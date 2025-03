Las novia de Marra sobre la Argentina: "muchos prefieren la comodidad del caos"

Camila Giorgi, la tenista ítalo-argentina, ha generado un fuerte impacto tras anunciar su retiro del tenis profesional y expresar opiniones contundentes sobre la situación política y social en Argentina. En una entrevista con el diario La Nación, la deportista no solo confirmó su relación con el excandidato a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra, sino que también dejó en claro su visión crítica sobre el país y su futuro.

Giorgi, quien representó a Italia durante su carrera profesional, no dudó en cuestionar el panorama político argentino y manifestó su apoyo a las ideas de Marra, alineadas con el liberalismo económico de Javier Milei. "Lo que me gusta de Ramiro es su manera de pensar. Creo que para cambiar el país hay que tomar decisiones drásticas", afirmó la extenista en declaraciones a La Nación, subrayando su desencanto con la dirigencia política tradicional y la crisis económica que atraviesa Argentina.

Además, la exdeportista resaltó las dificultades que conlleva vivir en el país, enfatizando los problemas de inseguridad y la falta de oportunidades. "Amo Argentina, pero hay cosas que deben cambiar si queremos un futuro mejor", comentó en la entrevista, dejando entrever su escepticismo respecto a una pronta mejora de la situación. También expresó su sorpresa por la polarización política en el país y la resistencia de algunos sectores a aceptar cambios estructurales: "Parece que muchos prefieren quedarse en la comodidad del caos, en lugar de buscar soluciones reales".

En cuanto a su decisión de retirarse del tenis, Giorgi explicó que fue una determinación meditada, basada en su deseo de explorar nuevos caminos fuera del deporte profesional. "He dedicado mi vida al tenis, pero ahora quiero enfocarme en otros proyectos personales", aseguró. Si bien no detalló cuáles serán sus próximos pasos, dejó entrever su interés por el ámbito empresarial y la moda, sectores en los que ya ha mostrado inclinación en el pasado a través de colaboraciones con marcas y su imagen pública. "Siempre me interesó la moda y el diseño, y creo que es un mundo donde puedo aportar desde mi experiencia y mi visión", señaló en la entrevista.

El anuncio de su retiro y sus declaraciones han despertado reacciones encontradas en el ámbito deportivo y político. Mientras algunos la apoyan por su franqueza y compromiso con sus ideales, otros la critican por su visión pesimista sobre Argentina. Lo cierto es que, lejos de las canchas, Camila Giorgi sigue generando titulares y dejando su huella en el debate público. Su discurso, alineado con las ideas de Marra y Milei, la ha convertido en una figura controversial, que divide opiniones entre quienes ven en ella una voz de cambio y quienes consideran sus declaraciones excesivamente duras o alejadas de la realidad cotidiana del país.

por R.N.