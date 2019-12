Thelma Fardin: "Hablar es hacerse cargo del problema"

La vida de Thelma Fardin era otra antes de denunciar a Juan Darthés por abuso sexual, hace ya un año. Y también era otra su historia antes de ese fatídico día en Nicaragua, diez años atrás, cuando en medio de una gira de la exitosa tira juvenil Patito feo, Juan Darthés se abusó de la actriz que, entonces, tenía apenas 16 años.

Le llevó tiempo, pero Thelma hizo todo lo que tenía que hacer: denuncia, pericias, relatos, testigos. Hoy la causa sigue su curso y está en manos de la justicia. Y Thelma también sigue su camino. Tiene una sonrisa fresca, un rostro despejado, ojos luminosos y mirada reflexiva. Fue un año de mucho trabajo para ella: filmó dos películas, estrenó “Nahuelito” en El método Kairós y se prepara para hacer temporada en Mar del Plata, en el Teatro Provincial.

De hablar pausado, Thelma recorre su historia y da algunos detalles que pintan su rutina. El yoga, que practica desde que tenía 19 años, la ayudó a decidir ser vegetariana. Además juega al fútbol todos los martes, lee mucho y vive sola con su gata, India. Pero lo que más la entusiasma es trabajar, porque la ayudó mucho en su proceso de sanación. El trabajo y terapia.

Noticias: El estreno de “Nahuelito” estaba previsto para el 2020 pero la ansiedad y la convicción de que estaban ya listos, hizo que pudieran hacer algunas funciones este año. ¿Es así?

Thelma Fardin: Tal cual. Estamos los sábados a las 21 y 23 hs en El método Kairós, hasta el 7 de diciembre y reestrenamos en marzo. La idea de “Nahuelito” surgió hace poco más de cuatro años. Narra el viaje de dos amigas adolescentes al Lago Nahuel Huapi, donde pretenden encontrar al monstruo. Lo buscan afuera y no saben que el monstruo está dentro de cada una. Conozco a Vicky Raposo del estudio de Julio Chávez: ella era asistente y yo estudiaba. En paralelo conocí a Matías Puricelli, que es el dramaturgo y director de “Nahuelito”, junto a Fran Ruiz Barlett, que hace la dirección musical. Hay mucha sinergia entre nosotros.

Me saqué una mochila muy pesada. Tuve situaciones de salud que eran muy extremas. Son procesos que llevan tiempo y madurez. Trabajé la paciencia y la ansiedad.

Noticias: Es interesante la idea de que el monstruo está dentro de cada uno de nosotros.

Fardín: Totalmente. Creo que cuando uno se amiga con eso, todo fluye. No creo que sea un solo monstruo sino muchos distintos.

Noticias: Si bien fue un año difícil en su vida personal, también fue productivo en cuanto a lo laboral.

Fardin: Sí. Este año filmé dos películas que se estrenan en el 2020. “La estrella roja” de Gabriel Lichtmann, que cuenta la historia de una espía argentina, la primera, que ayudó a capturar a Eichmann en la Argentina. Y filmé “Giro de ases”, estuve casi dos meses entrenando trucos de magia, en la escuela de Henry Evans. Y me voy a Mar del Plata a hacer temporada con “Fuera de línea”. Se me cerraron algunas puertas, pero también se me abrieron otras. Cuando una persona se anima a romper el silencio se expone, se cree que gana cosas cuando en realidad pierde muchísimo y gana la posibilidad de sanar algo muy doloroso.

Noticias: ¿Es verdad que volvió de México, donde estaba viviendo, para hacer la denuncia?

Fardin: Sí. Volví de México, donde estuve viviendo, para encarar todo el papelerío y poder hacer la denuncia. Era imposible encararlo desde allá, sobre todo por una cuestión emocional. Estaba muy sola. Acá estoy contenida por todos lados. Era un momento muy particular. Dos de mis mejores amigas sabían qué pasaba, y fue muy fuerte escuchar a Calu Rivero y a Anita Co, que lo llevaron a la justicia.

Noticias: ¿Cómo le cambió la vida esa denuncia?

Fardin: Me hizo muy bien. Desde lo personal, me saqué una mochila muy pesada. Las mujeres estamos en un momento en el que nos podemos apropiar de nuestra historia y sacar algo doloroso que estuvo ocupando un lugar y salía de otras maneras, con angustias que no entendía. Tuve situaciones de salud que eran muy extremas. Son procesos que llevan tiempo y madurez, hasta que te sentís preparada para enfrentarte con el monstruo. Por un lado, me hizo muy bien y por otro, entendí el mundo desde un lugar de militancia. Es tanto el saldo positivo que no hay lugar para otra cosa. Además no fue un acto impulsivo, sabía a lo que me estaba exponiendo y por eso tardé tanto y me daba tanto miedo. Trabajé la paciencia, la ansiedad. Se dio de una forma tan contundente y clara. Y lo que explotó alrededor fue la liberación de tantas mujeres, que finalmente la parte negativa, que la tiene, no pesa. En el Colectivo de Actrices sabemos que nuestra gran herramienta es la comunicación y la visibilidad.

Noticias: A un año de la denuncia, la causa está avanzada.

Fardin: Todo está en manos de mis abogadas: Sabrina Cartabia en Buenos Aires y Eilyn Margarita Cruz Rojas en Nicaragua. Hay un pedido de captura internacional y alerta máxima. Me hicieron todas las pericias, tenemos pruebas y por eso la acusación fue contundente. Es otra de las cosas revictimizantes del proceso: primero contas todo, después lo ratificas, te hacen una pericia psicológica, una psiquiátrica y una física, aunque no tiene sentido hacérsela a una persona que denuncia un delito que sucedió nueve años atrás. Sin embargo, te someten porque sino es usado en tu contra. En Buenos Aires nos constituimos como querellantes con Sabrina y Eilyn y presentamos pericias de parte, psicológicas y psiquiátricas. Eso se envió, sumado a las declaraciones de los doce testigos. Esa prueba se produjo en la Argentina con la colaboración de la UFEM (Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres) y su titular, Mariela Labozzetta. Por todo eso la fiscalía decidió acusar con la figura más contundente que es violación agravada por el vínculo de poder. Tengo la tranquilidad de que el mensaje es cada vez más escuchado. En la calle no hay una persona que no me de abrazos y amor.

Noticias: ¿Cómo fue su proceso de sanación?

Fardin: Terapia, por supuesto. Y lo que sucedió a nivel social fue muy sanador. Hablar es el inicio para hacerse cargo del problema. La lucha y la organización de las mujeres también es muy sanadora. Hay una sensación de comunidad y complicidad que antes no teníamos. Haber vuelto actuar también es sanador. Está bueno saber que podes pasar por eso y retomar una vida normal, sin el estigma.

Estoy enamorada, pero no en pareja. Ahora estoy en un tiempo lindo de soledad y de poner otro orden de prioridades. Refugiada en mis amistades. Es un momento de crecimiento.

Noticias: ¿Siempre supo cuál es su camino?

Fardin: Nací en Bariloche y nos vinimos a Buenos Aires porque yo quería ser actriz. Lo más parecido a una escuela de teatro era expresión corporal en una escuela de modelaje, y estudiaba ahí. Allá filmé “La edad del sol”, la película de Soledad Pastorutti. Estaba tan feliz que mi mamá, Doris, se replanteó venirnos a Buenos Aires. Primero vinimos de vacaciones, hice una prueba en una escuela de teatro y me becaron así que nos mudamos. Terminé el secundario con 9,33 de promedio porque estudiar era la condición para que pudiera tener mis clases de teatro. La novela “Sos mi vida”, donde era la hija de Facundo Arana, fue mi primer contacto con la popularidad. Y mi primera crisis por la exposición. Ese fue el momento en que tuve que volver a elegir la profesión, siendo muy chica, pero entendiendo que existía la popularidad. Después vino “Patito feo”, muy exigente porque iba al colegio, hacíamos gira, grababa.

Noticias: ¿Tuvo otras crisis profesionales?

Fardin: Sí. Sabía qué quería hacer, pero quizá el camino me había llevado hacia otro lado. Volví al teatro pero económicamente la televisión te sostiene más. Estudié sociología por curiosidad. Hice diseño de indumentaria, armé mi marca de ropa y la tuve un tiempo hasta que me fui a vivir afuera. Soy muy inquieta.

Noticias: Parece disfrutar de la soledad.

Fardin: Soy solitaria pero también muy sociable.

Noticias: ¿Cómo es hoy su relación con su familia? Cuando hizo la denuncia, su hermana la puso en duda.

Fardin: Carla es mi hermana por parte de mi mamá. Tengo poco vínculo. Fue muy difícil. Nos vimos muy pocas veces en nuestras vidas, es diez años mayor. Es muy compleja esa parte de mi historia. Es importante preservar todo eso y lo que dijo tiene que ver con su historia y no la mía. Tengo más hermanos por parte de mi papá y con algunos tengo vínculo y con otros no. Con mi papá no tengo vínculo y nunca lo tuve.

Noticias: ¿Intentó acercarse a su padre?

Fardin: Hice todo mi trabajo. Para mí, mi papá es un progenitor, porque lo sanguíneo no da lo vincular. Lo más sano es mantenerme alejada.

Noticias: ¿Y su mamá?

Fardin: Con ella sí tengo vínculo. Vivimos a 15 cuadras. Viví con ella hasta los 18 y a los 19 me mudé a Uruguay por una novela.

Noticias: ¿Está en pareja?

Fardin: No. Estoy enamorada, pero no estoy en pareja. Me gusta estar en pareja, pero ahora estoy en un tiempo lindo de soledad y de poner otro orden de prioridades. Estoy refugiada y contenida en mis amistades. Es un momento de crecimiento. Ya vendrá, porque soy mega enamoradiza.