En Pinamar recordaron a José Luis Cabezas

Un 25 de enero como hoy, secuestraban en Pinamar a José Luis Cabezas, luego de la fiesta de Oscar Andreani. Los autores de ese cobarde acto eran una banda delincuente compuesta por ladrones ordinarios, proveniente de Los Hornos, que contaron con la ayuda de miembros de la policía local. El encargado de la logística era Gregorio Ríos, jefe de la custodia del oscuro empresario Alfredo Yabrán, el hombre que orquestó el brutal asesinato. 23 años después, familiares, vecinos, políticos y periodistas se juntaron a homenajear al fallecido fotógrafo de esta revista en la entrada de la ciudad costera.



El acto, que contó con la presentación de Paolo Menghini, padre de Lucas, una de las víctimas de la tragedia de Once, comenzó minutos después de las 19 horas. El encargado de abrirlo fue el intendente local, Martín Yeza. "Fue un crimen que sintetizó toda una época, y que para una familia significó una destrucción. Es nuestra responsabilidad honrar a Cabezas, y en el caso de Pinamar también: tuvimos durante muchos años un poder que institucionalmente se dedicó a sugerir que Cabezas algo habría hecho, así que, nuevamente, quiero pedir disculpas institucionalmente por eso que pasó durante muchísimos años, y también pedirle a Gladys que no afloje", dijo el político.

Luego llegó el turno de Teresa Pacitti, que fue la primera directora de NOTICIAS, y la primera directora de Cabezas. "Quiero recordar al José Luis papá, al José Luis hijo, al José Luis hermano, al José Luis absolutamente vivo, con esas ganas impresionantes de hacer fotos y de pelearla. Es una persona única, y lo tenemos que recordar no sólo hoy sino todos los días. No hay que bajar la bandera contra el ataque a la liberad de prensa y contra la impunidad", dijo la periodista que hoy representa al Grupo Octubre, en donde está Página 12, que hoy presentó un nuevo monolito en homenaje al fotógrafo asesinado.



Hugo Soriani, uno de los fundadores del mítico diario porteño, también se acercó a la entrada de Pinamar y dejó una sentidas palabras. "Una vez Eduardo Galeano, al que tuve el gusto de conocer y de que sea mi amigo, me contó el significado de la palabra 'recordar´. Me dijo que viene del latín, de ´recordis´, que quiere decir volver a pasar por el corazón. Durante todos estos años Gladys, y también el compromiso de Página 12, con la memoria, la verdad y la Justicia, nos hemos ayudado unos a otros a recordar a José Luis, a volver a pasarlo por el corazón y trabajar por la memoria, la verdad y la Justicia, para que estos crímenes horrendos nunca más vuelvan a suceder en nuestro país". El dueño del Grupo Octubre, Victor Santa María, habló luego de Soriani. "Si hay algo que sintetiza lo que ha pasado en Argentina ese 25 de enero tiene que ver también con la libertad de expresión, de prensa, con la libertad de poder contar la realidad. Tiene que ver con la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Página 12, como también el Grupo Octubre, no sería posible sin la democracia, y cada vez que pasa uno de estos acontecimientos es también un atentado a la democracia argentina", dijo el sindicalista.



Luego de unas breves palabras de Alejandro Vecchi, el abogado de la familia, que recordó al fotógrafo y le agradeció a "todo el periodismo argentino". Para cerrar tomó la palabra Gladys, la hermana de José, que primero agradeció a todos los presentes, entre los que también estaba el presidente de FOPEA, Fernando Ruiz. "En estos 23 años nunca vi a la Justicia, siempre a la impunidad. Sin Justicia no hay democracia. Tenemos que empezar a luchar por esa Justicia, más allá del recuerdo de mi hermano, que era un gran tipo", dijo, y también aprovechó el momento para repudiar el asesinato a Fernando Báez Sosa. Antes de dar por concluida la jornada, se plantó un nuevo árbol detrás del monolito. Para que nadie se olvide de Cabezas.