La intrigante relación de Karina Milei con la SIDE

Karina Milei es desconfiada, sobre todo, con los que supuestamente están más cerca de ella. Un ejemplo perfecto es Mauricio Macri, el aliado al que instintivamente repele. Otro es la SIDE, que en dos años de gobierno ya va por el tercer secretario de Inteligencia porque los anteriores no lograron terminar de convencer a la hermana del Presidente. Más bien, todo lo contrario.

Veamos caso por caso. El último en irse fue Sergio Neiffert, el espía apadrinado por Santiago Caputo que, sin embargo, terminó en muy malos términos con el asesor estrella. Las versiones que recorren los pasilllos de la Casa Rosada hablan de un acercamiento de Neiffert con el sector de Karina, algo que obviamente le cayó mal a Caputo. Pero también le cayó pésimo a la hermana. ¿Por qué? Según contó la periodista Luciana Geuna en su newsletter de TN, Neiffert habría tenido la mala idea de mostrarle a la secretaria general un video en el que se veía al operador karinista Sebastián Pareja peleando a las piñas con un streamer libertario de los que responden a Caputo. El mensaje implícito de Neiffert era que evitaría la difusión del material para no dejar mal parado al operador de Karina. Pero a ella no le gustó el proceder del espía: lo tomó casi como un chantaje. Y a partir de eso, no hubo vuelta atrás.

Al anterior jefe de la SIDE, Silvestre Sívori, también se lo cargó la hermana de Milei cuando fue desplazado su protector, el primer jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Los hermanos Milei estaban convencidos de que Posse usaba la Secretaría de Inteligencia para cuestiones personales y para marcarle su poder al resto de los funcionarios. A una amiga del Presidente como es la ministra Sandra Pettovello, por ejemplo, una vez le hizo notar que sabía adónde había viajado para pasar el fin de semana en el exterior. Y al propio Milei le habría llevado un audio de un importante funcionario hablando mal de él y de Karina, una actitud que no no le cayó en gracia al líder libertario.

Cuando a Santiago Caputo le preguntan en off por esa historia, lo único que aclara es: “No fue un audio”.

Karina desconfía de la SIDE, pero tomó el recaudo de verse cara a cara con su nuevo titular, Cristian Auguadra, antes de que asumiera el cargo. El hombre responde a Caputo, como su antecesor, pero al parecer también habría construido un vínculo de confianza con la hermana presidencial en los últimos meses. ¿Cómo? Informándola sobre algunos supuestos gastos no justificados con los fondos reservados de la Secretaría, que él debía auditar en su anterior función dentro del organismo. En este caso, Karina agradeció el dato porque no involucraba a nadie de su propia tropa, sino del caputismo. Eso es otra cosa.

Auguadra empezó con el pie derecho en la SIDE. Habrá que ver hasta cuándo logra conservar la confianza de Karina.