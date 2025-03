Paola Marzotto: “No entiendo el amor al dinero”

Una persona disciplinada, con un gran sentido del deber, una activista, una fotógrafa artística, una apasionada de la naturaleza. Así se reconoce Paola Marzotto durante su charla con NOTICIAS. Una mujer intensa, decidida y con vuelo internacional.

Nació en Venecia en el seno de una familia privilegiada. Es hija de la condesa Marta Marzotto y nieta de Gaetano Marzotto, fundador del grupo textil que fue dueño de Hugo Boss y de Valentino y que se consolidó como una de las empresas más fuertes de Italia.

De muy joven mostró intereses multifacéticos. Estudió antropología, psicología y actuación en la escuela de Lee Strasberg. Fue periodista en medios italianos, autora, productora de televisión, fotoperiodista, y también diseñadora de moda. Además, trabajó en política.

“Trabajé en política muchos años en el partido del juez Di Pietro, de Mani Pulite, como una forma de activismo, no para hacer carrera, así como en otro momento hice voluntariado. Cuando veo algo que está mal me gusta arreglarlo o solucionarle los problemas a la gente. Yo estaba en el consejo de Zona 1 de la alcaldía de Milano, que corresponde al centro histórico. Era jefa de grupo, pero no manejaba fondos, por suerte. Éramos un órgano consultivo, teníamos que relevar los problemas y las consultas de la ciudadanía. El problema es que después no se hacía nada. Fue frustrante, no me gustó. Si no hay una voluntad común las cosas no se concretan. Aprendí que es un desastre todo, que la gente que ponen ahí no tienen a la política como misión. Hay mucha inercia, no se resuelve, está todo como embarrado”, recuerda.

Vivió intensamente el mundo cultural de la Roma de los setenta. Trató con artistas, pintores, cineastas, poetas y políticos, y conoció a personajes de la talla de Lina Wermüller, Pier Paolo Passolini y Melina Mercuri, entre otros. Fueron años de mucha diversión y de una vida bohemia de alto nivel.

Actualmente vive entre Europa y Sudamérica y es madre de Beatrice y Carlo Borromeo y abuela de seis nietos. Su hija está casada con Pierre Casiraghi, hijo de la princesa Carolina de Mónaco, y reside en Mónaco. Su hijo vive en París.

Recientemente inauguró “Antártida, Belleza que se derrite. Aurora” en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo F. Sarmiento, una muestra fotográfica que se extenderá hasta el 20 de abril. La exposición es el resultado de un viaje de tres semanas que hizo a bordo del ARA Almirante Irízar en el año 2023. Las fotografías reproducidas en gran tamaño muestran la belleza del continente blanco: icebergs, volcanes y paisajes durante el momento de la aurora.

Noticias: ¿Cuál es su propósito de vida hoy?

Paola Marzotto: En principio, soy madre y abuela. Los nietos en la vida de una persona mayor son fundamentales. Soy muy agradecida a la vida de tenerlos. Tengo seis: Cristóforo (10), Alma (9), Stefano (7), Francesco (6), Ernesto (3) e Ida (1). Cuando estoy en Europa estoy atenta a ellos e intento verlos lo más posible. Por otro lado, soy una persona activista. Siempre lo fui, desde chica.

Noticias: ¿Por qué es fotógrafa?

Marzotto: Empecé a tomar fotografías de muy joven, con una amiga de mi hermana a los 16 años. Después, durante toda mi vida, saqué fotos para mí, por pasión, en los viajes. Además, fui reportera gráfica en los años ’70 y ’80. En 2021, la curadora Paola Rottolo, que conocía mis trabajos, me invitó a exponer en la Biennale di Venezia de Architettura, en el Pabellone Italia, que abordaba temas relacionados con el cambio climático. Yo ya había fundado el Eye-V Gallery, un grupo de fotógrafos fabulosos de distintas partes con los que hacemos proyectos culturales. No somos ambientalistas en un sentido estricto, pero todos somos personas que sentimos mucho la naturaleza y tenemos una especie de mirada mística sobre ella. Nuestro propósito principal es ser embajadores de la naturaleza. Por ejemplo, ahora hicimos una oda al océano. Estamos juntando fuerzas para promocionar la naturaleza en cuanto a valor.

Noticias: ¿Qué le interesa contar a usted?

Marzotto: Lo que quiero mostrar es el milagro intrínseco de la naturaleza, el elemento divino que tiene la naturaleza. La armonía, la magia, la belleza. Puede ser un paisaje, una planta, una flor, una selva. Es una búsqueda mística.

Noticias: En estos momentos se exhibe una muestra suya sobre la Antártida en el Palacio Libertad.

Marzotto: Sí, yo hice dos viajes a la Antártida. El primero fue con el National Geographic Explorer en 2020. En ese momento sólo pude tomar fotos con un iPhone que después fueron exhibidas en la Bienal de Venecia, Madrid y Buenos Aires, entre otros lugares.

Noticias: ¿Y el segundo viaje?

Marzotto: Fue en 2023 cuando volví a la Antártida con la tripulación del ARAS Almirante Irízar. Para poder formar parte de ese viaje estuvimos trabajando mucho tiempo, fue una práctica larga, no era algo simple. Me aceptaron y fui con un acompañante, el fotógrafo Lorenzo Poli, de Eye-V Gallery. Sacamos fotos del paisaje y también del backstage del viaje. Hicimos un fotorreportaje que mostró la vida a bordo del buque, que después presentamos en mayo de 2024. En esa expedición también visitamos varias bases artácticas como parte de la misión. En la muestra actual que está en el Palacio Libertad se ven los paisajes que fotografiamos durante ese viaje del ’23.

Noticias: ¿Con qué Antártida se encontró?

Marzotto: Me encontré con un paisaje, donde los hielos estaban bastante derretidos y con una temperatura no muy fría. Estaba previsto menos 15 y había dos grados arriba de cero. Se nota que esa especie de costra marina que el rompehielos tenía que romper para avanzar ya no estaba o había mucho menos que antes. Se nota el cambio a raíz del derretimiento. En el 2020 había fotografiado varias formas diferentes y en el ’23 tengo fotografiados sólo cuatro icebergs.

Noticias: ¿Cómo es su vida en general?

Marzotto: Me gusta pintar, tengo muy buenos amigos de distintas partes, de distintas épocas, hasta estoy en contacto con compañeras de la escuela. Tengo muchos mundos porque he vivido en varios lugares. Ahora vivo siete meses en Europa, tengo un departamento en Milano, y mi vida allá es de nietos y trabajo. El resto del tiempo estoy principalmente en Uruguay, vivo en una chacra cerca de Punta del Este, y voy a Buenos Aires de vez en cuando, donde tengo un departamento. En Sudamérica mi vida es de amigos y trabajo. También soy muy deportista, camino, nado, me hace bien, por eso prefiero vivir cerca de la naturaleza. En lo laboral, tengo un impresor en Milano, uno en Montevideo y otro en Buenos Aires, alterno trabajo de impresiones, y tengo un sitio italiano que me representa. En octubre voy a hacer una muestra en Madrid y tengo proyectadas dos exposiciones en Milano, en el ’26 y en el ’27.

Noticias: ¿Qué la hace sentir bien?

Marzotto: Creo que todos necesitamos el silencio, lo que más necesitamos es la paz, y no la tenemos, porque en las grandes ciudades no hay paz, se convirtieron en algo muy inhumano. No hay cercanía, no hay más este tejido social, solidario que había antes, y que todavía se ve en algunos pueblos.

Noticias: ¿Qué es el lujo para usted?

Marzotto: El lujo como suma de objetos o propiedades es vulgar y no me pertenece. En mi familia me enseñaron la sobriedad. Para mí hoy el lujo es tener paz, un lugar aislado, alguien en quien confiar que solucione los problemas. También sería lujo tener alguna esperanza sobre la raza humana y no ver toda esta política loquísima con todos esos oligarcas al poder, que sólo piensan en el provecho, en el poder. Algunos son psicópatas.

Noticias: ¿Cómo vive la llegada de sus 70?

Marzotto: Prefiero el comienzo de la década que el final. Voy a ser una joven de 70 en lugar de una vecchia de 60. Yo me siento muy vital. También me canso y me estreso, porque no paro, trabajo muchísimo.

Noticias: ¿Y el dinero? ¿Qué importancia tiene para usted?

Marzotto: Es muy importante, garantiza asistencia a la salud, acceso a una cierta seguridad, es un instrumento de trabajo. Pero no es una motivación para mí. No entiendo el amor al dinero por el dinero mismo. Tampoco entiendo a los empresarios que no son mecenas. Mi abuelo Gaetano Marzotto creó la Ciudad Social o Ciudad de la Armonía junto con el arquitecto Bonfanti. Hizo casas para dirigentes, para obreros, teatro, centro social. No era ni un comunista ni un fascista. Era un empresario iluminado y un adelantado. A su entierro fueron miles de sus obreros de sus empresas llorando. Tenía un trato paternalista, pero siempre mejor que la total indiferencia de muchos poderosos de nuestro tiempo. Son atrasados los oligarcas de ahora que no entienden que la concertación social es la única forma de convivencia.

Noticias: ¿Está en pareja? ¿Está enamorada?

Marzotto: No comment. De mi vida privada no cuento nada. Tendría cuentos buenísimos, pero no cuento para preservar la privacy (privacidad).

Noticias: ¿No va a contar nada de su relación con Carolina de Mónaco?

Marzotto: Sólo puedo decir que tengo la mejor de las consuegras. En realidad, a mí me gusta decirle coabuela. No voy a contar nada más.