El video de Lilita Carrió anunciando que trabajará de abogada

En su cuenta de Instagram, Lilita Carrió anunció la apertura de su estudio jurídico. “Les comunico que a partir del 15 de enero reabrimos nuestro estudio después del receso judicial. ¡Feliz año a todos!”, mensajeó la fundadora de Cambiemos y acompañó el posteo con un video de ella dando la novedad a sus seguidores. El estudio de abogados de Elisa Carrió y Asociados atiende los martes y jueves de 16 a 20 hs. Para solicitar turno y concertar una entrevista personal con la líder de la Coalición Cívica se deberá enviar un mail al correo electrónico registrado en el sitio web www.estudioelisacarrio.com.

Sin embargo, su regreso al mundo de los pleitos y los juicios no es la única salida laboral de la dirigente para este año. Después de décadas en la primera línea de la política argentina, Carrió diversificó sus actividades profesionales con un emprendimiento vinculado al diseño de indumentaria femenina. La dirigente lanzó su propia marca de ropa denominada “By Lilitas”, proyecto que presentó públicamente a través de sus redes sociales como una nueva salida laboral fuera de los circuitos tradicionales de la política.

La propuesta —con prendas pensadas especialmente para mujeres de talles grandes y siluetas holgadas— marca un giro hacia el sector de la moda y el comercio minorista tras su retiro del Congreso. La idea de crear la empresa nació de una pasión personal que arrastraba desde la juventud, cuando ideaba y confeccionaba ropa con amigas. En sus publicaciones, la ex legisladora destacó que la mayoría de los modelos están pensados por ella y que la producción se realiza con la colaboración de diseñadoras y modistas aliadas, además de familiares que participan del emprendimiento.

Las primeras piezas exhibidas incluyen vestidos, chalinas, pantalones y camisas, con una apuesta por telas frescas y cómodas. Carrió no solo diseñó las prendas, sino que se mostró como figura y modelo de la marca en fotos difundidas en medios y redes sociales, generando atención mediática por la inesperada incursión de una figura política en el mundo de la moda. El canal de ventas principal ha sido digital, con un sitio web y perfiles en Instagram desde donde se promocionan y comercializan los artículos con envíos a todo el país.

Para analistas y columnistas consultados, este movimiento representa no solo una diversificación de su actividad profesional, sino también una forma de mantener presencia pública más allá de los escenarios tradicionales de la política. En un contexto donde muchos referentes buscan ampliar su influencia en ámbitos culturales y comerciales, la apuesta de Carrió por una marca de moda con identidad propia aparece como un ejemplo de cómo figuras públicas reposicionan su imagen y capital personal en nuevos mercados.