias: Hubo una polémica en las redes porque decían que había bajado mucho de peso…

Metilli: Nunca me enojo en las redes porque hay mucho anonimato y cobardía, pero esa vez, fue en 2018, me criticaron porque subía fotos en ropa interior y me decían ‘estás muy flaca, comé, estabas mejor antes’. Con mi pareja recién nos habíamos separado y por mi estado de ánimo es probable que haya adelgazado un poco en ese momento, pero no tuve problemas de bulimia o anorexia. Mi cuerpo siempre fue así, siempre pesé entre 50 y 54 kilos.



Noticias: ¿Y esa vez por qué se enojó?

Metilli: Me enojé porque hay muchas personas que sufren de trastornos alimentarios y es muy importante la responsabilidad de alguien como yo que muestra su imagen en las redes. Y ahí les respondía. No estaba diciendo ‘che, adelgazá como yo’. No me pasaba nada pero me veían más flaca. Uno como comunicador tiene mucha responsabilidad a la hora de dar un mensaje. Y cuando alguien insulta o agrede gratuitamente en las redes lo atiendo o lo boludeo por privado (risas).



Noticias: ¿Se había separado de su novio, el mago y actor Rada, verdad?

Metilli: Nos separamos cinco meses y volvimos. Ahora estamos muy bien, pero no convivimos.



Noticias: ¿No cree en la convivencia?

Metilli: Por ahora no. Estamos muy bien así, nos extrañamos un montón y me gusta ir a su casa y él a la mía. Y en cada visita cada uno lleva sus perros.



Noticias: ¿Cómo vive el éxito que tiene él?

Metilli: Fue muy fuerte y abrumador para los dos. A él lo conocen mucho más que a mí y por ahí con el hombre famoso la gente es menos tímida. Por ahí si estoy sola y pasa un grupo de pibes a mí no me piden una foto. Pero su crecimiento fue súper positivo.



Noticias: Año nuevo, gobierno nuevo. ¿Qué mirada tiene con respecto a la política?

Metilli: Tengo esperanza. Me parece que obviamente todos los cambios que están apoyados con esperanza y con un voto democrático, nos empapa a todos. Hay que analizar qué cosas se hicieron mal y cuáles bien, e ir para adelante. Y sobre todo tratar de pensar en la equidad y no tanto en el egoísmo. Estoy contenta y me parece que vamos a poder estar mejor.



Noticias: ¿Proyectos para este año?

Metilli: Termino la temporada de verano y se viene una nueva obra de teatro en Buenos Aires y estoy esperando algo de tele. Estoy feliz.

Alexis Socco (Desde Mar del Plata)

@detectivesco