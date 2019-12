Lourdes Sánchez: "Todo lo que conseguí fue por mérito propio"

Dice que, en esencia, es la misma que llegó de su Corrientes natal para cumplir el sueño de ser bailarina. De eso, pasaron ya 11 años. Hoy la vida de Lourdes Sánchez es muy diferente de la que tenía entonces. Es mamá de Valentín (3) y está en pareja con el productor de Marcelo Tinelli, Pablo Prada conocido por todos como “el Chato”. Todas las mañanas se levanta tempranísimo, ensaya para el “Bailando por un sueño”, junto a Federico Bal, y luego va a eltrece, para ser una de las “angelitas” de “Los Ángeles de la Mañana”, que conduce Ángel De Brito. Después tiene los ensayos de teatro (este 19 de diciembre estrena “Únicas, puertas al amor” en el Broadway.) Vuelve a su casa recién para merendar y jugar con Valentín. Claro que la rutina varía día a día.



Noticias: Pasó un momento difícil hace apenas dos meses, con una operación de urgencia, ¿tuvo miedo?

Lourdes Sánchez: Tomé conciencia después. Todo sucedió a mi regreso de Nueva York, donde fui a pasar cinco días con amigas, para ver musicales. Y cuando volvía sola tuve dolores de abdomen muy fuertes, fiebre, estaba descompuesta, vomité todo el viaje. La pasé muy mal y cuando llegué me fui directo a la guardia, me internaron, me hicieron estudios, me diagnosticaron gastroenteritis y me dieron un antibiótico. Pero después de unos días, me dolían mucho los ovarios, tenía quistes que pensaban que se iban a ir con mi ciclo. No se me fueron, me hice más estudios, decidieron internarme y vieron que bajaban muy rápido los glóbulos rojos. Me operaron y encontraron un cuadro bastante grave: tenía una infección, y tuvieron que tomar la decisión de sacarme las trompas de Falopio y el apéndice. Era un cuadro bastante tapado por el medicamento para la gastroenteritis. Fue cosa de días. Por suerte tomaron a tiempo esa decisión. Quizá, si esperaba un poquito más, esa infección me tocaba otros órganos o me podía perforar el intestino, y la historia era otra. A veces pienso que fue un milagro que no muera. Mi marido me acompañó muchísimo y yo me volví a enamorar porque lo que se bancó ese hombre fue increíble. Me dio angustia que me sacaran las trompas pero también soy positiva, y entiendo que es una enseñanza.

Noticias: Muchas veces contó que quiere tener más hijos.

Sánchez: Sí, ese deseo siempre está. Puedo ser mamá, tengo que hacer un tratamiento porque ya no puedo quedar embarazada de forma natural pero sí con tratamiento.

Noticias: Hace once años que está en pareja y dice que el Chato volvió a enamorarla. ¿Cómo es eso?

Sánchez: Nuestro amor es hermoso desde que nació, casi sin querer. Hay mucho respeto y admiración de los dos. Siempre digo que a estas cosas me las manda Dios porque estaba sola, lejos de mi familia y necesitaba un compañero como él para encarar esta vida en la gran ciudad y mi carrera. Y él, desde un principio, fue hasta una especie de padre. Lo siento así a veces porque me da consejos. Desde que lo conocí fue mi familia, lo elegí y siempre supe que iba a ser el padre de mi hijo. Lo miraba y decía: “quiero mi vida entera al lado de este hombre”. Hace once años que estamos juntos, atravesamos momentos súper duros y seguimos eligiéndonos. Formamos una familia hermosa, la que siempre soñé, con un hijo maravilloso que es la luz de mis ojos: Valentín. Soy muy feliz al lado de él.

Noticias: ¿Ser la mujer de un productor importante le juega a favor o en contra?

Sánchez: Al principio sentía presiones, pero era un tema mío. De alguna manera, necesitaba dejar en claro que yo estaba ahí porque me banqué muchos castings. Y me pesaba mucho eso, pero hoy me quedo con las personas que me conocen y saben que llegué con mucho esfuerzo, que nunca tuve que pedirle nada a mi marido y todo lo que conseguí fue por mérito propio. El año que Marcelo (Tinelli) no estuvo en la tele, me fui al canal de la competencia, hice una cola de cuatro cuadras para estar en el programa de Susana (Giménez). Y estuve. No necesité de él, al contrario, Dabope (productora de su marido, Federico Hoppe y Ezequiel Corbo) siempre me llama para hacer teatro, y si puedo elegir otra producción lo hago, para despegar y que cada uno haga su trabajo. Estoy en “Showmatch” porque también llegué por un casting de más de 30.000 bailarines y después hice mi carrera y Marcelo se divierte conmigo. Antes era una presión porque algunos, para tratar de dañarme, me decían: “ah, sos una acomodada”. Y él no baja ninguna línea ni pide que me den un trato especial. Al contrario, yo soy la que no tengo ningún camarín, me cambio en un baño, espero. Y me gusta que sea así, no quiero tener coronita por ser la mujer del productor.

Noticias: Muchos preguntan cuándo se casan pero, ¿hay ganas en la pareja?

Sánchez: Todos nos quieren casar. Marcelo se cansó de insistir y el Chato no dio el brazo a torcer. Claro que quiero casarme porque nunca me casé y me encantaría el vestido blanco y que Valentín tenga a sus papás unidos en matrimonio. Pero es un deseo muy superficial. Soy feliz con la familia que tenemos ahora, estamos juntos, nos amamos. Él ya se casó y quizá por eso no quiere; le tiene miedo a fracasar en el matrimonio. Me dice: “Si estamos bien así, para que casarnos”. Lo respeto, no lo presiono.

Noticias: ¿Es una mamá que pone límites o le cuesta?

Sánchez: Como mamá trato de ser la mejor del mundo. Valentín es muy mamero. Es un nene muy feliz, lleno de luz. Soy una mamá que lo deja ser libre. Trato de ponerle los puntos, pero me cuesta un montón. Una madre hace lo mejor que puede para su hijo. Soy una mamá que se desvive por él y trabaja mucho para darle lo mejor. Soy divertida, payasa, y no me canso de decirle que lo amo, que es mi vida. Me encanta demostrarle todo eso, aunque tiene apenas 3 años y mucho no entiende. Me gusta criarlo como un niño libre y feliz.

Noticias: Pasaron once años desde que llegó a Buenos Aires, ¿qué conserva de la Lourdes que llegó de Corrientes?

Sánchez: Los que conocieron a la Lourdes de 2008 y siguen en contacto conmigo, pueden dar fe que soy la misma. Mis valores están intactos. Sigo siendo la Lourdes sensible, amante del arte, apasionada del trabajo, y que a todo le pone mucho amor. Soy súper positiva. Me costó adaptarme al mundo del espectáculo, donde estás sometido a que te critiquen. Antes me ponía muy mal cuando me hablaban de mala manera y entonces aprendí a tener carácter para enfrentar todo eso. Ahora puedo frenar y contestar. Algunos directores y coreógrafos me han hablado de mala manera y hoy no permito eso. Es algo que aprendí. También me ponía mal cuando en las redes sociales me decían algo feo, pero sé que no es un mundo real y me quedo con las cosas lindas que me comentan en la calle. Sigo siendo la misma Lourdes pero con más carácter, mejor plantada y más mujer.

Noticias: ¿Qué recuerdos guarda infancia y adolescencia?

Sánchez: Viví años increíbles. Mi infancia fue súper linda. Desde muy chiquita empecé a bailar en los carnavales. Cada vez que llega ese momento extraño un montón. Me encantaría volver bailar en las comparsas algún año que no trabaje durante el verano. Extraño Paso de la Patria, donde viven mis padres, ir a la playa con mis amigas. Corrientes es hermosa, hay mucho para hacer y están mis amigas de la infancia, mi familia. Cuando dejé mi hogar, lo que más me pesaba era extrañarlos, tomar el té con mi mamá y comer chipá, ir a la costanera. Obviamente fue muy duro dejar a todos atrás para venir a Buenos Aires.