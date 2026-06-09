Encuesta: el 57,8 por ciento cree que "lo peor está por venir"

En una encuesta desarrollada sobre dispositivo móviles, entre el 29 de mayo y el 3 de junio, la consultora Goacobbe Opinión Publica difundió los resultados sobre las estimaciones que los consultados hicieron ante la crisis económica que atraviesa el país. De los 2.500 casos relevados por el estudio, con un margen de error del 2%, el resultado más trascendente fue que el 57,8% de los encuestados consideran que "Creen que lo peor esta por venir", mientras que el 40,3% estiman "Creo que lo peor ya paso".

Otro de los ejes centrales del estudio fue la pregunta “¿Cómo sentís que está la economía?”, que permitió medir el humor social en relación con el rumbo económico del Gobierno. Los resultados reflejaron un panorama dividido: una porción significativa de los encuestados consideró que la economía “está empeorando rápidamente” con 39,8% , consolidando el segmento crítico que continúa evaluando negativamente el presente económico. Mientras que un 23,3% considera que la economía "está mejorando lentamente", un 14,6% "está empeorando lentamente" y un 12,7% "está mejorando lentamente". En menor medida, con 8,1%, apareció el grupo que percibe la situación como “estancada”, evidenciando una franja de la población que no identifica cambios sustanciales en uno u otro sentido.

La lectura política de estos datos sugiere que, si bien persiste una evaluación negativa del presente inmediato, existe una expectativa abierta en torno al futuro económico, un factor que resulta determinante para sostener la imagen presidencial. En ese sentido, el estudio de Giacobbe muestra que el apoyo a Milei no depende exclusivamente de la situación actual, sino también de la confianza en un eventual proceso de recuperación, algo que ya había sido detectado en mediciones anteriores de la misma consultora.

Otro punto relevante del informe fue la consulta abierta en la que se pidió a los encuestados definir en una sola palabra cuál es el principal problema de la Argentina. Allí, la “corrupción” volvió a posicionarse como la principal preocupación, muy por encima de otras respuestas, consolidándose como el eje estructural del malestar social. Detrás aparecieron menciones vinculadas a “ Milei”, la “economía” y la “pobreza”, aunque con menor peso relativo.

En conjunto, los resultados del relevamiento reflejan una tensión característica del actual momento político y económico. Una evaluación crítica del presente combinada con un nivel de expectativa que todavía sostiene la imagen del presidente. La encuesta de Giacobbe, en línea con otros estudios de opinión pública, muestra así que el Gobierno de Milei enfrenta el desafío de acrecentar la confianza en la economía y la disminución de escándalos referidos a la corrupción. Un escenario complejo donde la percepción social sigue estando fuertemente atravesada por el impacto cotidiano de la inflación y la evolución del poder adquisitivo.