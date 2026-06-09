El hijo del Indio Solari cumple un año como empleado de Diputados bonaerense

Mientras el país despide al Indio Solari —fallecido en los primeros días de junio de 2026 tras años de convivencia con el Parkinson—, su única herencia viva mantiene el bajo perfil que siempre lo caracterizó. Bruno Solari, el hijo del mítico frontman de Los Redonditos de Ricota, cumple este mes un año como empleado de planta permanente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, con un sueldo de $833.652 mensuales. El dato fue revelado por Nosis —plataforma de inteligencia crediticia y fiscal que sistematiza información pública del Estado— y difundido por la cuenta El Disenso, espacio político de orientación libertaria que suele cruzar nombres de militantes o figuras del kirchnerismo con registros de empleo público.

Nacido el 5 de diciembre de 2000, Bruno tiene hoy 25 años y construyó su vida en las antípodas de la exposición. Sin redes sociales públicas, sin apariciones mediáticas y con una huella digital prácticamente inexistente, logró algo casi imposible para el hijo de uno de los mayores ídolos del rock argentino: el anonimato. Las únicas imágenes que circularon de él son fotos de infancia o postales familiares compartidas esporádicamente por su madre, Virginia Mones Ruiz, pareja histórica del Indio. La más reciente data de diciembre de 2020 y lo retrata junto a sus padres en la previa del histórico recital de Tandil de 2016, la noche en que el músico reveló públicamente su enfermedad ante 150.000 personas. Bruno tenía entonces 15 años.

El propio Indio habló de su hijo en pocas pero elocuentes ocasiones. En una entrevista con Rolling Stone, contó que eligió el nombre Bruno porque "era algo italiano que pegaba con el apellido" y describió la paternidad como una experiencia que lo transformó por completo: "Tengo una relación muy linda con él, siento devoción". El músico valoraba especialmente la inocencia que los hijos devuelven a los adultos y admitía, con el humor seco que lo distinguía, una deuda menor en su rol paterno: nunca aprendió a jugar a las maquinitas.

El ingreso a la planta permanente de Diputados bonaerense en junio de 2025 no fue anunciado ni comentado por su entorno. La información emergió de los registros públicos sistematizados por Nosis y fue amplificada por El Disenso, una cuenta de X (ex Twitter) que se define como un espacio de debate político liberal-libertario y que habitualmente señala vínculos entre figuras del peronismo y el empleo estatal. El interrogante que dejó flotando la publicación original —"¿Era necesario...?"— alude a la tensión entre la imagen contracultural del Indio y la inserción de su hijo en la estructura del Estado provincial.