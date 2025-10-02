El archivo viral de Mario Ishii: "Yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa"

En medio del escándalo por el Narcogate de José Luis Espert y del impacto social por el triple femicidio de Florencio Varela, las redes reflotaron un archivo incómodo: el video de Mario Ishii en 2020 admitiendo que debía “cubrir” a empleados municipales cuando “vendían falopa” en las ambulancias de José C. Paz. Cinco años después, la grabación volvió a ser viral y lo persigue como una de las frases más recordadas de su carrera política.

El episodio original ocurrió en plena pandemia de COVID-19, durante un conflicto con choferes de ambulancias que reclamaban por un régimen laboral de 12 horas diarias, siete días por semana, con sueldos mínimos. Según el municipio, las unidades habían dejado de salir a prestar servicio, lo que generó la furia del intendente. Visiblemente exaltado, Ishii acusó a algunos trabajadores de usar las ambulancias para “vender falopa” y los amenazó: “Tengo a todos anotados para rajar”.



Tras la difusión del video, Ishii reconoció que la grabación era real, pero sostuvo que sus dichos fueron sacados de contexto. Según su versión, no hablaba de narcotráfico sino de psicofármacos —como Rivotril— que se transportaban en las ambulancias, y que “cubrir” significaba hacerse cargo institucionalmente, no encubrir delitos. También señaló que la edición del video omitía el trasfondo del conflicto: choferes que, en medio de la emergencia sanitaria, se habrían negado a salir con las unidades.

El municipio difundió un comunicado aclarando que el episodio ocurrió el sábado 4 de julio de 2020, cerca de la medianoche, y que no hubo pruebas para avanzar en una denuncia penal. Sin embargo, la frase se instaló como un símbolo y aún hoy lo persigue.

El contexto del conurbano bonaerense agrava la polémica: ha sido escenario de múltiples operativos contra bandas de narcotráfico, con incautaciones de cocaína, marihuana e insumos para fraccionamiento. En ese marco, las palabras de Ishii sonaron como una confesión peligrosa, por más que él lo niegue.

Hoy, mientras el país debate sobre narcotráfico y violencia extrema a partir del Narcogate y de los femicidios de Florencio Varela, el archivo de Ishii reaparece como un recordatorio de la delgada línea que separa el poder local de los negocios ilegales. Y aunque él intente relativizarlo, el video volvió a instalarlo en el centro de la polémica.