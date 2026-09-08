La armada Brancaleone: el equipo de comunicación de Karina Milei

La muchedumbre en la plaza Holanda sería de 200 personas. A Javier Milei lo ubicaron en el centro de la ronda, subido a un improvisado escenario, delante de dos globos gigantes que conformaban el número 50. Estaba, igual que siempre, enojado. Cuando le acercaron el micrófono hizo un discurso breve, insultando a los "zurdos de mierda", a los "estatistas" y "comunistas". Su público, una gran parte con barbijos sobre la cara, rabiaba. Luego de la bravuconada de turno, al libertario le acercaron una torta con una bengala, en lo que se transformaría en una escena para la posteridad: Milei, un hombre solitario sin mucha práctica en celebrar su nacimiento, la sopló una y otra vez, confundiéndola con una vela.

Todo esto sucedió el 22 de octubre de 2020, en lo que para la narrativa oficial es el momento cero de La Libertad Avanza. Ese evento fue el primero en el que el libertario empezó a coquetear abiertamente con la idea de meterse en política, propuesta que flotaba en el aire pandémico no sólo porque se acercaban las elecciones legislativas sino por quien fue presentado como el "invitado estrella" de la jornada: José Luis Espert, que ya había sido candidato el año anterior y volvería a serlo. En ese día fundacional hubo otros presentes que dejarían su huella en el armado, como Carlos Maslatón, Emmanuel Danann y Luis Rosales, por nombrar a algunos.

Dentro de poco se van a cumplir seis años de ese día y entre las cosas que cambiaron, además de que el cumpleañero ahora es Presidente, una que sobresale es la mutación del espacio. De aquel primer grupo que combinaba a youtubers con influencers o panelistas mediáticos y al que aplaudía sólo un pequeño grupo de hombres adolescentes -y que despertaba tan poca atención del círculo rojo que el único medio que cubrió el evento fue "El Program", de Emilio Laszlo y Clementina Flores- se pasó a otro del que sobresalían estrategas con línea directa con la Casa Blanca y dirigentes políticos con décadas siendo parte de la casta. Sin embargo, en los últimos meses todo se sacudió en el Gobierno. Karina Milei tomó definitivamente las riendas de la administración, mientras que el hermano permanece cada vez más tiempo encerrado en la Quinta de Olivos, y decidió empoderar a una banda estrambótica en la que se destacan los únicos dos sobrevivientes de esa primera plaza Holanda: el camarógrafo Santiago Oría y la otrora cosplayer Lilia Lemoine. Es el regreso, como burla, del pasado.

Cambalache

Karina Milei tiene varias habilidades. Una es la capacidad de destruir enemigos, a los que les guarda un frío rencor durante el tiempo que sea necesario para ejecutar su venganza. Santiago Caputo, el estratega desempoderado, podría dar fe: la historia que sigue es, antes que todo, la de la demolición del asesor y de su grupo.

La secretaria general también se destaca por una inagotable fuerza, una voracidad de poder que muchas veces se combina con una material, vicio por el cual una y otra vez su larga mano aparece metida en cada escándalo de corrupción que tiene el Gobierno. Pero cuando se pone un objetivo es implacable. Y la retirada de su hermano de cualquier intención de manejar efectivamente el país le dio la oportunidad que buscaba.

Por eso es que Karina decidió que llegó, finalmente, el momento de avanzar por todo. Pero tiene un problema: entre todas sus características, una que nunca apareció es la creatividad o la originalidad. Por eso es que parece haber copiado -de la misma manera en que su hermano hace plagios en sus libros- la receta del **"mago del Kremlin"**. Y, sentada arriba de las cajas del Estado, empoderó a un grupo propio de milicia libertaria que le responda. La pandilla de Karina tiene orígenes muy distintos entre sí, pero comparten una característica que para quien maneja la Casa Rosada es central: sumisión absoluta, una dependencia total hacia su figura y un rechazo generalizado del resto del espacio libertario.

Encuadre

Muy pocas personas en el planeta hubieran pensado en Santiago Oría como alguien para darle la conducción de la narrativa de un gobierno. Sin embargo, el hombre tiene suerte de haber estado en el lugar y momento adecuado de la historia. O, mejor dicho, de haberlo buscado.

Abogado que descubrió su pasión por el cine a los 29 años, Oría se pasó gran parte del 2020 atosigando a través de las redes sociales a cuanto influencer liberal se le ocurría. Después de varios rebotes, el que picó fue Carlos Maslatón. En aquel agosto pandémico lo contactó para ofrecerle grabar un documental del cual sólo vería la luz una entrevista de 20 minutos filmada en blanco y negro, pero que serviría como primera validación ante el resto de este espacio. En este cruce aparecería el personaje en toda su dimensión.

Primero, porque ya en aquel momento se adivinaba, atrás de su autoproclamado amor a las ideas de la libertad, una búsqueda material. A Maslatón le pidió plata una y otra vez para hacer un documental que jamás realizó. Luego volvió a suceder algo muy parecido cuando la vocera de Eduardo Eurnekian -el empresario que instaló a Milei en uno de los medios que controlaba- lo presentó con Milei. En una llamada de 13 minutos que publicó Augusto Grinner, influencer que también fue parte del nacimiento de LLA, se reveló la primerísima reacción del camarógrafo cuando le ofrecieron hacerse cargo de la producción audiovisual de la primera campaña de Milei: "¿Hay presupuesto?". En 2022, con cinco libertarios en la Legislatura porteña, Oría pasaría a ser un empleado más de esa cámara. Lo que él mismo calificaría como ñoqui, a lo que se sumaban los sobres de dinero que todos los meses retiraba de las oficinas de Ramiro Marra.

En su primer contacto con Maslatón también se vería la otra cara del personaje. Es que el camarógrafo pasó de ser un acérrimo defensor y fan del abogado barani a su crítico más duro ni bien este cayó presa de la furia de Karina, al punto tal de ventilar públicamente algunas infidencias íntimas que el hombre le había hecho en privado. Esa capacidad de olfatear por dónde pasa el poder -y estar dispuesto a entregar cualquier principio con tal de seguirlo- es algo que captó rápido la atención de la hermanísima.

Oria

En 2024 el hombre asumiría como director de Realización Audiovisual, el encargado de filmar al Presidente de un ángulo contrapicado y en penumbras. Ahora, con Caputo corrido del mapa, Karina lo empoderó. Por un lado, el camarógrafo coordina un grupo de WhatsApp de casi un centenar de influencers de clase B o C, en el que se envían fotos o videos con los cuales alimentar a la **"batalla cultural"**. Esto puede ser desde clips para insultar a periodistas hasta algún hecho que supuestamente demuestre que la economía marcha viento en popa, lo que se traduce en publicaciones de redes sociales que muchas veces llegan a ojos del mandatario. Este armado, que busca colonizar la fiscalización del año que viene, también pasó de la virtualidad a mantener al menos una reunión presencial.

Aparte de comandar estas "fuerzas del cielo" de outlet, Oría empuja un novedoso ecosistema mediático que a más de uno le hace acordar al que parió al caputismo. "Contra relato" es uno, un medio fundado a fines de febrero en donde, además de difundir noticias positivas del Gobierno -con una estética idéntica a "La Derecha Diario"-, suelen promocionar su figura. Ahí se le dio mucha difusión a los tres primeros textos del camarógrafo, "cuadernillos" con los que busca guiar a la militancia: **"Manual de Logros"**, "Memoria de la Tragedia K" y "República y periodismo". Según contó el periodista Manu Jove, Oría fue ayudado por la IA para completar estos escritos.

En paralelo, va tomando forma el lanzamiento de un canal de streaming, "Mercurio", una reversión menos creativa de "Carajo" pero que también tendrá sede física en Palermo. Entre los nombres que suenan como conductores están Tomás Dente, "Robertito", Gabriel Anello y "Tronco" Figliuolo, ahora diputado, entre otros. A este novedoso ecosistema se sumó "Milei Media", un canal de YouTube que tiene un mes y que recopila cada una de las apariciones públicas del Presidente. Es una copia exacta de lo que hace Tomás Jurado, más conocido como "Peluca Milei" por su canal de YouTube, que viene haciendo ese trabajo desde 2020 y que fue reclutado desde el primer momento de LLA por Caputo.

Equipo

Oría comparte un grupo de WhatsApp con los otros popes del brazo armado de la secretaria general. Son Sharif Menem, sobrino de Martín, funcionario en Diputados y referente de la juventud karinista, e Iñaki Gutiérrez, influencer que entró y salió varias veces del círculo presidencial -su último exilio había tenido que ver con el accidente automovilístico de su pareja, Eugenia Rolón, que chocó alcoholizada en la costa- y que ahora recorre el país en nombre de los Milei, entre otros. Lemoine, otra que viene tallando en la estrategia del Gobierno -fue la primera en salir a decir que el escándalo de Cerimedo en Bolivia estaba armado, idea a la que luego se subió el propio mandatario-, orbita alrededor de este mundo y tributa a la hermana. Sin embargo, no es parte de la mesa chica: no hay prácticamente nadie en LLA que no le tema a los imprevistos ataques de furia de la diputada, que a veces pueden durar sólo horas pero que para ese momento ya fueron viralizados por ella misma en las redes sociales.

Este grupo revolucionario venía intentando no hacer demasiadas olas sobre su copamiento en la estructura partidaria, pero no contaba con la astucia del vocero Adrián Ravier. En la conferencia de prensa que dio a fines de agosto respondió afirmativamente cuando le preguntaron sobre el empoderamiento en comunicación de Oría, en desmedro de Caputo. La declaración armó tal revuelo que horas después el vocero tuvo que salir a aclarar que "no había ningún cambio en el organigrama", pero para entonces el ruido ya estaba hecho. Ese fue apenas el último de los traspiés del sucesor de Adorni, que acumula más furcios que días en el cargo y empieza a colmar la paciencia de varios en el oficialismo.

Metálico

Toda esta expansión despierta algunos interrogantes. Uno es si el espacio de Karina será tan efectivo para sostener el relato como lo fue el de Caputo. El arranque por ahora no es auspicioso: Oría protagonizó un ridículo episodio en "X" el 25 de agosto, cuando un centenar de bots se confundieron y empezaron a contestarle loas pero olvidándose de quitar el "reply" de cada respuesta. El camarógrafo afirma que esa fue una movida de sus enemigos para desacreditarlo. De cualquier manera, la presencia digital del libertario en las redes viene en picada: la consultora Ad Hoc registró, en los primeros días de septiembre, una caída del 70 por ciento en las menciones a Milei en comparación con febrero de 2025.

El otro gran interrogante es cómo se financia esta expansión, y cómo se sostienen los nuevos medios y canales karinistas. Una reciente investigación de Chequeado podría contestar este interrogante: publicaron que la pauta oficial del Banco Nación llegó a más de $30.000 millones, lo que representa un crecimiento del 86 por ciento en términos reales en comparación con el 2023. La mentira acerca de la supresión de la pauta oficial resplandece como nunca.

Mientras tanto, la "Armada Brancaleone" -film italiano de 1966 que inmortalizó para siempre ese título para referirse a un grupo harapiento y ridículo que va acumulando desgracias- sigue avanzando. Hasta donde pueda, o hasta donde "el Jefe" los deje.