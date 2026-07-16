Ley y orden: la apuesta de Macri para 2027

Con el estadio Mary Terán de Weiss repleto de familias y una bandera argentina como telón de fondo, Jorge Macri egresó a 1.022 nuevos policías y repitió la frase que convirtió en marca política: "el vale todo se terminó". No fue un acto protocolar más. Fue la puesta en escena más clara de una estrategia que el jefe de Gobierno porteño ejecuta con disciplina desde hace meses y que hoy le rinde en las encuestas: convertir la seguridad y el control de la calle en el eje excluyente de su gestión, y en la plataforma de su candidatura a la reelección.

"La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de esta Ciudad. Acá no hay excepciones, nadie está por encima de la ley", sostuvo Macri ante más de 15 mil personas, flanqueado por su jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, el ministro de Seguridad, Horacio Giménez, y la plana mayor policial. La Ciudad ya suma más de 28 mil efectivos, incorporó 400 patrulleros y 600 armas de baja letalidad. El mensaje, repetido en cada acto, apunta siempre al mismo destinatario: "los porteños de bien saben que estamos de su lado".

"Ley y orden" como gestión

Los operativos contra los "trapitos", el decreto que obliga a subtes, colectivos y recolección de residuos a garantizar servicios mínimos ante paros, y sobre todo la ofensiva de desalojos de inmuebles usurpados (más de 800 propiedades recuperadas, por un valor estimado en 400 millones de dólares) construyeron una narrativa de recuperación del espacio público que Macri capitaliza como diferencial frente al "desgobierno" que, según su discurso, impera "en otros lados".

El correlato visual de esa política se palpa en el espacio urbano. La recuperación de la City porteña, otrora sinónimo de abandono fuera del horario bancario, y el resurgimiento de la calle Corrientes como polo de espectáculos, gastronomía y vida nocturna funcionan como vidriera del relato de "Ciudad que se recupera". Los festejos por los 90 años del Obelisco, con más de 200 mil personas sobre Corrientes, sintetizaron esa foto: una ciudad que la gestión porteña presenta como reconquistada del vaciamiento y la inseguridad percibida.

El correlato numérico acompaña el relato. Según trascendió de una reunión de gabinete ampliado, los estudios de Aresco y del consultor Facundo Calegari ubicaron la imagen positiva de Macri entre 53% y 55%, la mejor marca desde que asumió en diciembre de 2023. "Mientras el Gobierno nacional cae, Jorge sube", resumió un funcionario cercano. Un relevamiento de CB Consultora Opinión Pública sobre capitales latinoamericanas lo ubicó además entre los cinco jefes de Gobierno mejor valorados de la región, con 45,8% de imagen positiva en junio, en alza respecto de mayo.

La carta con los libertarios

Macri ya confirmó distintas entrevistas que buscará la reelección y que la piensa en sociedad con La Libertad Avanza. El escenario no depende solo de él. Tras el desembarco de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete nacional, en el círculo de Milei se reabrió la puerta a un entendimiento con el PRO, pero bajo condiciones estrictas: coincidencia programática plena y que el partido resuelva antes su interna entre Jorge y su primo Mauricio. "El PRO tiene un quilombo fuerte entre los primos. Hasta que no lo resuelvan es difícil sentarse a pensar", ironizó un referente libertario.

La caída de Manuel Adorni, envuelto en denuncias por enriquecimiento ilícito, alteró el tablero violeta en la Ciudad y abrió una ventana de negociación que en Uspallata leen con optimismo. Macri, convencido de que "se apropió" del discurso de orden con más eficacia que los propios libertarios, negocia desde una posición de fortaleza inédita para el PRO porteño: ya no pide sociedad, la ofrece desde el lugar de quien exhibe resultados. La incógnita es si Karina Milei acepta un socio o exige, como en 2025, una rendición electoral.

Lo cierto es que, a un año y medio de los comicios porteños, Jorge Macri llega con una ecuación que hace pocos meses parecía improbable: recuperación del espacio público y una imagen que crece mientras la de otros dirigentes se estanca. La pregunta que define 2027 ya no es si buscará la reelección, sino con quién y bajo qué condiciones la disputará.