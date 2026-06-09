Natalia Zaracho presenta su libro en Madrid

Muchos consideran a Natalia Zaracho como una de las figuras más singulares de la política argentina reciente. La historia de vida de la legisladora de Patria Grande fue llevada al plano editorial internacional con la publicación de “De cartonera a diputada”, un libro que reconstruye su recorrido desde la exclusión social hasta su llegada al Congreso nacional y que tendra el 14 de junio su presentación en la Feria del Libro de Madrid.

La obra fue editada por la editorial española La Independiente dentro de la colección “Voces de América Latina”, una serie dedicada a visibilizar trayectorias políticas y sociales del continente con fuerte anclaje en historias de transformación personal. El libro cuenta con prólogos del diputado Juan Grabois y la dirigente Ofelia Fernández que aportan legitimidad política y simbólica al relato, elaborados por referentes vinculados a los derechos humanos, el pensamiento social y la militancia territorial, que contextualizan la experiencia de Zaracho como parte de un fenómeno de irrupción de sectores populares en espacios institucionales históricamente vedados.

Los autores fueron Cecilia Flachsland, Violeta Rosemberg y Nahuel Marchesin, quienes desde el campo del periodismo narrativo y la edición cultural construyen un perfil que combina investigación, testimonio y reconstrucción biográfica. Flachsland es reconocida por su trabajo en el ámbito editorial y por su participación en proyectos vinculados a la literatura latinoamericana; Rosemberg se desempeña como periodista con foco en temas sociales y de género; y Marchesin ha desarrollado una trayectoria como cronista, con especial interés en historias atravesadas por la desigualdad y los procesos de movilidad social.

La presentación en Madrid se inscribe en un circuito internacional que busca proyectar la figura de Zaracho más allá de la Argentina, poniendo en valor su origen como trabajadora cartonera y su posterior construcción como dirigente social dentro de organizaciones de la economía popular, hasta convertirse en diputada nacional. El acto, previsto en uno de los espacios centrales de la feria, convoca tanto a referentes del ámbito editorial como a actores políticos y sociales interesados en debatir el lugar de las clases populares en la representación democrática contemporánea. Una mirada que el país ibérico profundizó y que la administración socialdemócrata viene sosteniendo como contrapeso de los ideales libertarios de VOX, influenciados por la imagen de Javier Milei.

En ese marco, uno de los episodios que atraviesa el libro, que contribuyó a instalar a Zaracho en la agenda pública hace unos años, fue su controvertida declaración sobre las exigencias de lectura en el Congreso, una frase que generó debate y fue utilizada tanto para cuestionarla como para defenderla. “A nosotros nos mandan leyes de 300, 400 páginas y no te da el tiempo para leer todo”, expresó en su momento, en referencia a la dinámica legislativa. También reconoció que su acceso a la banca del bloque peronista fue su primer empleo formal en su vida.

La cita, reproducida en la obra, funciona como un punto de inflexión que ilustra no solo las dificultades materiales del trabajo parlamentario, sino también la tensión entre los saberes formales y las experiencias de vida que encarna su figura. La publicación de “De cartonera a diputada” y su presentación en Madrid consolidan así la proyección internacional de una dirigente cuya trayectoria interpela sobre la representación, desigualdad social y el acceso al poder.