Milei no para de darle likes a la astronauta argentina de la NASA

Javier Milei no disimula su fascinación por el espacio y los talentos argentinos en el exterior. Este miércoles, desde su cuenta oficial en X, le puso “GENIA TOTAL” a una publicación de Noel del Castro, la ingeniera espacial salteña que forma parte de la NASA. El like y el comentario llegaron horas antes de su reunión programada en Los Ángeles, en el marco de la gira del presidente por Estados Unidos.

Del Castro, nacida en Salta, es un orgullo nacional en la agencia espacial estadounidense. Se graduó en Ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba y completó un máster en la Universidad de Michigan. Reside en California y participa en misiones clave como Artemis (retorno a la Luna) y Perseverance (exploración de Marte). Además, ha sido astronauta análoga en simulaciones en Hawaii y Utah, preparándose para futuras expediciones tripuladas.

El encuentro con Milei fue confirmado por fuentes de Casa Rosada. El presidente, autoproclamado defensor de la “space economy”, ve en profesionales como Del Castro un ejemplo de lo que Argentina puede aportar al mundo. “Queremos atraer inversiones en tecnología espacial y retener talentos”, habría dicho Milei en off the record, según allegados.

Pero la admiración no es de ahora. Milei sigue la cuenta de Del Castro desde hace meses y ha interactuado con varios de sus posteos: likes a fotos de lanzamientos, comentarios en videos de simulaciones y retuits sobre avances en la NASA. En uno reciente, sobre el rover en Marte, el presidente escribió “Impresionante, argentina potencia”. Fuentes libertarias aseguran que Milei la contactó personalmente vía DM para coordinar el meeting.

La agende de Milei en EEUU implicará su participación en el American Business Forum en Miami (5 y 6 de noviembre), un foro de líderes mundiales en el Kaseya Center (estadio de los Miami Heat). Allí disertará el jueves 6 a las 17:45 (hora argentina) en formato de entrevista con Bret Baier de Fox News, durante 45 minutos.

Promover inversiones en Argentina, con reuniones con empresarios clave. No habrá encuentro con Trump (agendas no coinciden; el expresidente habla el miércoles temprano). El Gobierno busca captar capital en "space economy" y tecnología, alineado con la visión libertaria de Milei.