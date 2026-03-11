Encuesta: Patricia Bullrich supera en imagen positiva a Milei

Giacobbe consultores dio a conocer los resultados sobre la encuesta de imagen de los principales referentes políticos nacionales. La consultora desarrolló la estadística entre el 23 al 27 de febrero, con 2500 encuestados, manteniendo un margen de error del 2 por ciento. Un criterio que permite visualizar de manera confiable como la opinión publica observa a los principales dirigentes del espectro local.

En el análisis, Javier Milei obtuvo un 41.7 por ciento de imagen positiva, frente a un 49.6 por ciento de manera negativa y solo un 6.5 por ciento lo ve en torno regular. De hecho, el jefe de Estado es considerado por los encuestados como el mejor exponente del oficialismo en las próximas elecciones presidenciales del 2027. Sorprendentemente, la senadora Patricia Bullrich supera al presidente 42.9 de imagen positiva, pero también en el aspecto negativo con 50.1. La ex ministra de Seguridad obtuvo solo 3.7 de imagen regular en la estadística.

Dentro del universo libertario, la vicepresidenta Victoria Villarruel obtuvo el margen más negativo de La Libertad Avanza. La presidenta del Senado solo contó con un 10.7 por ciento de opinión favorable y un demoledor 55.9 por ciento de imagen negativa. En la encuesta, la abogada adquirió un 27.9 por ciento de imagen regular.

Otro dirigente vapuleado por la opinión publica es Mauricio Macri. El fundador del PRO obtuvo apenas 14.9 por ciento de imagen positiva, frente a un 54.8 por ciento de imagen negativa y un 27.1 por ciento de imagen regular. La cifra desfavorable casi iguala a la compañera de formula de Javier Milei.

Del lado del peronismo las cosas no se ven bien. El gobernador Axel Kicillof fue valorizado con 29.6 por ciento de imagen favorable, contra un 55.1 de imagen negativa y un 10.9 por ciento de imagen regular. Si bien la imagen del mandatario bonaerense es bastante endeble en la opinión de los encuestados, la ex presidenta Cristina Krchner obtuvo peores resultados. La ex mandataria contuvo un 23.6 por ciento de imagen positiva, frente a un 56.0 de mala imagen y un 17.5 por ciento de imagen regular.

Más allá de la pésima performance de los principales referentes del justicialismo en el análisis de Giacobbe, Kicillof es el elegido como el principal candidato presidencial para las elecciones presidenciales del año que viene, frente a otros dirigentes como Grabois e Insfran. Cifras que, debido a la alta volatilidad en la coyuntura nacional, podría cambiar en un instante. Pero anticipa lo que vendrá de alguna manera.

por R.N.