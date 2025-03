Facundo Manes: del kirchnerismo a la izquierda, quiénes lo respaldaron

El reciente enfrentamiento entre el diputado radical Facundo Manes y el asesor presidencial Santiago Caputo durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso ha generado una ola de respaldos hacia Manes desde diversos sectores políticos. El incidente se produjo cuando Manes exhibió un ejemplar de la Constitución Nacional en señal de protesta durante el discurso del presidente Javier Milei, lo que derivó en un altercado con Caputo en los pasillos del recinto.

Desde la Unión Cívica Radical (UCR), Rodrigo de Loredo, presidente del bloque radical, calificó el hecho como un "atropello" y subrayó que "no puede quedar sin responsables". Por su parte, el senador Martín Lousteau, presidente del partido, remarcó: "En uno de los hechos más graves desde que el Congreso volvió a funcionar en 1983, un diputado opositor fue golpeado por asesores oficialistas. Ahora entendemos por qué no querían periodistas cerca. Mi solidaridad con @ManesF y, más que nunca, reitero la necesidad de defender nuestra democracia de los ataques del presidente Milei".

"Un nuevo espectáculo tragicómico de un presidente estafador y desertor que desprecia la Constitución, la democracia y al país que gobierna. Repudio la agresión sufrida por el diputado @ManesF por parte de los ingenieros del odio", escribió el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

En la misma línea, la vicegobernadora Verónica Magario expresó que Facundo Manes "fue víctima de una inaceptable agresión por parte del presidente y sus colaboradores". A su vez, Andrés "Cuervo" Larroque manifestó: "Solidaridad con el diputado @ManesF ante las amenazas que sufrió por parte del Gobierno Nacional en un nuevo espectáculo bochornoso".

"Le expreso mi solidaridad y mi más profundo respeto al Dr. Facundo Manes. Nunca antes había visto un acto institucional desarrollarse con tanta agresividad, maltrato, falta de respeto y sarcasmo. Una lástima. No es el clima que necesitamos los argentinos para resolver los problemas que afectan a nuestro país. Quien gobierna debe tener equilibrio y no debe profundizar aún más la grieta", coincidió en X el exgobernador cordobés Juan Schiaretti.

Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, repudió la agresión y enfatizó la necesidad de mantener el respeto en las instituciones democráticas: "La impunidad con la que se maneja Caputo lo lleva a cometer esta patoteada frente a todos". Germán Martínez, titular del bloque de Unión por la Patria, acompañó a Manes durante la denuncia y resaltó la gravedad del incidente.

"Me solidarizo con @ManesF por la amenaza de Santiago Caputo. El pasado 15 de febrero también me amenazó por Twitter y ya presenté la denuncia correspondiente en Comodoro Py. Este es el modus operandi de este gobierno con los que pensamos ¡¡¡y actuamos!!! distinto", tuiteó la diputada K Julia Strada.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, también expresó su solidaridad con Manes, destacando la importancia de preservar el diálogo y la convivencia democrática. "El agravio nunca puede reemplazar al debate. Lo que vimos en el Congreso no es solo un ataque a Facundo Manes, sino un golpe a los valores que deberían regir nuestra democracia: el respeto, la pluralidad y la construcción colectiva. No hay respeto por las instituciones ni por la gente. Una vez más, estas actitudes de Milei y su círculo demuestran que no les interesa ni el pueblo argentino ni la Nación", escribió.

Nicolás Massot, dirigente de Encuentro Republicano Federal, manifestó su preocupación por el clima de confrontación y respaldó al diputado radical: "Repudio las bravuconadas del asesor sin firma y me solidarizo con @ManesF. La democracia plantea mecanismos para dirimir las diferencias políticas que lejos están de las prácticas que observamos esta noche en los pasillos del Congreso. La agresión e intimidación a quien piensa distinto nunca son el camino".

Por su parte, Graciela Ocaña concluyó: "@ManesF tiene razón: si un diputado es agredido en el Congreso, ¿qué puede esperar un periodista independiente o cualquier persona que cuestione al Gobierno? La democracia es convivencia, incluso con quienes piensan distinto. Mi solidaridad con Manes y mi repudio a la violencia y los matones de @JMilei".

Este episodio evidenció una convergencia inédita de apoyos hacia Manes, trascendiendo las habituales divisiones partidarias y poniendo de relieve la importancia de resguardar el respeto y la integridad en el ámbito político.

por R.N.