Bullrich versus Karina Milei: la madre de todas las guerras

En marzo de 2021, Patricia Bullrich juntó por primera vez al equipo con el que intentó llegar a la presidencia dos años más tarde. En aquel encuentro, de casualidad, se reunieron alrededor de la entonces presidenta del PRO doce personas de su grupo más cercano, que pasaron a llamarse, puertas para adentro, “los doce apóstoles de Patricia”. Desde entonces pasaron casi seis años y ese eterno sueño presidencial no se le cumplió, pero el perro puede perder cualquier cosa menos las mañas: el lunes 2, luego de una sorpresiva cancelación de la reunión de la mesa política del oficialismo, la jefa del bloque en el Senado volvió a reunir a su tropa. Esta vez no eran doce sino quince, entre ellos varios diputados, pero la idea es exactamente la misma que un lustro atrás. Bullrich no va a descansar hasta sentarse en el sillón presidencial.

Encrucijada. Si Karina Milei pudiera liberarse de las ataduras de su rol político y saliera a hablar con su verdad, probablemente diría algo parecido a “yo avisé”. La secretaria general fue la que más se opuso, desde el minuto cero luego de las elecciones generales del 2023, a la idea de sumar a figuras del PRO. Y mucho menos a empoderarlas, en línea con el recelo que tiene con ceder cualquier cuota de poder a cualquier figura del espacio que no sea ella misma. Esa desconfianza inicial, que se mantuvo durante los dos años de gestión de Bullrich en el ministerio de Seguridad y que fue lo que la llevó a eyectarla de ahí a una banca del Senado -con la creencia, hasta ahora probada como errónea, de que la podía tener más controlada-, ahora se convirtió en una guerra galopante.

Los desplantes son públicos, las frases hirientes cruzan de un bando hacia otro y el final es absolutamente incierto. No sólo eso: alertada por los movimientos de la senadora y preocupada por el crecimiento de su figura, la secretaria general volvió a desempolvar una vieja idea suya, que había tenido en algún momento del arranque del Gobierno pero que luego había archivado, que es la posibilidad de ir ella misma en la boleta junto a su hermano. Una fórmula Milei-Milei, como una reversión de aquella de Perón, idea que desde la campaña porteña del año pasado había preferido dejar de lado por las crecientes diferencias y tirrias con el mayor de la familia pero que ahora, en plena emergencia, vuelve a repensar.

No es el único movimiento que desplegó la hermanísima para contener a la senadora, que, además de protagonizar la foto con sus leales, viene de desmarcarse de la línea oficial en temas como el ajuste económico, el reconocimiento público a la victoria de Lula o por los constantes ataques al periodismo, además de postear provocativos videos en las redes donde aparece musicalizada con temas de Lali Espósito o de una banda llamada para nada casualmente “Plan B”, y ausentarse a la última reunión de Gabinete.

Por todo esto, movimientos que se suman a una tirria que ya es personal a esta altura, es que Karina Milei también hizo correr la idea de buscar un posible reemplazo de Bullrich frente a la jefatura de bloque. Ese rumor estaba dando vueltas -hay hasta versiones de reuniones conspirativas entre los Menem y varios senadores libertarios en la Cámara alta- cuando el último sábado de noviembre se escenificó una escena contundente: el Presidente, la secretaria general y su comitiva viajaron hasta Neuquén a inaugurar el templo evangélico de Hugo Márquez, el papá de Nadia, senadora que es íntima de la hermanísima y que ambiciona reemplazar a Bullrich. “Sería una muy mala idea, se complicarían solos la gobernabilidad si hicieran eso”, dicen cerca suyo, en un tono casi amenazante.

La foto de Bullrich con su equipo, en su búnker palermitano, parece haber sido una jugada para contener esos avances. De hecho, es la primera vez que difunde una foto con su “gabinete” completo. El gesto se explica por sí sólo: mostrar fortaleza a la vez que se sugiere que, si la atacan de frente, tiene el músculo suficiente para trabar cualquier proyecto a futuro en la Cámara. En el equipo bullrichista cuentan hasta 15 diputados propios.

¿Hasta dónde puede escalar la pelea? En el oficialismo y hasta en las propias tribus están divididos en las respuestas. Los que acumulan más años en la política coinciden en señalar que esto es parte de una estrategia de tira y afloje de Bullrich para conseguir mejores lugares en las listas. En ese bando todavía recuerdan lo magro que fue para ellos el reparto electoral durante las legislativas del 2025. Pero los más cruzados no están tan seguros. Los más talibanes del karinismo están convencidos de que se viene un nuevo salto de barco de la senadora, una conspiración en la que, según el día, ven también como participantes al caputismo o incluso al PRO. “No hay dos candidatos en La Libertad Avanza, el único es Javier Milei”, salió a decir Martín Menem, una declaración que fue compartida por la cuenta blue de Karina en las redes y también por la personal del mandatario.

Esa interpretación de un camino por afuera de La Libertad Avanza no es exclusiva de este bando: en el círculo rojo son varios los que sueñan con ver a Bullrich de candidata, en una suerte de “mileismo de buenos modales”, un rumbo económico y político similar pero sin las formas del libertario, que entre los hombres de poder está generando algo parecido al cansancio.

Laberinto. La senadora admite que su sueño presidencial está intacto (“estoy preparada para ser Presidente, pero una tiene que saber esperar su momento, estamos a un año todavía”, dijo en un reportaje en Infobae que levantó polémica en el Gobierno) pero por ahora evita cualquier tipo de confirmación. En ese espacio se habla de una definición recién en los primeros meses del año que viene, un pronóstico que varía desde febrero a marzo según a quién se le pregunte.

Hasta entonces, lo que seguro se puede esperar es una independencia cada vez más marcada. Es, de hecho, lo que viene sucediendo. La senadora se animó a mostrarse en público con Mauricio Macri –durante la entrega de los premios de la revista Fortuna de Perfil, en la primera semana de octubre- a la vez que hace saber que mantiene un fluido canal de diálogo con Jorge Macri y con otros gobernadores como Ignacio Torres de Chubut, Rolando Figueroa de Neuquén o Maximiliano Pullaro de Santa Fe. El metamensaje es claro: quiere dar la sensación de que se está armando un amplio scrum político que respaldaría su eventual lanzamiento.

Pero ese plan tiene varios problemas. No sólo la furia de Karina y la propia vocación de poder del mandatario -alguien que hasta ahora no dio un solo indicio de pretender bajarse de la elección del 2027-, sino la historia: todos los oficialismos que, del 2023 a esta parte, compitieron con otro candidato que no fuera el propio Presidente perdieron. Así lo podrían certificar Sergio Massa, Kamala Harrirs o la chilena Jeannette Jara, por sólo citar algunos casos recientes. Hasta ahora, la historia demostró que esa alquimia electoral bien puede enamorar a analistas, políticos y empresarios, pero es difícil trasladar a la ciudadanía la idea de que un oficialismo no fue un proyecto fallido si no va por la reelección la persona que lo encabeza. ¿Podrá Bullrich ser la excepción a la regla? Parece imposible, aunque ya la victoria en el 2023 de un entonces ignoto Javier Milei demostró que no hay tal cosa en Argentina.

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