Paolo Menghini sobre De Vido: “Sus palabras lo definen como persona”

Julio De Vido consiguió lo que buscaba: luego de hacer las presentaciones judiciales correspondientes y de meter la presión política necesaria, los jueces del Tribunal Oral Federal 1 le dictaron la excarcelación, de la que fue notificado este jueves.

Pero cuando salió de Comodoro Py, en horas del mediodía, volvió a meterse en una polémica. Se refirió a la condena que tiene por la tragedia de Once, en la que ya tiene una condena de cinco años y ocho meses, pero que no está firme. “Si hay Justicia, la causa Once se va a caer”, sentenció.

Esas palabras resonaron en los oídos de los familiares de las 51 víctimas del accidente ferroviario ocurrido en febrero de 2012. “Estoy tratando de mantener la cordura, sinceramente. Porque escuchar a este personaje decir eso, sinceramente nos subleva, pero a la vez nos refuerza”, dijo Paolo Menghini, el papá de Lucas, en una entrevista con la radio LT10.

“Días como estos son en los que el grupo se refuerza, se abraza y se levanta para seguir. Porque aunque tengamos la absoluta seguridad de que el juicio contra De Vido tiene la contundencia de que la sentencia no se va a caer, porque fue absolutamente ajustada a derecho. Pero aún así son golpes emocionales fuertes los que recibimos”, continuó visiblemente entristecido el familiar de una de las víctimas que más se recuerda de aquel trágico suceso.

Luego, Menghini criticó los tiempos de la Justicia: “De Vido no está detenido por Once porque hace un año y medio estamos esperando que la cámara de casación se expida en la segunda instancia”.

“Acá estamos las víctimas, esperando que la justicia nos de una solución final. Imagínate lo que es esto día a día”, dijo el padre de Lucas. Y agregó en la misma entrevista, en el programa De Diez: “Ya pasaron ocho años que parecen ochenta, a veces, y otras ocho minutos. Nosotros también perdimos familiares en la espera de esta justicia que no llega”.

Según Menghini, “los familiares hemos aprendido a soportar el hecho de escuchar a los condenados hablar. Porque Jaime habla desde la prisión telefónicamente, de lo más tranquilo. De Vido también. Nosotros estamos preparados para que eso pase, pero cuando pasa no deja de sacudirnos. Nos duele por nosotros y por nuestros familiares que murieron ese día”.

“No nos vamos a correr de pedir justicia. Podemos soportarlo a De Vido, un personaje nefasto, decir estas barbaridades y vamos a seguir luchando”, indicó, antes de concluir: “Las declaraciones de De Vido lo definen como persona. Y quien defiende a De Vido, defiende aberraciones como las que dijo”.