Encuesta: la imagen negativa de Milei trepa al 55 por ciento

La imagen del presidente Javier Milei continúa deteriorándose. Según el último informe público de la consultora Giacobbe & Asociados, el 55% de los argentinos tiene una visión negativa del mandatario, mientras que apenas el 34,2% lo evalúa de manera positiva y un 9,1% lo hace de forma regular. El sondeo se realizó entre el 29 de mayo y el 3 de junio de 2026 sobre una muestra de 2.500 casos en todo el país, con un margen de error del 2%.

El dato contrasta con el punto más alto de imagen positiva que registró Milei en la misma serie histórica de Giacobbe, cuando su aprobación llegó al 58,7%. La curva de deterioro se aceleró en los últimos meses y la imagen negativa se consolidó por encima de la mitad del electorado.

El informe también midió las percepciones sobre la economía, y los números son igualmente adversos para el Gobierno. El 57,8% de los encuestados considera que lo peor de la crisis económica todavía está por venir, contra un 40,3% que cree que lo más difícil ya pasó. En tanto, al ser consultados sobre cómo perciben la situación económica en el presente, el 39,8% respondió que está empeorando rápidamente, y un 14,6% señaló que empeora lentamente. Solo el 12,7% indicó que mejora de manera rápida.

La consultora también relevó la imagen de otros dirigentes políticos. Manuel Adorni registró un 53,6% de imagen negativa y un 34,8% positiva, mientras que Patricia Bullrich obtuvo 49,5% de negatividad frente a un 38,8% de valoración positiva. Axel Kicillof aparece con 55,8% negativo y 29,2% positivo. Los peores guarismos del conjunto son para Mauricio Macri, con 64,5% de imagen negativa y apenas 16% positiva. Cristina Kirchner, por su parte, comparte con Milei el mismo piso de imagen positiva: 34,2%, con 55% de negatividad.

Finalmente, al ser consultados sobre cuál es el principal problema del país en una sola palabra, los encuestados mencionaron con mayor frecuencia corrupción, desempleo, economía y pobreza —un mapa de preocupaciones que el Gobierno deberá leer con atención de cara al año electoral.