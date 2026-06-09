Menem rompió el silencio tras la muerte de su socio en GenTech

Hoy por la mañana el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, publicó un extenso tuit que comenzaba con una declaración de duelo y terminaba con un pedido de calma. "La muerte de Daniel Osorio Peñaloza es una noticia que me golpea profundamente", escribió. "Dani fue mi amigo, mi compañero de trabajo y el gerente general de una empresa que construimos y desarrollamos juntos." La publicación era al mismo tiempo un homenaje y una maniobra defensiva: Menem sabía que su nombre ya circulaba en medios y redes sociales entrelazado con el del fallecido, y que la empresa que los unía cargaba con un contexto político delicado que la muerte volvía a poner en el centro de la escena.

Daniel Antonio Osorio Peñaloza, de 46 años y nacido en Venezuela, fue hallado muerto el domingo en su departamento del barrio porteño de Almagro, donde vivía solo. El hombre, contador y directivo de la firma de suplementos dietarios GenTech Argentina SA, no respondía llamadas ni mensajes desde hacía varios días, lo que generó preocupación en su entorno. Según los datos que trascendieron, fue el sábado la última vez que alguien mantuvo contacto con él. El cuerpo fue encontrado semidesnudo en su cama, en el octavo piso de la calle Díaz Vélez. Fue el gerente de Finanzas de la compañía —quien tenía llaves del departamento— el que, al llegar, lo encontró sin vida. Ese hombre llamó a la policía, al SAME y a Menem para contarle lo ocurrido.

El primer reporte policial indicó que el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia. La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 22, a cargo de Eduardo Cubría (hijo de la jueza María Servini), que caratuló el expediente como "muerte dudosa", una figura utilizada cuando existen aspectos del fallecimiento que requieren ser esclarecidos mediante la investigación judicial. Fuentes de la investigación apuntan a que la muerte podría haberse producido en días previos al hallazgo, y los peritos analizan si el fallecido sufrió un edema pulmonar. Los resultados de la autopsia no habían sido dados a conocer al cierre de esta edición.

Entre las hipótesis que manejan los investigadores —sin que ninguna esté confirmada— figura la modalidad conocida como "viudas negras", una modalidad delictiva en la que mujeres drogan a sus víctimas tras encuentros casuales para luego robar sus pertenencias y dinero. El modus operandi sigue un patrón recurrente: la mujer seduce al hombre, logra ingresar a su vivienda y le suministra alguna sustancia sedante —en muchos casos ketamina, clonazepam u otros ansiolíticos obtenidos en el mercado negro— para que pierda el conocimiento.

En los casos más graves, la sobredosis de esas sustancias puede derivar en la muerte. El hallazgo del cuerpo semidesnudo en la cama, sin signos externos de violencia y con varios días de no responder comunicaciones, es consistente con ese patrón, según fuentes cercanas a la causa. Pero se trata, por ahora, solo de una línea de investigación entre varias que la Justicia evalúa. La policía asegura que no fue un robo.

En su tuit, Menem explicó cómo se enteró y qué hizo. "Tomé conocimiento de lo ocurrido a través de una llamada telefónica en la que se me informó que Daniel habría sido hallado sin signos vitales. Me dirigí inmediatamente al lugar y, al momento de mi llegada, ya se encontraban interviniendo el SAME y efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes posteriormente confirmaron la lamentable noticia." Y agregó: "Permanecí allí mientras actuaban las autoridades y los profesionales intervinientes, profundamente impactado por lo que le había sucedido a mi amigo. Mi presencia respondió exclusivamente a la preocupación lógica que genera una noticia tan dolorosa."

Osorio Peñaloza figuraba como director suplente de GenTech desde 2020 según registros oficiales. La compañía, fundada por Menem en 1998, se dedica a la producción y comercialización de suplementos nutricionales orientados al deporte y el alto rendimiento. Entre sus clientes figura la Asociación del Fútbol Argentino, a quien provee suplementos para la selección nacional. Pero es otro vínculo comercial el que rodea a la empresa de un halo de sospecha judicial que se reactiva ahora con la muerte de su gerente.

GenTech es mencionada como proveedora de la Agencia Nacional de Discapacidad. El nexo es indirecto pero significativo: según una denuncia presentada ante la Justicia, la ANDIS habría comprado productos medicinales a la droguería Suizo Argentina por casi 27 mil millones de pesos sin la correspondiente licitación pública, y esa misma droguería comercializaría productos de GenTech. El caso tomó otra dimensión cuando trascendieron audios del entonces titular de ANDIS, Diego Spagnuolo —procesado en esa causa—, en los que supuestamente describía un esquema de retornos entre distintos actores del gobierno. En tribunales se comenta que GenTech aparecería mencionada en alguno de esos audios. Son versiones que circulan en el ambiente judicial pero que, hasta ahora, no tienen confirmación pública.

Menem salió a desactivar esas conexiones desde el primer momento en que el escándalo estalló. Admitió que conoce a Jonathan Kovalivker, presidente de Suizo Argentina, pero argumentó que esa relación se origina exclusivamente en su actividad privada. "Conozco a todo el mercado de las droguerías porque fabrico suplementos dietarios desde 2004. Mi emprendimiento, GenTech, le sigue vendiendo a farmacias, gimnasios y seguramente a muchas droguerías. No recomendé a Suizo Argentina, no me meto con el Estado", sostuvo.

En ese contexto llegó el tuit del domingo. Menem eligió el tono del duelo genuino pero también el de quien sabe que cada palabra puede tener consecuencias judiciales y políticas. "Hoy existe una investigación judicial en curso para determinar qué fue lo que ocurrió", escribió. "Por respeto a Daniel, a su familia y a todos sus seres queridos, les pido a los medios de comunicación, periodistas y usuarios de redes sociales que eviten especulaciones y versiones sin sustento. Es momento de permitir que la Justicia trabaje con la seriedad que el caso requiere y aguardar el esclarecimiento de los hechos." La Justicia investiga. Las hipótesis se multiplican. Y las preguntas, por ahora, no tienen respuesta.

por R.N.