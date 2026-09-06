Simone Gibertoni: “La longevidad no debe ser un lujo”

Simone Gibertoni es CEO de Clinique La Prairie y cofundador de Holistic Health by Clinique La Prairie, una línea pionera de suplementos para la longevidad. Trabaja en la cocina de una industria que avanza aceleradamente coqueteando con la inmortalidad: expertos en reprogramación celular, relojes epigenéticos e IA aplicada al diseño de medicamentos. “Participas en esas conversaciones y sientes que has viajado al futuro. Esa sensación de asombro es real, y no quiero perderla jamás. Pero también he aprendido a combinarla con un realismo firme, porque el enfoque de ciencia ficción puede ser una trampa”, dice. Aún con todas las herramientas futuristas, sostiene que lo que ayuda a vivir más y mejor radica en una sumatoria simple: actividad física, buen sueño, alimentación saludable, manejo del estrés, conexión humana y un propósito de vida.

Noticias: ¿Cuáles han sido los mayores cambios en la oferta de tratamientos en La Prairie en la última década?

Simone Gibertoni: Creo que el mayor cambio ha sido filosófico y ha transformado todo lo que ofrecemos. Pasamos de la medicina antienvejecimiento a la medicina de la longevidad. Eso significó llevar la ciencia, antes reservada sólo a la investigación, a la práctica diaria: pruebas genéticas y epigenéticas exhaustivas, una Evaluación Maestra de Longevidad estructurada y terapias celulares de última generación, todo organizado en torno a nuestros cuatro pilares: medicina, nutrición, movimiento y bienestar. También significó renovar nuestros programas, desde nuestro programa estrella, Revitalización, hasta nuevas iniciativas como Potencial Cerebral, para la salud cognitiva, y Reinicio de Vida, para el bienestar mental. Y, lo más importante, creamos un ecosistema en torno a la estadía, de modo que una visita ya no sea un milagro de una semana, sino el comienzo de un viaje que dura toda la vida, con diagnóstico, intervención personalizada y seguimiento continuo.

Noticias: ¿Cuáles son las ventajas de pasar de la medicina antienvejecimiento a la medicina de la longevidad?

Gibertoni: Históricamente, el antienvejecimiento se ha centrado principalmente en la apariencia y en reaccionar a los signos visibles: una piel más tersa, más energía durante un tiempo. En cambio, la medicina de la longevidad actúa desde la base, sobre la biología, antes de que aparezcan los síntomas. Sus ventajas son tres. Primero, es preventiva: buscamos riesgos silenciosos mientras aún hay tiempo para cambiar el rumbo, en vez de esperar a que se manifieste la enfermedad. Segundo, es medible: evaluamos biomarcadores y la edad biológica, intervenimos y volvemos a medir; por lo tanto, son pruebas, no promesas. Tercero, es integral y abarca a la persona en su totalidad, incluyendo medicina, nutrición, actividad física y bienestar, en lugar de una simple solución cosmética. En resumen, el antienvejecimiento pregunta "¿cómo puedo verme más joven?". La medicina de la longevidad pregunta "¿cómo puedo mantenerme sano, capaz e independiente durante más tiempo?".

Noticias: Un perfil genético indica probabilidades de desarrollar determinada enfermedad. ¿Puede acabar creando "personas sanas enfermas" que se angustian por una dolencia que puede permanecer siempre latente?

Gibertoni: Sí, este es un riesgo real y grave. Un perfil genético ofrece probabilidades, no veredictos. Tus genes son un guión, no un destino, y la epigenética —tu estilo de vida— determina cuánto de ese guión se expresa. El peligro es precisamente el que describes: alguien descubre un riesgo que puede permanecer latente para siempre y transforma una vida sana en una llena de ansiedad, o en una espiral de pruebas innecesarias. Una buena medicina para la longevidad debería reducir la confusión, no generarla. Por lo tanto, la personalización debe ser clínicamente relevante, práctica, proporcionada y, sobre todo, acompañada de orientación humana: un médico que pueda contextualizar un dato y traducirlo en un plan sereno o en tranquilidad. Los datos sin interpretación no son conocimiento; son ruido, y a veces un ruido perjudicial. El objetivo nunca es infundir miedo a la biología, sino darles un control realista sobre ella.

Noticias: ¿Cree que la visión de Silicon Valley sobre la biología —que trata al cuerpo como un software que se puede hackear— es la correcta o es una forma de arrogancia?

Gibertoni: Sostengo las dos cosas a la vez. Admiro la audacia. Esa avalancha de ambición y capital —Calico, Altos Labs y otros— ha dinamizado la investigación sobre el envejecimiento de una manera que beneficia a todos, y la historia demuestra que muchos avances comenzaron con alguien que se negó a aceptar lo "imposible". Pero sí, la metáfora del "cuerpo como software para ser hackeado" es, en parte, arrogancia. Una célula no es un código limpio; el envejecimiento no es un solo error, sino una interacción de al menos doce procesos interconectados, no lineales y profundamente contextuales. Apuntar a uno o dos rara vez es suficiente. La visión inmortalista tiende a pasar por alto esa asombrosa complejidad, así como la tendencia de la biología a desbaratar predicciones que parecían seguras. Mi postura es respetar ese impulso, moderarlo con realismo y mantener la humildad y la ética en el centro. La ingeniería puede ayudar al cuerpo, no pretender que sea una computadora portátil.

Noticias: ¿Envejecer terminará siendo cosa de pobres, mientras que una fracción menor de la sociedad aspirará a vivir mucho más de cien años?

Gibertoni: Es un riesgo real y debemos reconocerlo con honestidad: si la longevidad se convirtiera únicamente en un lujo, crearíamos un mundo donde algunos prolongarían una vida saludable mientras que otros simplemente prolongarían su supervivencia con enfermedades. Eso no sería ni ético ni sostenible. Pero no creo que sea el destino. La verdadera desigualdad no radica en el acceso a una clínica como la nuestra, sino en el acceso a la detección temprana, a una orientación confiable y a hábitos saludables. Ahí es donde debe centrarse el futuro. Mi verdadero sueño es una longevidad mucho más accesible para todos.

Noticias: En ese sentido, ¿los gobiernos no podrían tomar medidas para que los avances en longevidad beneficien a la mayoría?

Gibertoni: Podrían, y eventualmente deberán hacerlo. Vivimos con una paradoja política: sabemos que la prevención funciona, la economía la favorece abrumadoramente, y sin embargo, los gobiernos destinan solo una pequeña parte de los presupuestos de salud a la prevención. Pero la situación cambiará por necesidad, porque el envejecimiento de la población hace que el antiguo modelo de "tratar después de que se produce el problema" sea inasequible.

Noticias: ¿Cuáles podrían ser las medidas?

Gibertoni: Las medidas son conocidas y rentables: transición hacia una atención basada en el valor que recompense el mantenimiento de la salud; impuestos a las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados, al tiempo que se facilita el acceso a alimentos saludables; inversión en detección temprana y en ciudades "amigables con la longevidad" con aire limpio y espacio para moverse. Las herramientas se están democratizando por sí solas: secuenciar un genoma costaba cien millones de dólares a principios de la década de 2000; hoy, unos pocos cientos. La labor de los gobiernos es acelerar ese proceso, para que la prevención se convierta en algo normal, comprensible y accesible, y no en un lujo.

Noticias: Entre la inteligencia artificial, los diagnósticos genéticos y las terapias celulares, ¿seremos testigos del nacimiento de un nuevo tipo de ser humano?

Gibertoni: Lo que presenciamos no es un nuevo tipo de ser humano, sino una nueva relación entre los humanos y su propia biología, una relación de mucha mayor precisión y capacidad de anticipación. La IA puede leer patrones en nuestros datos que ningún médico podría ver; los diagnósticos genéticos y epigenéticos nos permiten comprender la vulnerabilidad con años de antelación; las terapias regenerativas pueden reparar lo que antes solo se deterioraba. En conjunto, podemos actuar antes y de forma más personal que cualquier generación anterior, lo cual es trascendental. Sin embargo, soy cauto respecto al salto transhumanista. La biología sigue desmintiendo esas predicciones, y sospecho que seguirá haciéndolo.

Noticias: Estar en contacto constante con las mentes más brillantes en medicina preventiva y biotecnología, ¿cambió su propia relación con la muerte?

Gibertoni: Sí, me ha cambiado, pero quizás en la dirección opuesta a la que la gente supone. Estar rodeado de la ciencia de la longevidad no me ha vuelto más ansioso por burlar a la muerte; me ha tranquilizado y me ha ayudado a centrarme mucho más en cómo vivo. He llegado a ver el envejecimiento no como una pendiente descendente, sino como un viaje que puede seguir ascendiendo: un tiempo de crecimiento, reinvención y contribución, si cuidamos nuestra salud. Este cambio de perspectiva es liberador. También siento cierta humildad: a pesar de todos nuestros avances, nadie tiene una píldora probada para la inmortalidad, y soy escéptico ante quienes la prometen. Lo que sí podemos influir es la calidad y la duración de nuestros años saludables; ahí es donde pongo mi energía y mi tranquilidad. El objetivo nunca fue vivir para siempre. Se trata de vivir plenamente, mientras se nos dé la vida.