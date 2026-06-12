Escándalo Adorni: el sketch del ex jugador de Racing que simuló encontrar un pendrive

El escándalo político desatado por la declaración jurada de Manuel Adorni también encontró su costado tragicómico. En las redes sociales, el ex futbolista Hugo Lamadrid —histórico volante de Racing Club— publicó un video en el que simula encontrar pendrives en los lugares más insólitos: dentro de una banana, en un paquete de harina, entre otros objetos cotidianos. El clip, cargado de ironía, se volvió viral en pocas horas y cosechó cientos de comentarios.

La broma, claro, apunta directo a la explicación que dio el jefe de Gabinete ante la Oficina Anticorrupción (OA) para justificar el incremento millonario de su patrimonio: según declaró, hace un tiempo encontró un pendrive olvidado que contenía la clave de acceso a una billetera de criptomonedas, con ahorros de su actividad privada que ascendían a medio millón de dólares. La revelación encendió la indignación de la oposición y disparó rumores de posible investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito o lavado de dinero.

Lamadrid, hoy con 60 años, había anticipado el tono de su posteo con una frase previa en X: "Nos merecemos bellos pendrives, y ocurrirán". En el video, el cierre tiene su propio remate: cuando el ex futbolista finalmente conecta el pendrive encontrado a su computadora, la pantalla le informa que no tiene fondos para pagar la tarjeta de crédito. El gesto de incredulidad ante la noticia es la imagen final del clip.

El Flaco, como lo conocen en el fútbol argentino, debutó en Racing en 1985 y formó parte del plantel que conquistó la Supercopa Sudamericana de 1988. También vistió las camisetas de Universidad de Chile, Deportivo Mandiyú, Quilmes, San Martín de San Juan —donde jugó la temporada 1996-97 en la B Nacional— y Douglas Haig, entre otros clubes, antes de retirarse en 1999. En los últimos años se reinventó como figura de redes sociales, ganando masiva repercusión cuando escribió que volvería al fútbol "solo para quebrarle las piernas a Icardi", en alusión a la historia entre Mauro Icardi, Wanda Nara y Maxi López.