Pablo Giralt: “Soy un hincha más de mi Selección”

Pablo Giralt es un afortunado, un privilegiado, trabaja de lo que ama. Y por otro lado, gracias a su talento, esfuerzo y dedicación, se ha destacado como uno de los mejores exponentes en su profesión.

Sus relatos constituyeron la banda de sonido de una de las mayores alegrías colectivas que la Argentina vivió a lo largo de este siglo. Giralt demostró que un laburante del micrófono se puede conmover y emocionar como cualquiera de nosotros. En Qatar conoció la gloria. Ahora apuesta nuevamente por la gran ilusión.

El hombre que supo transformar las cabinas de los estadios del mundo en su oficina, jamás renuncia a la pasión. Ese entusiasmo contagioso se manifiesta en su encuentro con NOTICIAS en un imponente salón de un hotel de la zona de Retiro donde se realiza esta entrevista.

Noticias: Estamos con expectativa mundialista, hasta ahora, el único país que pudo ganar dos campeonatos consecutivos fue Brasil en 1958 y 1962. ¿Cómo ves a Argentina, está para la hazaña?

Pablo Giralt: Yo siempre la veo bien a Argentina. Los campeonatos son extremadamente difíciles, salir campeón del mundo es muy complicado, si uno se remonta al 78 y lo que tuvimos que pasar para salir campeones: un remate en el palo, irnos a una prórroga y finalmente ganarle a Holanda fue tremendo. Fijate lo que ocurrió en México 86, ganando 2 a 0, llegar a un 2 a 2 y sufrir hasta poder salir campeones, o lo que pasó en este último Mundial en Qatar, hicimos todo bien, pero tuvimos que pasar por penales frente a Países Bajos y ganar recién en esa instancia después de como sometimos a Francia durante setenta minutos. Le tengo mucha fe a Argentina, a Scaloni, a Messi y a todo el grupo, por supuesto, después estará la cuota de suerte que siempre es necesaria en un torneo como este.

Noticias: ¿La edad de Messi puede ser un condicionamiento?

Giralt: La edad es un condicionamiento para determinados jugadores, yo creo que Messi está fuera de ese rango. Los que son de otra galaxia, de otro planeta, los que tienen un nivel como el suyo y son únicos e irrepetibles tienen una licencia. Además, por una cuestión de cómo él se ha cuidado durante toda su carrera para mantenerse vigente e incluso mejorar, sus circunstancias lo convierten en un caso excepcional. Tiene el fuego sagrado, se le ve en los ojos, conserva unas ganas impresionantes de ganar. Se le nota cuando se enoja, cuando discute, ahí está el espíritu amateur que tiene Leo, por eso es muy esperanzador que lleguemos con él así a este Mundial.

Noticias: Yendo más a lo personal, este es tu sexto Mundial. ¡Que se cuide Macaya Márquez!

Giralt: (Se ríe) Sí, este es mi sexto, todos los mundiales fueron experiencias distintas. El Mundial pasado trabajé para la TV Pública y nos fue bárbaro. El proceso empezó con las Eliminatorias en la TV Pública y terminamos primeros. Después con la Copa América donde salimos campeones de América y el Mundial donde nos consagramos campeones del mundo. Pasé a Telefe y salimos campeones de América nuevamente. Así que el de arriba posó su dedo sobre mí y me dio la oportunidad de ser un poco la voz de todos estos años tan exitosos de nuestra Selección. No le pasa a cualquiera, porque seguramente todos los que nos dedicamos a esto anhelamos una posibilidad así. Tuve esa fortuna y soy muy agradecido de haber podido contar todo eso. ¡Y de seguir contándolo!

Noticias: Más allá de los partidos que relatás todas las semanas, ¿hay alguna preparación especial para afrontar un Mundial?

Giralt: Sí, desde hace un año vengo preparándome mucho física y psicológicamente. Tengo mi coach vocal, Vir Módica, que me entrena en ese aspecto, trabajo un montón también para estirar mi vida laboral, la voz forma parte esencial de mi trabajo, poder sobrellevar un evento así requiere que llegues con la cabeza clara, sano desde tus cuerdas vocales y físicamente entero para soportar semejante carga laboral. La gente lo ve como un disfrute absoluto, los que trabajamos de esto lo vivimos como un esfuerzo mayúsculo, en mi caso, además, es para distintas señales, yo laburo para DSports, para Telefe y para TNTSports. Necesito una respuesta física acorde para bancar todo eso. ¡Hay que aguantar ese trajín sumado a los condimentos emocionales que se van dando! A mí lo que pasa con la Selección Argentina me afecta directamente, yo lo vivo así, me repercute mucho en lo emotivo. Si le va yendo bien, me entusiasmo y lo contagio, soy un hincha más de mi Selección, la amo. Pienso mucho en cómo están en mi país, en la manera en la que van viviendo cada partido. Esa carga emocional algunas veces es un combustible y otras veces se convierte en una presión extra. Ya con el correr de los años intento tomarla como un combustible para poder retroalimentarme.

Noticias: Enfrentarte a toda esta actividad que contás requiere un soporte a nivel afectivo también. ¿Cómo se compone tu familia?

Giralt: Es así, tengo a mi mujer Valeria, mi hijo Lautaro de 16 años, que va a cumplir 17 durante el Mundial y Facundo, mi hijo más chico que tiene 11. Con mi mujer estamos juntos desde el 2002, un montón. Viste que los que trabajamos en esta profesión somos un poco fanáticos de nuestra actividad, tenemos una especie de adicción al laburo, pero también porque el medio te exige muchas veces estar conectado 24/7. Sin un respaldo familiar y de amigos que te acompañen en los buenos momentos, pero también en los malos, es muy difícil mantenerse. Una carrera tiene vaivenes, yo estoy en un momento muy lindo donde me permito, después de muchos años de terapia, disfrutar de lo que me está pasando y de que me vaya bien en mi laburo, pero ha sido muchísimo tiempo de sacrificio. Desde aquel 1999 en el que entré a Torneos y empecé a construir mi carrera, ya pasaron 27 años, imaginate todas las etapas que he quemado, las esperas del momento justo, los tragos amargos y también las cosas que atrevesé hasta llegar a este momento de plenitud. Tengo la satisfacción de haber vivido lo que viví y poder proyectar un futuro, porque yo amo relatar, es mi vocación desde chiquito.

Noticias: ¿Siempre tuviste la ilusión de relatar, nunca hubo un plan B?

Giralt: Sí, realmente fue mi único anhelo desde muy chico. Tengo unos padres maravillosos, mi viejo José, que cumple 80 este año, también durante el Mundial y mi mamá, Cristina, que siempre creyeron en mí. Ahora hay cursos para ser relator de fútbol; antes no, así que yo soy licenciado en periodismo y periodista deportivo. Hice las dos carreras a la vez, pero siempre con la idea de ser relator. De nene jugaba con las figuritas o con los soldaditos y los transformaba en jugadores de fútbol, los hacía patear una bolita de vidrio, soy de esa época (sonríe). Mi vocación siempre estuvo muy marcada.

Noticias: ¿Quién te abrió las puertas de la profesión?

Giralt: En Torneos se abrió un casting y había un productor, Gonzalo Mozes, popularmente conocido por el “¡Pará Mozes, pará!” de Fantino (risas). Gonzalo había sido profesor mío y me contactó con una persona llamada Eduardo Bagnato que estaba adentro de Torneos, ellos me dieron la primera posibilidad de probarme. Yo estaba un poco resignado con la búsqueda, pensando seriamente en volver a Venado Tuerto, mi ciudad, y un martes 13 de abril de 1999 hice el casting que me posibilitó empezar a construir mi carrera. ¡Me trajo suerte el martes 13! Desde hace 27 años trabajo en Torneos, es mi casa. Yo comencé haciendo laburos de producción para “La magia de la NBA” y en otro programa que se llamaba “El Nacional” y que salía por TyC Sports. Ya pasé por todas las cadenas y canales, he hecho todo tipo de laburo imaginable, el camino fue largo y duro, pero yo quería ser relator como Víctor Hugo Morales y Marcelo Araujo, que marcaron un antes y un después del relato radial y televisivo, siempre los admiré.

Noticias: Ahora hay muchas más posibilidades en lo que a la comunicación se refiere por la gran cantidad de plataformas existentes. Si un chico quisiera ser relator, ¿qué consejo le darías?

Giralt: Cuando me preguntan: “¿Qué tengo que hacer para ser relator de fútbol?” les digo que más allá de que hay cursos, estar informado es el ABC, hay que arrancar por ahí. Pero hay algo que lo tenés o no lo tenés, la herramienta sagrada, que es la pasión, yo vivo la carrera y la vida así, soy muy apasionado. Tenés que luchar por tu sueño, visualizarlo y pelear por él, a veces se da y a veces no. Tuve la fortuna de poder lograrlo. Ese día en el que me llamaron para la prueba, se alinearon los planetas. Después, mi carrera tuvo muchos momentos donde la suerte estuvo en mi camino, pero siempre traté de acompañarla en todo lo que pude desde mi trabajo. A la suerte hay que ayudarla con dedicación, con horas de laburo, porque te toca trabajar en Año Nuevo, en Navidad, en el día del cumpleaños de tu hijo, y mi lema es estar siempre disponible si me requieren. Jamás me perdonaría terminar una transmisión y sentir que no entregué todo. El día que pase eso, voy a soltar este laburo definitivamente.