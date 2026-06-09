El video de campaña de Bullrich a lo Tita Merello: "Se dice de mí"

La figura de Patricia Bullrich volvió a quedar en el centro de la escena política luego de una serie de tensiones internas dentro del oficialismo que expusieron diferencias con el núcleo de poder que rodea al presidente Javier Milei. La actual senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires e integrante de La Libertad Avanza, que durante gran parte de la gestión mileísta ocupó el Ministerio de Seguridad y fue una de las principales aliadas del mandatario tras las elecciones de 2023, adoptó en las últimas semanas una posición que marcó distancia y cuestionamientos respecto de algunas decisiones y posturas impulsadas desde la Casa Rosada.

El episodio más significativo se produjo durante la polémica por el pliego de la jueza María Verónica Michelli. El gobierno nacional intentó retirar su nominación luego de que trascendiera su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, crítico de la administración libertaria. La legisladora cuestionó la decisión, invocó objeciones de conciencia y llegó incluso a poner a disposición su renuncia a la conducción del bloque oficialista en el Senado. Aunque la dimisión no fue aceptada, el episodio dejó al descubierto una diferencia de criterio con el entorno presidencial y alimentó versiones sobre un enfriamiento de su relación con los sectores más influyentes del oficialismo, particularmente aquellos alineados con Karina Milei y la mesa política de Casa Rosada.

Las fricciones también se vieron potenciadas por cuestionamientos vinculados al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de denuncias y controversias que impactaron sobre la imagen de la administración libertaria. Bullrich tomó clara distancia de algunas decisiones defensivas adoptadas por el oficialismo y evitó quedar completamente alineada con las posturas más duras del círculo presidencial. Ese posicionamiento, que se vio reflejado en el pedido de la DDJJ actualizada al coordinador de ministros, fue interpretado por distintos observadores como una señal de autonomía política de cara al futuro, especialmente considerando que la senadora conserva una estructura propia, volumen electoral y una trayectoria que antecede ampliamente a su desembarco en La Libertad Avanza.

La dirigente llegó al oficialismo después de haber sido una de las protagonistas centrales de la elección presidencial de 2023. Como candidata de Juntos por el Cambio, derrotó en las PASO a Horacio Rodríguez Larreta y construyó una campaña basada en los ejes de seguridad, orden público y reformas económicas profundas. Sin embargo, en las elecciones generales obtuvo alrededor del 23,8% de los votos y finalizó en tercer lugar detrás de Sergio Massa y Javier Milei, quedando fuera del balotaje. Tras ese resultado tomó una decisión que modificó el mapa político argentino: respaldó públicamente a Milei para la segunda vuelta, un apoyo que resultó determinante para consolidar el frente antikirchnerista y facilitar la victoria libertaria en noviembre de ese año.

En este contexto cobró especial relevancia un video difundido por Bullrich en sus redes sociales, acompañado por la canción "Se dice de mí", popularizada por Tita Merello. La publicación apareció en medio de las especulaciones sobre su vínculo con el gobierno y fue interpretada como una respuesta irónica a las críticas y rumores que circulaban en el ámbito político. En las imágenes se la observa desempeñando su actividad parlamentaria mientras suena una versión moderna del clásico tango, un gesto que muchos leyeron como una reivindicación de su personalidad política y de su capacidad para sobrevivir a los cuestionamientos públicos.

La elección de esa canción tiene además una fuerte carga simbólica. En la letra original, Merello ironiza sobre los comentarios y prejuicios ajenos mediante frases que aluden a todo aquello que otros "dicen" sobre una persona. La comparación con Bullrich resulta inevitable, al tratarse de una dirigente que atravesó múltiples etapas ideológicas, cambió de espacios partidarios, enfrentó críticas de aliados y adversarios y, aun así, logró mantenerse durante décadas en posiciones centrales del poder. El mensaje implícito parece apuntar a que las versiones sobre su supuesto aislamiento o pérdida de influencia no alteran su decisión de sostener una identidad política propia.

"Se dice de mí" ya había tenido antecedentes en la política argentina. Una de las utilizaciones más recordadas ocurrió en 2021, cuando la mediática y entonces candidata a diputada Cinthia Fernández adaptó el clásico de Tita Merello como parte de su campaña electoral, generando una fuerte repercusión pública e incluso cuestionamientos vinculados a los derechos de autor. La canción, convertida en un ícono de la cultura popular argentina, suele reaparecer en contextos donde dirigentes o figuras públicas buscan responder con ironía a las críticas que reciben.

La situación de Bullrich refleja así una paradoja política. Después de haber sido rival directa de Milei en la carrera presidencial de 2023, terminó convirtiéndose en una de sus principales aliadas. Pero al mismo tiempo, su reciente actitud frente a decisiones impulsadas desde la Casa Rosada muestra que mantiene márgenes de autonomía que la distinguen de otros dirigentes oficialistas. En un gobierno atravesado por disputas internas y reacomodamientos permanentes, la senadora parece intentar preservar un capital político propio, consciente de que su trayectoria y su caudal electoral la convierten en una de las figuras con mayor peso específico dentro del universo libertario.

por R.N.