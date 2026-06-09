Alperovich salió de su prisión domiciliaria y lo sorprendieron in fraganti

Una foto alcanzó para encender la polémica. José Alperovich, el exgobernador de Tucumán condenado a 16 años de prisión por abuso sexual reiterado con acceso carnal contra su sobrina y exasesora, fue fotografiado caminando por las calles de Buenos Aires junto a su esposa, la exganadora de Gran Hermano e influencer Marianela Mirra. La imagen fue difundida por la cuenta de Instagram @gossipeame y generó una ola de reacciones: ¿cómo podía estar en la calle alguien con detención domiciliaria?

La respuesta llegó rápido desde fuentes judiciales: la salida estaba debidamente autorizada por el juzgado a cargo de la ejecución de la pena y respondía a un control médico ambulatorio. El traslado contó con custodia policial permanente durante todo el trayecto, en estricto cumplimiento del protocolo que rige para este tipo de excepciones dentro del régimen domiciliario.

Alperovich accedió a la prisión domiciliaria en julio de 2025, por disposición del juez Juan María Ramos Padilla, bajo una serie de condiciones severas: uso obligatorio de tobillera electrónica con monitoreo las 24 horas, el depósito de una caución real de 400 millones de pesos, prohibición absoluta de contacto —directo, indirecto o virtual— con la víctima y su entorno, y veda para realizar declaraciones públicas que pudieran aludir o desacreditar a la denunciante.

El chequeo médico que motivó la salida de este lunes tiene un antecedente directo: en diciembre de 2025, apenas días después de contraer matrimonio con Mirra en una ceremonia en Puerto Madero, el exfuncionario debió ser internado de urgencia por una crisis gastrointestinal aguda que derivó en una intervención quirúrgica. Allegados al exdirigente peronista informaron en ese momento que la evolución fue favorable, aunque el episodio dejó en evidencia el delicado estado de salud que arrastra.

La aparición pública de la pareja también renovó el foco sobre el vínculo entre Alperovich y Mirra. Su matrimonio a fines de 2025 expuso una fractura en el entorno familiar del exmandatario: durante el postoperatorio, los hijos del exgobernador mantuvieron distancia de la nueva cónyuge, evidenciando tensiones que se suman al complejo presente judicial del otrora hombre fuerte de la política tucumana.