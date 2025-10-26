Dura denuncia de la Asociación de Corresponsales Extranjeros contra el Gobierno

La Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (ACERA) denunció ayer que el Gobierno pone "impedimentos a la cobertura periodística extranjera en las elecciones legislativas". En el comunicado difundido, la entidad, con más de 40 años de trayectoria en el país y que representa a más de 90 periodistas de medios internacionales, "expresa su enérgica preocupación y protesta ante los obstáculos impuestos por el oficialismo para la cobertura de las elecciones. Y enumera: "En las últimas horas, nuestros asociados -así como otros corresponsales no afiliados- han enfrentado graves impedimentos para realizar su labor, entre los que se cuentan: 1. Acreditaciones denegadas, revocadas o canceladas sin justificación válida. 2. Imposibilidad de ingresar a lugares clave para la cobertura, como el búnker del partido de gobierno".

ACERA explica: "Un número significativo de nuestros colegas ha visto bloqueado injustificadamente el acceso al búnker de La Libertad Avanza, lo que les impedirá cumplir con su deber profesional de informar con transparencia y oportunidad. Esto constituye una clara vulneración del derecho a informar y de la libertad de expresión, y limita la capacidad de la prensa internacional de reflejar de manera adecuada el proceso electoral argentino, especialmente en el caso de medios televisivos y reporteros gráficos. Resulta inaceptable que se recurra una vez más al argumento de 'falta de espacio', cuando en experiencias anteriores ha quedado demostrado que sí existe capacidad para albergar a seguidores, simpatizantes y familiares de los candidatos".

Ante esta situación, la entidad solicitó "la inmediata reconsideración de estas restricciones y la habilitación de todas las acreditaciones necesarias para el libre desempeño de la prensa extranjera". Y también apeló "a las autoridades electorales, garantes de la transparencia del proceso, para que intervengan a fin de asegurar el acceso irrestricto a la información y la plena libertad para ejercer el trabajo periodístico".

La respuesta nunca llegó. Es que Milei repite, cada vez que puede, que no odia lo suficiente a los periodistas.